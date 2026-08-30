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मराठा आरक्षण पर मनोज जरांगे की बड़ी चेतावनी: एकनाथ शिंदे की रैली का किया विरोध

मराठा आंदोलनकारी मनोज जरांगे ने शिवसेना सांसद संजय बंडू जाधव की किसान रैली का कड़ा विरोध करते हुए तीखा हमला बोला.

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मनोज जरांगे. (File) (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 30, 2026 at 8:34 PM IST

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जालना (महाराष्ट्र): मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने शिवसेना सांसद संजय बंडू जाधव द्वारा परभणी में आयोजित किसान रैली का विरोध किया है. उन्होंने संजय बंडू जाधव को फोन कर रैली रद्द करने की चेतावनी दी. इस रैली में उप-मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होनेवाले हैं. मनोज जरांगे ने इस आयोजन के उद्देश्य पर सवाल उठाते हुए पूछा, "जब मराठा युवाओं की जिंदगी बर्बाद हो रही है, तो यह रैली क्यों की जा रही है?"

किसान रैली को रद्द करने के लिए जरांगे पाटिल द्वारा अल्टीमेटम दिए जाने पर बंडू जाधव ने भी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि आखिरी वक्त पर इस कार्यक्रम को रद्द नहीं करेंगे. इसके बाद, मनोज जरांगे ने बेहद तीखे और आक्रामक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए सांसद जाधव पर जमकर भड़ास निकाली.

मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, "मैंने आपसे कार्यक्रम रद्द करने के लिए कहा था, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया. यह आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल है. आपका अस्तित्व मराठा समुदाय के साथ खड़े रहने पर ही निर्भर था. मेरी बात नोट कर लीजिए, अब आपका राजनीतिक करियर ढलान पर है. अपने मंत्री और अन्य लोगों की वजह से एकनाथ शिंदे और गहरी मुसीबत में फंस गए हैं. किसानों के कार्यक्रम की आड़ में शिंदे को मूर्ख बनाया, इसकी भारी कीमत चुकानी होगी."

जरांगे के इस आक्रामक रुख के बाद, बंडू जाधव ने अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, "यह कार्यक्रम रद्द नहीं होगा. सब कुछ तय और फाइनल हो चुका है, और लोग भी आ चुके हैं. हम अचानक कार्यक्रम को रद्द नहीं कर सकते. मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं, और आपको निश्चित रूप से हमारी आलोचना करने का अधिकार है."

इस बीच, मनोज जरांगे ने एक बार फिर राज्य सरकार को कड़ी चेतावनी दी है. मनोज जरांगे ने घोषणा की, "यह आखिरी आंदोलन है. एक भी मांग से पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता." उन्होंने यह भी बताया कि मुंबई में होने वाले विरोध प्रदर्शन की तारीख का ऐलान 12 सितंबर को किया जाएगा. उन्होंने कहा कि मुंबई में आंदोलन को पांच चरणों में आयोजित करने की योजना है.

मनोज जरांगे ने समुदाय के लोगों से अपील करते हुए कहा, "हम मराठाओं को सिर्फ मुंबई ले जाने और तीन दिनों के भीतर वापस लाने का जोखिम नहीं उठा सकते. इसलिए, हमें इस बार पूरी तैयारी करनी होगी."

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