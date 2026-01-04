ETV Bharat / bharat

ओडिशा के ढेंकानाल पत्थर खदान में बड़ा हादसा, विस्फोट में चट्टान गिरने से दो मजदूरों की मौत

खदान में अवैध रूप से खुदाई की जा रही थी. ब्लास्टिंग के समय ऊपर से चट्टान का एक बड़ा हिस्सा नीचे गिर गया.

Dhenkanal Quarry Accident
ढेंकानाल पत्थर खदान. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 4, 2026 at 1:13 PM IST

ढेंकानाल (ओडिशा): ओडिशा के ढेंकानाल जिले में एक पत्थर की खदान में चट्टान का एक बड़ा हिस्सा गिरने से 2 मजदूरों की मौत हो गई. अधिकारियों ने रविवार को बताया कि यह घटना शनिवार शाम को हुई. जिले के मोटांगा थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव के पास स्थित खदान में कुछ मजदूर ड्रिलिंग और पत्थर निकालने के काम में लगे थे, तभी यह हादसा हुआ.

सूचना मिलने पर ढेंकानाल के जिलाधिकारी आशीष ईश्वर पाटिल, एसपी अभिनव सोनकर और मोटांगा पुलिस मौके पर पहुंचे. फायर ब्रिगेड और ओड्रफ (ODRAF) की टीमों द्वारा बचाव कार्य जारी है. अब तक दो मजदूरों के शव बरामद किए जा चुके हैं. रविवार सुबह से ही पुलिस, दमकल विभाग और ओड्रफ की टीमें जेसीबी जैसी मशीनों की मदद से बचाव अभियान चला रही हैं.

बताया जा रहा है कि इस खदान में अवैध रूप से खुदाई की जा रही थी. ब्लास्टिंग के लिए पत्थर की एक बड़ी दीवार में छेद या ड्रिलिंग करते समय ऊपर से चट्टान का एक बड़ा हिस्सा नीचे गिर गया.

मारे गए दो मजदूरों की पहचान बालासोर जिले के नीलगिरी निवासी अभि सिंह और खोरधा जिले के टांगी थाना अंतर्गत गोडाधारा गांव के कान्हा चंपिया के रूप में हुई है. धमाके के कारण जब चट्टान गिरी, तब दोनों खदान में काम कर रहे थे.

ढेंकानाल के जिलाधिकारी आशीष ईश्वर पाटिल ने कहा, "इस खदान हादसे में दो लोगों की मौत हुई है. पत्थर खदान में विस्फोट की सूचना मिलने के बाद हमने सुबह से ही खोज और बचाव अभियान शुरू कर दिया था. अब तक 2 शव बरामद किए गए हैं. तलाशी अभियान अभी भी जारी है, हालांकि जानकारी के अनुसार वहां दो ही शव होने की बात सामने आई थी."

मजदूर अभि सिंह की पत्नी मिनी सिंह ने बताया, "मेरे पति यहां रहकर काम करते थे. यहां के लोग कह रहे हैं कि उनके ऊपर पत्थर गिर गया है. वे यहां पिछले 6 से 7 सालों से काम कर रहे थे."

इससे पहले हिंडोल रोड के सहायक अग्निशमन अधिकारी नबघना मलिक ने कहा, "हमें सुबह सूचना मिली थी कि पत्थर की खदान में कुछ लोग फंसे हुए हैं. बचाव कार्य के दौरान एक पैर दिखाई दे रहा है. आशंका है कि कुछ और लोग भी दबे हो सकते हैं. चूंकि पत्थर का ढेर बहुत बड़ा है, इसलिए इसे इंसानों द्वारा हटाना संभव नहीं है. इसके लिए मशीन मंगवाई जा रही है. इस बचाव अभियान के लिए डॉग स्क्वायड को भी बुलाया गया है. "

