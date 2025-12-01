जल्द मराठी व्यक्ति बना सकता है देश का प्रधानमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री चव्हाण का दावा
अमेरिका के एपस्टीन फाइलों को लेकर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने दावा किया कि इसका असर भारतीय राजनीति पर भी पड़ेगा.
Published : December 1, 2025 at 11:00 PM IST
सातारा (महाराष्ट्र): पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने देश की राजनीति में बड़े बदलाव होने की ओर इशारा किया है. सोमवार को उन्होंने दावा किया कि जल्द ही कोई मराठी व्यक्ति हमारे देश का प्रधानमंत्री बन सकता है.
अमेरिका के जेफरी एपस्टीन फाइलों के बारे में पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "जब अमेरिकी संसद एपस्टीन फाइलों की जानकारी जारी करेगी, तो भारतीय राजनीति पर इसका क्या असर होगा?"
पूर्व केंद्रीय मंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने अपने पोस्ट में RSS, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस को भी टैग किया है. चव्हाण के इस दावे से देश की राजनीति में हलचल मच गई है.
एपस्टीन फाइल्स मामले के बारे में बात करते हुए PMO में राज्य मंत्री रहे पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा, "जेफरी एपस्टीन एक अमेरिकी फाइनेंसर और इन्वेस्टर था. वह अमीर लोगों, नेताओं, मशहूर हस्तियों और वैज्ञानिकों के चक्कर में घूमता था. वह बड़े लोगों में इन्वेस्ट करता था और अच्छे-बुरे काम करता था. उन्होंने यह भी कहा, "एपस्टीन फाइल्स की वजह से पिछले 6 महीनों से अमेरिका में बड़ा हंगामा मचा हुआ है. फाइल सामने आने के बाद इसका असर भारतीय राजनीति पर भी पड़ सकता है. एक मराठी व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बन सकता है."
कांग्रेस नेता चव्हाण ने कहा, "एपस्टीन फाइल्स में बड़े-बड़े नेताओं के नाम सामने आए हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी इसमें है. एपस्टीन ने बहुत सारे गैर-कानूनी काम किए थे. अमेरिकी कांग्रेस (संसद) उन डॉक्यूमेंट्स को पब्लिक करने का दबाव बना रही थी. लेकिन, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसके लिए तैयार नहीं थे. संसद ने उन फाइलों को जब्त कर लिया है. इससे अमेरिकी कांग्रेस में हंगामा होगा."
अमेरिकी निवेशक जेफरी एपस्टीन पर यौन शोषण, नाबालिग लड़कियों के शोषण और संगठित अपराध का आरोप था. वह अमीरों, नेताओं, सेलिब्रिटी और वैज्ञानिकों के साथ घूमता था. 2019 में अमेरिकी जेल में उसकी मौत हो गई, जब वह यौन शोषण केस में ट्रायल का सामना कर रहा था.
