सुकमा एनकाउंटर में ढेर हुए माओवादियों पर था 60 लाख का इनाम, हार्डकोर नक्सली वेट्टी मंगड़ू उर्फ मुक्का भी ढेर

सुकमा: शनिवार को हुए मुठभेड़ में फोर्स ने 12 खूंखार माओवादियों को मार गिराया. मारे गए माओवादियों पर कुल 60 लाख का इनाम घोषित था. मारे गए माओवादियों में एक नाम वेट्टी मंगड़ू उर्फ मुक्का का भी शामिल है. वेट्टी मंगड़ू लंबे वक्त से सुकमा जिले में सक्रिय था. नक्सल संगठन में वेट्टी की गिनती खूंखार माओवादियों के रूप में होती थी. फोर्स ने उम्मीद जताई है कि वेट्टी मंगड़ू उर्फ मुक्का सहित 12 माओवादियों के मारे जाने से, इलाके में शांति बहाली आसान होगी. सुकमा पुलिस ने कहा, मारे गए माओवादी शहीद एएसपी आकाश राव गिरिपुंजे की शहादत से जुड़े IED ब्लास्ट कांड की साजिश में शामिल थे.

सुकमा एसपी किरण चव्हाण ने कल हुए मुठभेड़ की जानकारी मीडिया से साझा की. एसपी किरण चव्हाण ने बताया कि दक्षिण सुकमा इलाके में माओवादियों की मौजूदगी की खबर मिली थी. गोपनीय सूचना के बाद डीआरजी की टीम को मौके के लिए रवाना किया गया. सर्च ऑपरेशन सुबह 8 बजे शुरू किया गया. सर्चिंग के दौरान ही माओवादियों की ओर से फायरिंग शुरू कर दी गई. जवाब में जवानों ने भी मोर्चा संभालते हुए जवाबी कार्रवाई की. रुक रुककर फायरिंग होती रही. दोनों ओर से जब फायरिंग रुकी तो मुठभेड़ स्थल से 12 माओवादियों के शव हथियार सहित बरामद किए गए. बरामद हथियारों में कई घातक हथियार भी शामिल हैं.

खूंखार नक्सली मंगड़ू उर्फ मुक्का ढेर

सुकमा एसपी ने बताया कि मारे गए एक माओवादी की पहचान कोंटा एरिया कमेटी के इंचार्ज (DVCM) वेट्टी मंगड़ू उर्फ मुक्का के रूप में हुई. मुक्का के पास एक और नक्सली का शव पड़ा मिला जिसकी पहचान कोंटा एरिया कमेटी सचिव (ACM) माड़वी हितेश उर्फ हूंगा के रूप में हुई. मारे गए 12 माओवादियों में पांच शव महिला नक्सलियों के हैं.

सुकमा एसपी किरण चव्हाण के मुताबिक मारा गया कुख्यात माओवादी DVCM वेट्टी मंगडू उर्फ मुक्का सुकमा जिले में 41 गंभीर मामलों में वांछित था. उस पर नागरिकों की हत्या, सुरक्षाबलों पर हमले और बड़े IED विस्फोटों की साजिशों में शामिल होने का आरोप था. वहीं ACM माड़वी हितेश उर्फ हूंगा 14 मामलों में वांछित था, कई संगीन वारदातों में उसकी संलिप्तता थी.

सुकमा एनकाउंटर में मारे गए नक्सलियों की पूरी जानकारी इस प्रकार है.

DVCM वेट्टी मंगडू उर्फ मुक्का, ये किस्टाराम एरिया कमेटी इंचार्ज था. इसके ऊपर 8 लाख रुपये का इनाम घोषित है. यह कुल 41 नक्सल वारदात में शामिल था. जिसमें साल 2006 में दरभाग़ुड़ा (एर्राबोर) वाहन विस्फोट की घटना शामिल है. इस घटना में 28 नागरिक मारे गए और 28 घायल हुए थे. इसके अलावा साल 2006 में हुए एर्राबोर की घटना में भी यह शामिल था इसमें 15 नागरिक मारे गए थे और 18 घायल हुए थे. अन्य घटनाओं के बारे में जानिए जिसमें ये शामिल रहा है.

साल 2006 कोताचेरू आईआईडी विस्फोट, 09 सुरक्षाकर्मी हुए थे शहीद

साल 2007 में उरपालमेटा हमला (एरबोर), 23 जवान हुए थे शहीद

साल 2007 में एर्राबोर राहत शिविर पर हमला और आगजनी, 33 ग्रामीण मारे

गए

साल 2007 मेटागुड़ा एर्राबोर आईईडी विस्फोट हमला, 8 सुरक्षाकर्मी शहीद

साल 2007 में ताड़मेटला पुलिस नक्सली मुठभेड़, 12 सुरक्षाकर्मी शहीद

साल 2009 में आरिसगुड़ा इंजरम आरओपी ड्यूटी राशन ट्रेक्टर पर आईईडी विस्फोट, 7 सुरक्षाकर्मी शहीद, 4 ग्रामीण मारे गए