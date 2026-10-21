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अमेरिकी विदेश मंत्री रुबियो जामनगर पहुंचे, रिलायंस इंडस्ट्रीज में मुकेश अंबानी के साथ केंगे उच्च-स्तरीय बैठक

अमेरिकी विदेश मंत्री रुबियो जामनगर पहुंचे ( ANI )

जामनगर (गुजरात): अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो बुधवार को गुजरात के जामनगर पहुंचे. रुबियो जामनगर स्थित रिलायंस इंडस्ट्रीज कॉम्प्लेक्स का दौरा करेंगे, जो दुनिया का सबसे बड़ा तेल रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स है.

इस विश्व-स्तरीय पेट्रोकेमिकल और रिफाइनिंग सुविधा के दौरे के बाद, अमेरिकी विदेश मंत्री रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक (CMD) मुकेश अंबानी के साथ एक उच्च-स्तरीय बैठक करेंगे. इस दौरान, दोनों नेताओं के बीच ऊर्जा क्षेत्र के भविष्य और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर चर्चा होने की उम्मीद है.

रुबियो 20 से 22 अक्टूबर तक भारत की तीन दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं. उनकी यह यात्रा दोनों देशों के बीच व्यावसायिक और रणनीतिक संबंधों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है. इस दौरे का मुख्य फोकस भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के साथ-साथ ऊर्जा, कच्चे तेल के आयात-निर्यात और हरित ऊर्जा (ग्रीन एनर्जी) में निवेश जैसे क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने पर होगा. ऐसे समय में जब ऊर्जा सुरक्षा एक बड़ी वैश्विक चुनौती बनकर उभर रही है, एक शीर्ष अमेरिकी राजनयिक का जामनगर आना अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी ध्यान आकर्षित कर रहा है. उम्मीद है कि दोनों पक्षों के बीच नए व्यावसायिक समझौतों और रणनीतिक साझेदारियों को लेकर गंभीर बातचीत होगी. अमेरिकी विदेश मंत्री के आगमन को देखते हुए, स्थानीय स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी कर दी गई है. जामनगर जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं. हवाई अड्डे से लेकर रिलायंस कॉम्प्लेक्स तक के पूरे रास्ते पर सुरक्षा का एक मजबूत घेरा बनाया गया है और भारी सुरक्षा काफिला तैनात किया गया है. वरिष्ठ पुलिस अधिकारी खुद पूरी सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी कर रहे हैं. मार्को रुबियो का यह दौरा भारत-अमेरिका के गहरे होते संबंधों में, विशेष रूप से औद्योगिक और आर्थिक स्तर पर, एक नया मील का पत्थर साबित हो सकता है. ईरान और यमन में संघर्ष के कारण तेल की आपूर्ति में जारी बाधाओं के बीच, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो की जामनगर यात्रा भारत की मदद से वेनेजुएला के कच्चे तेल के उत्पादन को बढ़ावा देने में बढ़ती अमेरिकी रुचि को भी रेखांकित करती है.