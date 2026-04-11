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प्रशांत बोस का आखिरी पत्रः डियर कॉमरेड सागर अब सशस्त्र संघर्ष असंभव है!

क्या, नक्सलवाद के अंत को प्रशांत बोस ने पहले ही भांप लिया था. इस बात का खुलासा उनके आखिरी खत से हुआ है. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.

Maoist leader Prashant Bose wrote letter to his comrades from Ranchi Jail shortly before his death
किशन दा उर्फ प्रशांत बोस (फाइल फोटो) (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 11, 2026 at 4:37 PM IST

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रांचीः नक्सलियों के थिंक टैंक किशन दा उर्फ प्रशांत बोस ने अपनी मौत से पहले रांची जेल से ही अपने साथियों को पत्र लिखा था. इस पत्र के जरिए किशन दा ने अपने साथियों को यह बताया था कि वर्तमान समय में सशस्त्र संघर्ष असंभव सा है.

ऐसे में उन्होंने इशारों-इशारों में अपने साथियों को आत्मसमर्पण के लिए मन बनाने को कहा था. किशन दा का लिखा आखिरी पत्र सुरक्षा बलों के हाथ लगा है.

क्या है प्रशांत बोस के पत्र में

रांची जेल में हाल ही में मृत्यु को प्राप्त हुए प्रमुख माओवादी नेता और एक करोड़ के इनामी रहे प्रशांत बोस उर्फ 'किशन दा' द्वारा लिखे गए एक गोपनीय पत्र ने संगठन की आंतरिक रणनीति और वर्तमान हालातों का जिक्र किया गया है. इस पत्र में किशन दा ने सशस्त्र संघर्ष को जारी रखने की मौजूदा नीति पर पुनर्विचार की सलाह दी थी.

20 मार्च 2026 को लिखे गए अपने पत्र के जरिए किशन दा ने कॉमरेड सागर को संबोधित किया है. कॉमरेड सागर यानी एक करोड़ के इनामी मिसिर बेसरा. प्रशांत बोसे ने लिखा "उम्मीद है कि आप तो बड़े दिक्कतों के साथ अंदर (यानी जंगल) में दिन गुजारते होंगे". हिंदी और अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करते हुए किशन दा ने लिखा है "यह बात सही है कि मौजूदा डोमेस्टिक सिचुएशन इट्स वेरी कंपलेक्स एंड वेरी सीरियस इन डिस सिचुएशन". किशन दास के अनुसार इन दोनों संगठन को भारी नुकसान हुआ है जिसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल है.

सशस्त्र संघर्ष अब 'लगभग असंभव'

यह पत्र 'कॉमरेड सागर' यानी मिसिर बेसरा के नाम संबोधित है, वर्तमान में मिसिर झारखंड में संगठन के सबसे प्रमुख सदस्य के रूप में जाना जाता है. किशन दा ने संगठन की स्थिति को "बेहद जटिल और गंभीर" करार देते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा है कि, "वर्तमान घरेलू परिस्थितियों में सशस्त्र संघर्ष (आर्म्स स्ट्रगल) को आगे बढ़ाना लगभग असंभव होता जा रहा है." उन्होंने संगठन को भारी नुकसान का जिक्र किया, जहां हाल के पुलिस अभियानों ने माओवादियों की कमर तोड़ दी है.

इस पत्र के जरिये किशन दा ने सवाल उठाया कि "क्या ऐसी परिस्थितियों में सशस्त्र संघर्ष को जारी रखना व्यावहारिक और सही कदम होगा?" उन्होंने चेतावनी दी कि "बिना हालात का गहन विश्लेषण किए आगे बढ़ना संगठन को और गहरे संकट में धकेल सकता है." यदि मौजूदा रणनीति पर अमल जारी रहा तो कोई ठोस परिणाम नहीं निकलेगा और हालात और उलझ जाएंगे.

रणनीति पर पुनर्विचार की अपील

किशन दा ने संगठन के नेतृत्व से इस मुद्दे पर गंभीर मंथन करने का सुझाव दिया. पत्र में संवाद जारी रखने के संकेत देते हुए एक फोन नंबर साझा किया गया है, साथ ही कॉमरेड सागर से जल्द प्रतिक्रिया देने का अनुरोध किया गया ताकि आगे की रणनीति तय की जा सके. अंत में सतर्कता और सावधानी बरतने की अपील की गई है.

पत्र का सार समझने में लगी है एजेंसी

प्रशांत बोस उर्फ किशन दा अब इस दुनिया में नहीं है. 31 मार्च 2026 को रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में लंबी बीमारी के बाद उनकी मौत हो चुकी है. मौत के ठीक पहले उनका यह पत्र सारंडा के जंगलों तक पहुंचा था. अब यह पत्र सुरक्षा एजेंसियो और पुलिस दोनों के ही हाथ लग चुका है. सुरक्षा एजेंसी इस पत्र का विश्लेषण कर रही है.

