MMC जोन में माओवादी सरेंडर को तैयार, फरवरी 2026 तक का समय मांगा, सिक्योरिटी फोर्स से ऑपरेशन रोकने को कहा
अगर सिक्योरिटी फोर्स छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में कॉम्बिंग ऑपरेशन बंद कर देते हैं, तो वे हथियार डालने की तारीख का ऐलान करेंगे.
Published : November 24, 2025 at 5:07 PM IST
नई दिल्ली: माओवादियों ने हथियार डालने का एक अहम ऐलान किया है. माओवादी की महाराष्ट्र-मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ (MMC) स्पेशल जोनल कमेटी ने हथियार डालने और सरकार की रिहैबिलिटेशन प्रोसेस में शामिल होने के लिए 15 फरवरी, 2026 तक का समय मांगा है.
उन्होंने कहा कि अगर सिक्योरिटी फोर्स छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में कॉम्बिंग ऑपरेशन बंद कर देते हैं, तो वे हथियार डालने की तारीख का ऐलान करेंगे. उन्होंने तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से इस बारे में अपील की है. इस संबंध में इस स्पेशल जोनल कमेटी के ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन अनंत के नाम से एक ओपन लेटर जारी किया गया है.
'हथियारबंद संघर्ष को रोकने का फैसला'
इस लेटर में कहा गया है, "हम अपनी पार्टी की सेंट्रल कमेटी और पोलित ब्यूरो मेंबर कॉमरेड सोनू दादा के हाल ही में लिए गए फैसले का सपोर्ट करते हैं, जिसमें देश और दुनिया में बदलते हालात को देखते हुए हथियार डालकर कुछ समय के लिए हथियारबंद संघर्ष को रोकने का फैसला किया गया है."
इसमें कहा गया है, "सेंट्रल कमेटी मेंबर सतीश दादा और चंद्रन्ना ने हाल ही में इस फैसले का सपोर्ट किया है. MMC स्पेशल जोनल कमेटी भी हथियार डालने का इरादा रखती है. हालांकि, हम तीनों राज्यों की सरकारों से रिक्वेस्ट करते हैं कि वे हमें 15 फरवरी तक का समय दें."
लेटर में आगे लिखा गया है, "क्योंकि हमारी पार्टी डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म के सिद्धांतों के लिए कमिटेड है, इसलिए हमें मिलकर इस फैसले पर पहुंचने में कुछ समय लगेगा. हमें अपने साथियों से सलाह करने और उन्हें ये मैसेज सिस्टमैटिक तरीके से पहुंचाने के लिए समय चाहिए. यह समय मांगने का कोई और मकसद नहीं है. हम यह समय इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि हमारे पास जल्दी बातचीत करने का कोई और आसान तरीका नहीं है.
पत्र में आगे लिखा है कि सिक्योरिटी फोर्स को अपनी एक्टिविटी रोक देनी चाहिए. हम PLGA वीक ऑर्गनाइज नहीं करेंगे. हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि हम अपनी सभी एक्टिविटी रोक देंगे.
घने ट्राई-जंक्शन जंगलों को कवर करता MMC
बता दें कि MMC जोन, जो गढ़चिरौली (महाराष्ट्र), बालाघाट (मध्य प्रदेश) और राजनांदगांव-कबीरधाम (छत्तीसगढ़) के घने ट्राई-जंक्शन जंगलों को कवर करता है, ऐतिहासिक रूप से उत्तरी और पश्चिमी इलाकों को दंडकारण्य कोर से जोड़ने वाले एक स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर के तौर पर काम करता रहा है.
यह भी पढ़ें- तमिलनाडु : दो बसों की आमने-सामने भिड़ंत, 6 लोगों की मौत, 30 से अधिक घायल