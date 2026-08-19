लक्ष्मणानंद सरस्वती हत्याकांड : 15 साल बाद माओवादी नेता आजाद को किया गया बरी
यह घटना 2008 की है. घटना के बाद ओडिशा के कंधमाल में दंगा भड़क गया था.
Published : August 19, 2026 at 11:56 AM IST
भुवनेश्वर : माओवादी नेता दुन्ना केशवा राव उर्फ आजाद को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया और उनके खिलाफ सबूतों के अभाव में उन्हें झारपाड़ा विशेष जेल से रिहा कर दिया गया.ओडिशा की एक विशेष अदालत ने आजाद को बरी कर दिया. वह 2008 में विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) नेता स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती और उनके चार शिष्यों की हत्या के मुख्य आरोपी थे.
इस खबर के बाद कंधमाल और राज्य के अन्य स्थानों में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी थी. बरी होने के आदेश के बाद 53 वर्षीय आजाद मंगलवार शाम को जेल से बाहर आ गए. उनके वकील स्वरूप कुमार पाल ने बताया कि फैसले के साथ, आजाद को ओडिशा में उनके खिलाफ दर्ज सभी 47 मामलों में बरी कर दिया गया है.
उन्होंने कहा, “2025 में, ओडिशा और आंध्र प्रदेश सरकारों ने आजाद के खिलाफ 48 मामलों का विवरण देते हुए हलफनामे दाखिल किए थे. बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने संबंधित सरकारों को एक वर्ष के भीतर मुकदमों की सुनवाई पूरी करने का निर्देश दिया, जिसके बाद कार्यवाही में तेजी लाई गई. परलाखेमुंडी विशेष न्यायालय ने इन 48 मामलों में से 36 में आज़ाद को बरी कर दिया.”
आंध्र प्रदेश पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करने और बाद में रिमांड पर ओडिशा लाए जाने के बाद से आजाद 2011 से जेल में बंद थे. पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, शहर के झारपाड़ा स्थित जेल के सामने पत्रकारों से बात करते हुए आजाद ने कहा, “मैं जेल से रिहा होकर बहुत खुश हूं. मेरी रिहाई में सहयोग के लिए मैं सभी का धन्यवाद करता हूं.”
गजपति जिले के परलाखेमुंडी स्थित विशेष न्यायालय के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सत्यनारायण पात्रा ने आजाद को बरी करते हुए कहा, “इन परिस्थितियों से यह वाजिब और ठोस संदेह पैदा होता है कि क्या डी. केशवा राव घटना में शामिल व्यक्तियों में से एक था. यह संदेह मनगढ़ंत या काल्पनिक नहीं है. यह सीधे अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों से ही उत्पन्न होता है. यह एक स्थापित सिद्धांत है कि जहां साक्ष्यों के आधार पर दो मत संभव हों, वहां आरोपी के पक्ष में जो मत हो, वही मान्य होना चाहिए. न्यायालय केवल इसलिए संदेह को प्रमाण में नहीं बदल सकता क्योंकि अपराध जघन्य है.”
विशेष लोक अभियोजक पी. प्रसाद राव ने बताया कि न्यायालय ने पुलिस और चश्मदीदों सहित 22 गवाहों से पूछताछ की. सरस्वती और उनके चार साथियों, जिनमें एक महिला भी शामिल थी, उनकी 23 अगस्त 2008 को तुमूदीबांधा पुलिस थाना क्षेत्र के जलेस्पेटा स्थित उनके आश्रम में 20 नकाबपोश लोगों के एक समूह ने गोली मारकर हत्या कर दी थी.
पुलिस के अनुसार, अपराध करने के बाद वे आश्रम से भाग गए और ओडिया भाषा में लिखा एक पत्र छोड़ गए, जिसमें उन्होंने खुलासा किया कि बानसधारा मंडल के माओवादियों ने हत्या को अंजाम दिया है. पत्र पर अंग्रेजी में "आजाद" नाम के एक व्यक्ति के हस्ताक्षर थे और शीर्षक में "प्रेस नोट" लिखा था.शिष्य ब्रह्मचारी मदब चैतन्य द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की. इस घटना ने आदिवासी बहुल जिले में सांप्रदायिक और जातीय हिंसा को जन्म दिया. जांच के बाद पुलिस ने आजाद को इस मामले में दोषी पाया और पिछले साल 17 जुलाई को उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई.
राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर आजाद के खिलाफ मामलों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय का गठन किया था. संभवतः यह राज्य में पहला मामला है जब किसी एक विचाराधीन कैदी के लंबित मामलों के निपटारे के लिए अलग से न्यायालय बनाया गया है.
विशेष न्यायालय की स्थापना के समय ओडिशा में आजाद के खिलाफ कम से कम 36 आपराधिक मामले लंबित थे. उन्हें इससे पहले 11 अन्य मामलों में बरी कर दिया गया था.विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) नेता की हत्या के अलावा, आजाद 2008 में नयागढ़ पुलिस शस्त्रागार और 2006 में आर उदयगिरि जेल पर हुए हमलों से संबंधित मामले में भी आरोपी थे. नयागढ़ शस्त्रागार हमले में 13 पुलिसकर्मियों सहित कम से कम 14 लोग मारे गए थे. उनके खिलाफ कंधमाल जिले के तुमूदीबांधा पुलिस स्टेशन में हत्या का एक मामला भी दर्ज है.
अपनी बेगुनाही का दावा करते हुए और अपने मामलों की शीघ्र सुनवाई की मांग करते हुए, आजाद ने जेल में कई बार भूख हड़ताल की थी. मार्च 2025 में, सर्वोच्च न्यायालय ने ओडिशा और आंध्र प्रदेश सरकारों को आजाद के मामलों के त्वरित निपटारे के लिए विशेष अदालतों की स्थापना पर विचार करने का निर्देश दिया था.आजाद सीपीआई (माओवादी) की ओडिशा राज्य आयोजन समिति (ओआरएसओसी) के सदस्य थे और उन्होंने 18 मई 2011 को आंध्र प्रदेश पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था. उन्हें उसी वर्ष एक जून को ओडिशा पुलिस को सौंप दिया गया था.
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