दरअसल, किशन दा का पत्र बेहद सतर्कता और कूटनीति के तहत लिखा गया है. पुलिस यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि रांची जेल से किस व्यक्ति के द्वारा यह पत्र सारंडा में नक्सलियों तक पहुंचाया जाता. क्योंकि पत्र को पढ़ने के बाद यह साफ पता चल रहा है कि किशन दा का फिलहाल अपने साथियों को यही संदेश देना था कि वह अगर जिंदा रहेंगे तो बाद में आंदोलन को आगे बढ़ा सकते हैं. आत्मसमर्पण करने के बाद भी संघर्ष को जिंदा रखा जा सकता है किशन दा का पत्र इस और भी इशारा कर रहा है.

2021 से रांची जेल में थे बंद

31 मार्च 2026 को भाकपा माओवादियों के सेकेंड इन कमान प्रशांत बोस की मौत से भारत मे नक्सलवाद का बड़ा अध्याय समाप्त हो गया था. फिलहाल उनके द्वारा लिखा गई उनकी आखिरी चिट्ठी चर्चा में है. झारखंड के तत्कालीन डीजीपी नीरज सिन्हा, तत्कालीन आईजी अभियान अमोल वी होमकर और आईबी के संयुक्त कारवाई में साल 2021 में प्रशांत बोस को सरायकेला के कांड्रा से गिरफ्तार किया गया था.

उस समय प्रेस कांफ्रेंस में तत्कालीन डीजीपी नीरज सिन्हा ने बताया था कि प्रशांत बोस ने पूछताछ में माओवादी संगठन के बारे में महासागर जैसी सूचनाएं दी हैं. तत्कालीन डीजीपी नीरज सिन्हा के अनुसार प्रशांत बोस भाकपा माओवादी संगठन के जनक की भूमिका में था. पांच दशकों की सक्रियता के कारण बोस पर झारखंड, बिहार, ओडिशा, महाराष्ट्र, छतीसगढ़ समेत कई राज्यों में केस है. बतौर सेकंड इन कमान देश के सारे बड़े कांडों को प्रशांत बोस ने मंजूरी दी थी. प्रशांत बोस के खिलाफ झारखंड में 70 जबकि पत्नी शीला मरांडी के खिलाफ 18 नक्सल कांड दर्ज हैं.

छत्तीसगढ़ में 30 कांग्रेसी नेताओं की हत्या में भूमिका

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, पूणे के भीमा कोरेगांव हिंसा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश रचने में प्रशांत बोस की भूमिका थी. एनआईए की चार्जशीट में भी बोस का नाम सामने आया था. वहीं, छतीसगढ़ में साल 2013 में बस्तर प्रभाग के झीरम घाटी में सलवा जुड़म के खिलाफ विद्याचरण शुक्ल, नंदकिशोर पटेल, दिनेश पटेल, महेंद्र करमा 30 कांग्रेसी नेताओं की हत्या की वारदात को अंजाम देने की मंजूरी प्रशांत बोस ने दी थी.

मजदूर यूनियन से माओवादी शीर्ष कमांडर बना प्रशांत

प्रशांत बोस 60 के दशक में पढ़ाई के दौरान कोलकाता में नक्सली संगठन के मजदूर यूनियन से जुड़ा था. एमसीसीआई के संस्थापक कन्हाई चटर्जी के साथ मिलकर प्रशांत बोस ने संताली नेताओं के द्वारा चलाए जा रहे महाजनी व जमींदारी प्रताड़ना के खिलाफ आंदोलन में भागीदारी की बाद में रतिलाल मुर्मू के साथ मिलकर प्रशांत बोस ने सनलाइट सेना और एमसीसीआई को कई जिलों में मजबूत बनाया.

संयुक्त बिहार में रणवीर सेना, ब्रह्मर्षि सेना के खिलाफ एमसीसीआई को मजबूत किया गया. साल 1974 में बोस को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल भेजा गया था. 1978 में जेल से छूटने के बाद प्रशांत बोस फिर से एमसीसीआई में सक्रिय हो गया. 2004 में एमसीसीआई के पीडब्लूजी में विलय के बाद प्रशांत बोस को ईआरबी का प्रमुख बनाया गया था. माओवादी थिंक टैंक के तौर पर प्रशांत बोस देशभर के तमाम बड़े माओवादी वारदातों की सहमति व योजना में शामिल रहा था.

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