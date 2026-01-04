सुकमा एनकाउंटर में ढेर हुए माओवादियों पर था 60 लाख का इनाम, हार्डकोर नक्सली वेट्टी मंगड़ू उर्फ मुक्का भी ढेर
मुठभेड़ में मारे गए 12 माओवादियों में 5 महिला कैडर भी शामिल. सुकमा एसपी ने की माओवादियों से हथियार डालने की अपील.
सुकमा: शनिवार को हुए मुठभेड़ में फोर्स ने 12 खूंखार माओवादियों को मार गिराया. मारे गए माओवादियों पर कुल 60 लाख का इनाम घोषित था. मारे गए माओवादियों में एक नाम वेट्टी मंगड़ू उर्फ मुक्का का भी शामिल है. वेट्टी मंगड़ू लंबे वक्त से सुकमा जिले में सक्रिय था. नक्सल संगठन में वेट्टी की गिनती खूंखार माओवादियों के रूप में होती थी. फोर्स ने उम्मीद जताई है कि वेट्टी मंगड़ू उर्फ मुक्का सहित 12 माओवादियों के मारे जाने से, इलाके में शांति बहाली आसान होगी. सुकमा पुलिस ने कहा, मारे गए माओवादी शहीद एएसपी आकाश राव गिरिपुंजे की शहादत से जुड़े IED ब्लास्ट कांड की साजिश में शामिल थे.
मारे गए माओवादियों पर था 60 लाख का इनाम
सुकमा एसपी किरण चव्हाण ने कल हुए मुठभेड़ की जानकारी मीडिया से साझा की. एसपी किरण चव्हाण ने बताया कि दक्षिण सुकमा इलाके में माओवादियों की मौजूदगी की खबर मिली थी. गोपनीय सूचना के बाद डीआरजी की टीम को मौके के लिए रवाना किया गया. सर्च ऑपरेशन सुबह 8 बजे शुरू किया गया. सर्चिंग के दौरान ही माओवादियों की ओर से फायरिंग शुरू कर दी गई. जवाब में जवानों ने भी मोर्चा संभालते हुए जवाबी कार्रवाई की. रुक रुककर फायरिंग होती रही. दोनों ओर से जब फायरिंग रुकी तो मुठभेड़ स्थल से 12 माओवादियों के शव हथियार सहित बरामद किए गए. बरामद हथियारों में कई घातक हथियार भी शामिल हैं.
खूंखार नक्सली मंगड़ू उर्फ मुक्का ढेर
सुकमा एसपी ने बताया कि मारे गए एक माओवादी की पहचान कोंटा एरिया कमेटी के इंचार्ज (DVCM) वेट्टी मंगड़ू उर्फ मुक्का के रूप में हुई. मुक्का के पास एक और नक्सली का शव पड़ा मिला जिसकी पहचान कोंटा एरिया कमेटी सचिव (ACM) माड़वी हितेश उर्फ हूंगा के रूप में हुई. मारे गए 12 माओवादियों में पांच शव महिला नक्सलियों के हैं.
सुकमा एसपी किरण चव्हाण के मुताबिक मारा गया कुख्यात माओवादी DVCM वेट्टी मंगडू उर्फ मुक्का सुकमा जिले में 41 गंभीर मामलों में वांछित था. उस पर नागरिकों की हत्या, सुरक्षाबलों पर हमले और बड़े IED विस्फोटों की साजिशों में शामिल होने का आरोप था. वहीं ACM माड़वी हितेश उर्फ हूंगा 14 मामलों में वांछित था, कई संगीन वारदातों में उसकी संलिप्तता थी.
सुकमा एनकाउंटर,मारे गए नक्सलियों की डिटेल जानकारी
सुकमा एनकाउंटर में मारे गए नक्सलियों की पूरी जानकारी इस प्रकार है.
DVCM वेट्टी मंगडू उर्फ मुक्का, ये किस्टाराम एरिया कमेटी इंचार्ज था. इसके ऊपर 8 लाख रुपये का इनाम घोषित है. यह कुल 41 नक्सल वारदात में शामिल था. जिसमें साल 2006 में दरभाग़ुड़ा (एर्राबोर) वाहन विस्फोट की घटना शामिल है. इस घटना में 28 नागरिक मारे गए और 28 घायल हुए थे. इसके अलावा साल 2006 में हुए एर्राबोर की घटना में भी यह शामिल था इसमें 15 नागरिक मारे गए थे और 18 घायल हुए थे. अन्य घटनाओं के बारे में जानिए जिसमें ये शामिल रहा है.
