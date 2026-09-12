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मराठा आरक्षण के लिए अब मुंबई कूच करेंगे प्रदर्शनकारी; मनोज जरांगे ने कहा- 'नाक दबाने पर ही मुंह खोलेगी सरकार'

जालना जिले के अंतरवाली सराटी में मराठा समाज की अहम बैठक हुई, जिसमें मुंबई की ओर कूच करने का फैसला लिया गया.

Maratha Reservation
जालना में भूख हड़ताल पर बैठे मनोज जरांगे. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 12, 2026 at 3:29 PM IST

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जालना (महाराष्ट्र): मराठा आंदोलनकारी मनोज जरांगे ने अंतरवाली सराटी से मुंबई मार्च को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है. शनिवार 12 सितंबर को जालना जिले के अंतरवाली सराटी में मराठा समाज की एक बेहद अहम और निर्णायक बैठक हुई.

मनोज जरांगे के नेतृत्व में हुई इस बैठक में मुंबई की ओर कूच करने का फैसला लिया गया, जिसकी घोषणा उन्होंने इस मौके पर की. मनोज जरांगे द्वारा बुलाई गई इस बैठक के लिए अंतरवाली सराटी में बड़ी संख्या में मराठा समाज के लोग इकट्ठा हुए थे. बता दें कि शनिवार को मनोज जरांगे की भूख हड़ताल का 15वां दिन है.

इस कार्यक्रम के दौरान मनोज जरांगे ने राज्य सरकार की आलोचना करते हुए कहा, "जब तक नाक नहीं दबाई जाएगी, तब तक वे अपना मुंह नहीं खोलेंगे. अब प्रदर्शनकारी मुंबई की ओर कूच करेंगे. सरकार ठोस कदम उठाने में नाकाम साबित हो रही है. आखिरकार, अब मुंबई जाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है."

इससे पहले मनोज जरांगे ने चेतावनी दी थी कि 12 तारीख के बाद आंदोलन मुंबई का रुख करेगा, और इसी फैसले पर आज की बैठक में अंतिम मुहर लगा दी गई. उन्होंने एक सख्त रुख अपनाते हुए एलान किया कि जब तक मराठा आरक्षण से जुड़ी सभी मांगें पूरी नहीं हो जातीं, तब तक वे पीछे नहीं हटेंगे. मनोज जरांगे की इस घोषणा के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में घमासान मचने की आशंका है.

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