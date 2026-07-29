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बीजापुर में माओवादियों का लगाया प्रेशर IED फटा, दो अलग-अलग घटनाओं में 2 लोग जख्मी

बीजापुर में माओवादियों का लगाया प्रेशर IED फटा ( ETV Bharat )