अमेरिकी विदेश मंत्री रुबियो जामनगर पहुंचे, रिलायंस इंडस्ट्रीज में मुकेश अंबानी के साथ केंगे उच्च-स्तरीय बैठक
मार्को रुबियो की यात्रा बताती है कि अमेरिका वेनेजुएला के तेल उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारत की मदद लेने को लेकर कितना गंभीर है.
Published : October 21, 2026 at 3:59 PM IST
जामनगर (गुजरात): अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो बुधवार को गुजरात के जामनगर पहुंचे. रुबियो जामनगर स्थित रिलायंस इंडस्ट्रीज कॉम्प्लेक्स का दौरा करेंगे, जो दुनिया का सबसे बड़ा तेल रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स है.
इस विश्व-स्तरीय पेट्रोकेमिकल और रिफाइनिंग सुविधा के दौरे के बाद, अमेरिकी विदेश मंत्री रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक (CMD) मुकेश अंबानी के साथ एक उच्च-स्तरीय बैठक करेंगे. इस दौरान, दोनों नेताओं के बीच ऊर्जा क्षेत्र के भविष्य और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर चर्चा होने की उम्मीद है.
रुबियो 20 से 22 अक्टूबर तक भारत की तीन दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं. उनकी यह यात्रा दोनों देशों के बीच व्यावसायिक और रणनीतिक संबंधों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है.
इस दौरे का मुख्य फोकस भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के साथ-साथ ऊर्जा, कच्चे तेल के आयात-निर्यात और हरित ऊर्जा (ग्रीन एनर्जी) में निवेश जैसे क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने पर होगा. ऐसे समय में जब ऊर्जा सुरक्षा एक बड़ी वैश्विक चुनौती बनकर उभर रही है, एक शीर्ष अमेरिकी राजनयिक का जामनगर आना अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी ध्यान आकर्षित कर रहा है. उम्मीद है कि दोनों पक्षों के बीच नए व्यावसायिक समझौतों और रणनीतिक साझेदारियों को लेकर गंभीर बातचीत होगी.
अमेरिकी विदेश मंत्री के आगमन को देखते हुए, स्थानीय स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी कर दी गई है. जामनगर जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं. हवाई अड्डे से लेकर रिलायंस कॉम्प्लेक्स तक के पूरे रास्ते पर सुरक्षा का एक मजबूत घेरा बनाया गया है और भारी सुरक्षा काफिला तैनात किया गया है. वरिष्ठ पुलिस अधिकारी खुद पूरी सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी कर रहे हैं.
मार्को रुबियो का यह दौरा भारत-अमेरिका के गहरे होते संबंधों में, विशेष रूप से औद्योगिक और आर्थिक स्तर पर, एक नया मील का पत्थर साबित हो सकता है.
ईरान और यमन में संघर्ष के कारण तेल की आपूर्ति में जारी बाधाओं के बीच, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो की जामनगर यात्रा भारत की मदद से वेनेजुएला के कच्चे तेल के उत्पादन को बढ़ावा देने में बढ़ती अमेरिकी रुचि को भी रेखांकित करती है.
रुबियो ने एक दिन पहले ही भारत को रिफाइनिंग सुपरपावर करार दिया था.
यह यात्रा बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिका वेनेजुएला के तेल उत्पादन को 1.2 मिलियन से बढ़ाकर 1.5 मिलियन बैरल प्रति दिन करने का प्रयास कर रहा है और इस लैटिन अमेरिकी देश के तेल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय रूप से निवेश तलाश रहा है.
इस साल जनवरी में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ने के बाद से अमेरिका वहां के तेल संसाधनों की देखरेख कर रहा है. रुबियो, अमेरिका द्वारा पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को हटाए जाने के बाद से वेनेजुएला की देखरेख में अहम भूमिका निभा रहे हैं.
रुबियो की जामनगर यात्रा यह रेखांकित करती है कि अमेरिका वेनेजुएला के तेल उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारत की मदद लेने को लेकर कितना गंभीर है. रिलायंस पहले से ही अमेरिका के बाहर वेनेजुएला के कच्चे तेल का सबसे बड़ा खरीदार है.
रुबियो ने बुधवार को कहा कि वह रिलायंस के साथ वेनेजुएला के ऑयल प्रोसेसिंग पर चर्चा करेंगे. उन्होंने कहा, "हमने पहले भी उनसे इस बारे में बात की है. हम देखेंगे कि बाधा क्या है और क्या मौके मौजूद हैं. हम देखेंगे कि बातचीत कैसे होती है. यह एक ऐसी कंपनी है जिसकी पहले भी वेनेजुएला में मौजूदगी रही है और जिसकी रिफाइनिंग क्षमताएं काफी हैं."
जामनगर रिफाइनरी दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे जटिल सिंगल-साइट रिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स है, जो प्रतिदिन लगभग 14 लाख बैरल कच्चे तेल का प्रसंस्करण करता है और भारी तथा अति-भारी वेनेजुएला के कच्चे तेल को भी संभाल सकता है. अमेरिका के साथ रिलायंस के बढ़ते संबंधों के तहत, मार्च में ट्रंप ने भारत की रिलायंस इंडस्ट्रीज के निवेश से 50 वर्षों में अमेरिका की पहली रिफाइनरी बनाने की घोषणा की थी.
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