साल 2006 कोताचेरू आईआईडी विस्फोट, 09 सुरक्षाकर्मी हुए थे शहीद
साल 2007 में उरपालमेटा हमला (एरबोर), 23 जवान हुए थे शहीद
साल 2007 में एर्राबोर राहत शिविर पर हमला और आगजनी, 33 ग्रामीण मारे
गए
साल 2007 मेटागुड़ा एर्राबोर आईईडी विस्फोट हमला, 8 सुरक्षाकर्मी शहीद
साल 2007 में ताड़मेटला पुलिस नक्सली मुठभेड़, 12 सुरक्षाकर्मी शहीद
साल 2009 में आरिसगुड़ा इंजरम आरओपी ड्यूटी राशन ट्रेक्टर पर आईईडी विस्फोट, 7 सुरक्षाकर्मी शहीद, 4 ग्रामीण मारे गए
साल 2010 में ताड़मेटला चिंतागुफा हमला, 76 जवान शहीद
साल 2014 में पेटापाड़ भेज्जी में पुलिस पर गोलीबारी, 3 जवान शहीद
साल 2015 में पिड़मेल चिंतागुफा पुलिस नक्सली मुठभेड़, 7 सुरक्षाकर्मी शहीद
साल 2017 में बुर्कापाल चिंतागुफा हमला, 25 जवान शहीद
साल 2017 में बोंकापारा भेज्जी पुलिस नक्सली मुठभेड़, 12 सुरक्षाकर्मी शहीद
साल 2020 में मिनपा चिंतागुफा हमला, 17 जवान शहीद
9 जून 2025, कोंटा में आईईडी ब्लास्ट, एएसपी आकाश राव गिरेपुंजे हुए थे शहीद
2-ACM माड़वी हितेश उर्फ हूंगा
कोंटा एरिया कमेटी सचिव,(ACM)
8 लाख रुपये का इनामी
14 नक्सल वारदात में था शामिल
3- नक्सली पोड़ियम जोगा , 10 लाख रुपये का इनामी
4- नक्सली कोमरम बदरी, 5 लाख की इनामी नक्सली
5- नक्सली झितरू माडवी, 5 लाख रुपये का इनामी नक्सली
6- नक्सली माड़वी सुक्का, 5 लाख रुपये का इनामी
7-नक्सली मुचाकी मुन्नी, 5 लाख रुपये की इनामी
8- नक्सली माड़वी जमली, 5 लाख रुपये की इनामी
9- नक्सली पोड़ियम रोशनी, 5 लाख रुपये की इनामी
10- नक्सली तामो नंदा, 2 लाख रुपये का इनाम
11- नक्सली मडकम रामा, 1 लाख रुपये का इनाम
12- नक्सली मासे, 1 लाख रुपये का इनाम
मारे गए माओवादियों के रैंक का हुआ खुलासा
- पुलिस के अनुसार मारे गए माओवादी
- CYPC का रैंक का 1 मारा गया
- DVCM रैंक का 1 नक्सली ढेर हुआ
- ACM रैंक के 7 माओवादी मारे गए
- पार्टी मेंबर के 3 नक्सली मारे गए
एनकाउंटर के बाद मिले हथियार
- AK-47
- INSAS रायफल
- SLR रायफल
- BGL लॉन्चर
- 12 बोर की रायफल
- वायरलेस सेट
- स्कैनर मशीन शामिल हैं
बस्तर आईजी सुंदरराज पी का बयान
बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी ने इस सफलता को बस्तर में शांति स्थापना की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है. सुंदरराज पी ने कहा कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम करने में पहले से ज्यादा मदद मिलेगी. लगातार चल रहे एंटी नक्सल ऑपरेशन की वजह से माओवादी घबराहट में हैं. बस्तर आईजी ने अपील करते हुए कहा कि माओवादी हथियार छोड़ समाज की मुख्यधारा में शामिल हों.