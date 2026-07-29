बीजापुर में माओवादियों का लगाया प्रेशर IED फटा, दो अलग-अलग घटनाओं में 2 लोग जख्मी
पहला विस्फोट चिंतागुफा थाना इलाके में हुआ जबकि दूसरा धमाका नंबी जलधारा के पास हुआ.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 29, 2026 at 7:03 PM IST
बीजापुर: उसूर थाना क्षेत्र में माओवादियों द्वारा पूर्व में लगाए गए प्रेशर आईईडी की चपेट में आने से बुधवार को 2 अलग-अलग घटनाओं में 2 ग्रामीण जख्मी हो गए. पुलिस अधिकारी एएसपी चद्रकांत गोवर्ना के अनुसार दोनों घटनाएं जंगल क्षेत्र में हुईं, जहां पहले से लगाए गए विस्फोटक सक्रिय हो गए.
प्रेशर आईईडी फटने से 2 लोग जख्मी
पहली घटना में सुकमा जिले के चिंतागुफा थाना क्षेत्र के ग्राम करीगुण्डम की है, जहां 7-8 युवक एवं बालक नीलम सराई जलप्रपात घूमने पहुंचे थे. जलप्रपात से करीब 1.5 किलोमीटर पहले 13 वर्षीय सोढ़ी देवा, पिता हुंगा सोढ़ी, प्रेशर आईईडी की चपेट में आ गया, जिससे उसके दाहिने पैर की एड़ी में चोट आई. घायल बालक को तत्काल उसूर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए जिला चिकित्सालय रेफर किया गया. पुलिस के अनुसार उसकी हालत फिलहाल स्थिर है.
पूर्व में माओवादियों ने प्लांट किया था बम
दूसरी घटना में नम्बी गांव के पास की है जहां दो ग्रामीण मवेशी चराने नम्बी जलधारा की ओर गए थे. इसी दौरान 15 वर्षीय विनोद कट्टम, पिता चन्द्रु कट्टम, जंगल में पहले से लगाए गए प्रेशर आईईडी की चपेट में आ गया, जिससे उसके दाहिने पैर की एड़ी में चोट लगी. लगातार हो रही भारी बारिश के कारण घटना स्थल तक जाने वाले मार्ग के नाले में जलभराव होने से आवागमन प्रभावित है. इसके बावजूद सुरक्षा बल आवश्यक सावधानियों के साथ रेस्क्यू अभियान चलाकर घायल को सुरक्षित निकालने में जुटे हैं.
पुलिस ने लोगों से जंगलों, जलप्रपातों और संवेदनशील इलाकों में जाते समय विशेष सतर्कता बरतने तथा सुरक्षा बलों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की है.
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