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नक्सली संगठन को तगड़ा झटका, गिरफ्त में 25 लाख का इनामी टाइगर

कुख्यात नक्सली अजय महतो को गिरफ्तार कर लिया गया है. इसपर 25 लाख का इनाम था.

Ajay Mahto arrested
कुख्यात नक्सली अजय महतो (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 17, 2026 at 5:14 PM IST

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गिरिडीह: प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के स्पेशल एरिया कमिटी सदस्य अजय महतो उर्फ टाइगर को गिरफ्तार कर लिया गया है. हरलाडीह इलाके में की गई इस कार्रवाई में अजय महतो के साथ दो अन्य नक्सलियों को भी गिरफ्तार किया गया है. कुख्यात अजय महतो के क्षेत्र में छिपे होने की सूचना एसपी डॉ. बिमल कुमार को मिली थी. इसके बाद विशेष टीम का गठन किया गया. पुलिस के अनुसार टीम ने सूचना इकट्ठा करने के बाद करमू के घर में छिपे अजय महतो को दबोच लिया.

अजय महतो का बैकग्राउंड

अजय महतो पीरटांड के नावाडीह का रहने वाला है. 25 लाख रुपये के इनामी इस नक्सली ने पिछले तीन दशक से इलाके में दहशत का माहौल बनाए रखा था. पारसनाथ का इलाका हो या सारंडा, छत्तीसगढ़, ओडिशा या बिहार, हर जगह अजय महतो का नाम नक्सली घटनाओं से जुड़ा रहा. पुलिस के साथ हुए मुठभेड़ों में भी वह बार-बार शामिल रहा. उस पर कुल 240 मामले अलग-अलग थानों में दर्ज हैं.

अपराधों का रिकॉर्ड

अजय महतो को क्षेत्र में दहशत का पर्याय माना जाता था. कई हत्याकांडों में उसका नाम आता रहा है. इसके खिलाफ झारखंड के विभिन्न थानों के अलावा बिहार, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में भी मामले दर्ज हैं.

पुलिस की प्रतिक्रिया

अजय महतो की गिरफ्तारी को नक्सली संगठन के लिए ताबूत में कील की तरह माना जा रहा है. पुलिस लंबी पूछताछ करेगी क्योंकि अजय ने कई बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया है. एसपी डॉ. बिमल कुमार ने कहा कि नक्सलियों के खिलाफ अभियान लगातार चल रहा है.

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