बीजापुर में नक्सलियों ने किया डबल मर्डर, घर में घुसकर ग्रामीणों की हत्या
पुलिस अधिकारी ASP चंद्रकांत गवर्णा ने घटना की पुष्टि की.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 25, 2025 at 10:33 AM IST
बीजापुर: बीजापुर जिले के थाना उसूर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम नेलाकांकेर में शुक्रवार देर रात माओवादियों ने दो ग्रामीणों की नृशंस हत्या कर दी. घटना की सूचना मिलते ही इलाके में दहशत का माहौल बन गया है. मृतकों की पहचान रवि कटटम पिता कन्ना (25 वर्ष) और तिरूपति सोढी पिता नरसा (38 वर्ष) के रूप में की गई है. दोनों ग्रामीण स्थानीय निवासी थे और सामान्य जीवन व्यतीत कर रहे थे.
नक्सलियों ने घर में घुसकर की हत्या: पुलिस अधिकारी ASP चंद्रकांत गवर्णा से मिली जानकारी के अनुसार, घटना रात के समय हुई जब दोनों ग्रामीण अपने घरों में मौजूद थे. इसी दौरान माओवादी उनके घर पहुंचे और धारदार हथियार से उन पर हमला कर दिया, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. हत्या के बाद माओवादी वहां से फरार हो गए.
बीजापुर पुलिस कर रही जांच: घटना की सूचना मिलने पर थाना उसूर पुलिस मौके पर पहुंची. शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. पुलिस अधिकारी एएसपी चंद्रकांत गवर्णा ने बताया कि मामले की विस्तृत जांच की जा रही है, दोषियों को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा.
नक्सल क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन हुआ तेज: घटना के बाद से क्षेत्र में सुरक्षा बलों की गश्त बढ़ा दी गई है. आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि माओवादियों की ऐसी घटनाएं विकास कार्यों और शांति प्रक्रिया को बाधित करने के उद्देश्य से की जाती हैं, लेकिन शासन और पुलिस प्रशासन ऐसी घटनाओं से पीछे नहीं हटेगा. गांव में इस घटना के बाद शोक और भय का माहौल है. ग्रामीणों ने सुरक्षा बलों से गांव में अतिरिक्त सुरक्षा की मांग की है. प्रशासन ने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया है कि उनकी सुरक्षा के लिए हर आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं.