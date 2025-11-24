ETV Bharat / bharat

MMC जोन में माओवादी सरेंडर को तैयार, फरवरी 2026 तक का समय मांगा, सिक्योरिटी फोर्स से ऑपरेशन रोकने को कहा

नई दिल्ली: माओवादियों ने हथियार डालने का एक अहम ऐलान किया है. माओवादी की महाराष्ट्र-मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ (MMC) स्पेशल जोनल कमेटी ने हथियार डालने और सरकार की रिहैबिलिटेशन प्रोसेस में शामिल होने के लिए 15 फरवरी, 2026 तक का समय मांगा है.

उन्होंने कहा कि अगर सिक्योरिटी फोर्स छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में कॉम्बिंग ऑपरेशन बंद कर देते हैं, तो वे हथियार डालने की तारीख का ऐलान करेंगे. उन्होंने तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से इस बारे में अपील की है. इस संबंध में इस स्पेशल जोनल कमेटी के ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन अनंत के नाम से एक ओपन लेटर जारी किया गया है.

'हथियारबंद संघर्ष को रोकने का फैसला'

इस लेटर में कहा गया है, "हम अपनी पार्टी की सेंट्रल कमेटी और पोलित ब्यूरो मेंबर कॉमरेड सोनू दादा के हाल ही में लिए गए फैसले का सपोर्ट करते हैं, जिसमें देश और दुनिया में बदलते हालात को देखते हुए हथियार डालकर कुछ समय के लिए हथियारबंद संघर्ष को रोकने का फैसला किया गया है."

इसमें कहा गया है, "सेंट्रल कमेटी मेंबर सतीश दादा और चंद्रन्ना ने हाल ही में इस फैसले का सपोर्ट किया है. MMC स्पेशल जोनल कमेटी भी हथियार डालने का इरादा रखती है. हालांकि, हम तीनों राज्यों की सरकारों से रिक्वेस्ट करते हैं कि वे हमें 15 फरवरी तक का समय दें."