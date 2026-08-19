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लक्ष्मणानंद सरस्वती हत्याकांड : 15 साल बाद माओवादी नेता आजाद को किया गया बरी

भुवनेश्वर : माओवादी नेता दुन्ना केशवा राव उर्फ ​​आजाद को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया और उनके खिलाफ सबूतों के अभाव में उन्हें झारपाड़ा विशेष जेल से रिहा कर दिया गया.ओडिशा की एक विशेष अदालत ने आजाद को बरी कर दिया. वह 2008 में विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) नेता स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती और उनके चार शिष्यों की हत्या के मुख्य आरोपी थे.

इस खबर के बाद कंधमाल और राज्य के अन्य स्थानों में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी थी. बरी होने के आदेश के बाद 53 वर्षीय आजाद मंगलवार शाम को जेल से बाहर आ गए. उनके वकील स्वरूप कुमार पाल ने बताया कि फैसले के साथ, आजाद को ओडिशा में उनके खिलाफ दर्ज सभी 47 मामलों में बरी कर दिया गया है.

उन्होंने कहा, “2025 में, ओडिशा और आंध्र प्रदेश सरकारों ने आजाद के खिलाफ 48 मामलों का विवरण देते हुए हलफनामे दाखिल किए थे. बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने संबंधित सरकारों को एक वर्ष के भीतर मुकदमों की सुनवाई पूरी करने का निर्देश दिया, जिसके बाद कार्यवाही में तेजी लाई गई. परलाखेमुंडी विशेष न्यायालय ने इन 48 मामलों में से 36 में आज़ाद को बरी कर दिया.”

आंध्र प्रदेश पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करने और बाद में रिमांड पर ओडिशा लाए जाने के बाद से आजाद 2011 से जेल में बंद थे. पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, शहर के झारपाड़ा स्थित जेल के सामने पत्रकारों से बात करते हुए आजाद ने कहा, “मैं जेल से रिहा होकर बहुत खुश हूं. मेरी रिहाई में सहयोग के लिए मैं सभी का धन्यवाद करता हूं.”

गजपति जिले के परलाखेमुंडी स्थित विशेष न्यायालय के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सत्यनारायण पात्रा ने आजाद को बरी करते हुए कहा, “इन परिस्थितियों से यह वाजिब और ठोस संदेह पैदा होता है कि क्या डी. केशवा राव घटना में शामिल व्यक्तियों में से एक था. यह संदेह मनगढ़ंत या काल्पनिक नहीं है. यह सीधे अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों से ही उत्पन्न होता है. यह एक स्थापित सिद्धांत है कि जहां साक्ष्यों के आधार पर दो मत संभव हों, वहां आरोपी के पक्ष में जो मत हो, वही मान्य होना चाहिए. न्यायालय केवल इसलिए संदेह को प्रमाण में नहीं बदल सकता क्योंकि अपराध जघन्य है.”

विशेष लोक अभियोजक पी. प्रसाद राव ने बताया कि न्यायालय ने पुलिस और चश्मदीदों सहित 22 गवाहों से पूछताछ की. सरस्वती और उनके चार साथियों, जिनमें एक महिला भी शामिल थी, उनकी 23 अगस्त 2008 को तुमूदीबांधा पुलिस थाना क्षेत्र के जलेस्पेटा स्थित उनके आश्रम में 20 नकाबपोश लोगों के एक समूह ने गोली मारकर हत्या कर दी थी.