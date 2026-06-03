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मरीन कमांडो अमित राणा का सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार, शौर्य चक्र विजेता को नम आंखों से दी विदाई

अमित सिंह राणा दो बहनों के इकलौते भाई थे और अपने पीछे माता-पिता, पत्नी और 4 साल के मासूम बेटे को छोड़ गए हैं. परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है. अमित राणा की बहादुरी की गाथा हर किसी को गर्व से भर देती है. वर्ष 2018 में जम्मू-कश्मीर में 'ऑपरेशन रक्षक' के तहत तैनाती के दौरान उन्होंने कई बड़े आतंकवाद विरोधी अभियानों में हिस्सा लिया. बेहद जोखिम भरे हालात में उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर आतंकियों के ठिकानों पर सटीक कार्रवाई की. ऑपरेशनों में उन्होंने कई आतंकवादियों को मार गिराने में अहम भूमिका निभाई. घने जंगलों और दुर्गम इलाकों में चलाए गए इन अभियानों में उन्होंने अदम्य साहस, सूझबूझ और नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया. उनकी इसी वीरता के लिए वर्ष 2021 में तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें 'शौर्य चक्र' से सम्मानित किया. यह पूरे हिमाचल के लिए गर्व का पल था.

अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव देह को कुछ समय तक घर के आंगन में रखा गया, जहां बड़ी संख्या में ग्रामीणों और आसपास के लोगों ने नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की. इसके बाद अंतिम यात्रा श्मशान घाट के लिए निकाली गई. 'भारत माता की जय' और 'तेरा वैभव अमर रहे मां' के गगनभेदी नारों के बीच पूरे सैन्य सम्मान के साथ अमित राणा का अंतिम संस्कार किया गया. इस दौरान हर व्यक्ति की आंखें नम थीं. मृतक के चचेरे भाई ने पारंपरिक रीति-रिवाजों के अनुसार पार्थिव देह को मुखाग्नि दी.

कांगड़ा: भारतीय नौसेना के मरीन कमांडो (MARCOS) और शौर्य चक्र विजेता अमित सिंह राणा (32) को पूरे सैन्य सम्मान के साथ मंगलावर को अंतिम विदाई दी गई. मंगलवार को उनके पैतृक गांव लाहडू में उनका अंतिम संस्कार किया गया. दोपहर बाद उनकी पार्थिव देह घर पहुंचने पर पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई. तिरंगे में लिपटे बेटे को देख परिजनों की चीख-पुकार से माहौल बेहद भावुक और गमगीन हो गया.

500 मीटर गहरी खाई में गिरी कार

बता दें कि भारतीय नौसेना के मरीन कमांडो (MARCOS) और शौर्य चक्र विजेता अमित सिंह राणा (32) का सड़क हादसे में निधन हो गया था. हादसा कांगड़ा जिले में ज्वालामुखी क्षेत्र के खुंडियां में स्थित लाहड़ू में सोमवार देर रात हुआ, जब उनकी कार करीब 500 फीट गहरी खाई में जा गिरी. ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार अमित राणा अपने एक दोस्त से मिलकर देर रात घर लौट रहे थे. इसी दौरान लाहड़ू के खतरनाक मोड़ पर उनकी गाड़ी अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी. हादसा रात करीब 11 बजे हुआ. स्थानीय लोगों और पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद करीब 12 बजे उन्हें खाई से बाहर निकाला और खुंडियां अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. लगभग 1 घंटा रेस्क्यू करने के बाद अमित को गंभीर घायल अवस्था में सड़क पर पहुंचाया गया.

500 मीटर गहरी खाई में गिरी कार (ETV Bharat)

सीएम ने जताया दुख

हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने उनके निधन पर दुख प्रकट किया. सीएम सुक्खू ने फेसबुक पोस्ट में लिखा कि कांगड़ा जिले के ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र के खुंडियां निवासी एवं भारतीय नौसेना के मरीन कमांडो अमित कुमार राणा जी के सड़क हादसे में हुए निधन का समाचार अत्यंत दुखद है. मातृभूमि की सेवा और सुरक्षा के प्रति उनका समर्पण, साहस और त्याग सदैव स्मरणीय रहेगा. देश उनके योगदान का सदैव ऋणी रहेगा. ईश्वर दिवंगत की आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें और शोक-संतप्त परिजन व शुभचिंतकों को इस अपूरणीय क्षति को सहन करने की शक्ति एवं संबल प्रदान करें.

जांबाज कमांडो थे अमित राणा

2018 में ऑपरेशन रक्षक के लिए अमित राणा को जम्मू एवं कश्मीर में तैनात किया गया था. यहां इन्होंने कई सैन्य ऑपरेशन में भाग लिया. 20 और 21 सितंबर को वो 14वीं राष्ट्रीय राइफल के साथ एक सर्च ऑपरेशन पर थे. इसी दौरान उनकी टीम को स्योग बाबा गांव में आतंकियों के गौशाला में छिपे होने की खबर मिली थी. अमित राणा ने टीम के साथ उस इलाके को घेर लिया. अमित राणा ने निडरता से आतंकियों की भारी गोलीबारी के बीच आगे बढ़ते हुए गौशाला में आईईडी लगाकर तीन आतंकियों का सफाया कर दिया. इसके बाद एक अन्य ऑपरेशन डना में अपने ऑफिसर को कवर फायर देते हुए उन्होंने बेहद करीब से एक आतंकी को मार गिराया था. दोनों ऑपरेशन में आठ आतंकी मारे गए थे. इसके बाद उन्हें सेना मेडल से सम्मानित किया गया था.

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