मराठी व्यक्ति 19 दिसंबर को बन सकता है देश का प्रधानमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री चव्हाण का दावा
महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने दावा किया कि दुनिया भर में हो रही घटनाओं का असर भारतीय राजनीति पर भी पड़ेगा.
Published : December 14, 2025 at 2:43 PM IST
पिंपरी-चिंचवड़: देश की राजनीति में बड़े उलटफेर की भविष्यवाणियों के बीच महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के सीनियर नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने एक सनसनीखेज भविष्यवाणी की है. 19 दिसंबर को देश अब तक का सबसे बड़ा राजनीतिक भूकंप देखेगा ऐसा उन्होंने दावा किया.
पृथ्वीराज चव्हाण ने दावा किया, 'भारत का प्रधानमंत्री बदलेगा और वह प्रधानमंत्री एक मराठी व्यक्ति होगा.' खास बात यह है कि उन्होंने यह भी इशारा किया कि यह व्यक्ति बीजेपी से ही हो सकता है.
भारतीय राजनीति पर असर
पृथ्वीराज चव्हाण ने पिंपरी-चिंचवाड़ में 'जन गण मन' किताब के लॉन्च के बाद मीडिया से बात करते हुए यह अटकलें लगाई की. उन्होंने अपने दावे के आधार के तौर पर इंटरनेशनल डेवलपमेंट का हवाला दिया. चव्हाण ने कहा कि इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है कि दुनिया भर में हो रही घटनाओं का असर भारतीय राजनीति पर भी पड़ेगा.
अमेरिका का जिक्र
इस दौरान उन्होंने अमेरिका के एक बड़े मामले का जिक्र किया. चव्हाण ने कहा कि वहां बड़े पैमाने पर स्टिंग ऑपरेशन किया गया था, जिसमें कई बड़े नेताओं के बंगलों में कैमरे लगाए गए थे. उन्होंने दावा किया कि इस स्टिंग ऑपरेशन से कई असरदार लोगों के गंभीर गलत कामों का पर्दाफाश होने की संभावना है. इससे अमेरिका में बड़ी राजनीतिक और सामाजिक उथल-पुथल हो सकती है. दावा किया गया है कि इस स्टिंग ऑपरेशन को करने वाला व्यक्ति एक इजरायली जासूस है.
भारत पर असर
पृथ्वीराज चव्हाण के अनुसार अमेरिकी सरकार जल्द ही एक कानून पास कर सकती है और 19 दिसंबर को इस स्टिंग ऑपरेशन में पकड़े गए प्रमुख लोगों के नामों की घोषणा कर सकती है. उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके पास इस बारे में विस्तृत जानकारी नहीं है कि इस सूची में किन लोगों के नाम होंगे. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि इन घटनाओं का असर सिर्फ अमेरिका तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भारत समेत कई देशों पर इसका असर पड़ सकता है.
सबकी नजरें 19 दिसंबर पर
इस परिप्रेक्ष्य में चव्हाण ने कहा कि भारत में भी बड़े राजनीतिक बदलाव हो सकते हैं और इसलिए प्रधानमंत्री के रुख में बदलाव की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता. उनके इस बयान से राजनीतिक हलकों में चर्चा है और अब सबका ध्यान 19 दिसंबर पर है. बता दें कि इसी महीने की शुरुआत में भी उन्होंने ऐसी अटकलें लगाई थी.