कर्नाटक: उडुपी में NH-66 पर पलटा वाहन, 5 मजदूरों की मौत, असम-त्रिपुरा के निवासी
पुलिस के मुताबिक वाहन सजावट का सामान लेकर काउप से उडुपी जा रहा था और उसमें 12 मजदूर यात्रा कर रहे थे.
Published : November 30, 2025 at 10:58 PM IST
उडुपी (कर्नाटक): उडुपी जिले में रविवार को मजदूरों और सजावट का सामान ले जा रहा एक वाहन राष्ट्रीय राजमार्ग-66 पर पलट गया, जिससे पांच मजदूरों की मौत हो गई और सात अन्य घायल हो गए. पुलिस ने बताया कि यह दुर्घटना दोपहर 3.30 बजे काउप पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत उलियारागोली गांव के पास हुई.
पुलिस के मुताबिक ड्राइवर रंजीत वाहन को चला रहा था, जो काउप से उडुपी एक कार्यक्रम के लिए सामान ले जा रहा था. हादसे के समय वाहन में 12 मजदूर यात्रा कर रहे थे. उनमें से तीन केबिन में और नौ पिछले हिस्से में बैठे थे.
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि प्रारंभिक जांच से संकेत मिलता है कि वाहन तेज गति से चल रहा था जब चालक ने कथित तौर पर नियंत्रण खो दिया, जिससे यह डिवाइडर से टकराया और पलट गया. वाहन सर्विस रोड पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया. पुलिस ने बताया कि पीड़ित लोग असम और त्रिपुरा के रहने वाले थे. पुलिस ने बताया कि ज्यादातर लोगों के सिर में गंभीर चोटें आईं, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई.
पुलिस अधिकारी ने बताया कि ड्राइवर रंजीत समेत घायलों को उडुपी के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. कई लोग आईसीयू में हैं.
घटना के संबंध में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है कि क्या हादसे की वजह तेज गाड़ी चलाना, थकान या कोई मैकेनिकल खराबी थी. अधिकारियों ने बताया कि गाड़ी की स्थिति, बीच के टायरों के निशान और चश्मदीदों के बयान चल रही जांच का हिस्सा हैं.
एक स्थानीय डेकोरेशन एजेंसी द्वारा इन मजदूरों को एक प्राइवेट इवेंट में सजावट के काम के लिए रखा गया था और वे उसी गाड़ी में सामान लेकर जा रहे थे. पुलिस अधिकारियों ने कहा कि ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए मजदूरों के आने-जाने के लिए परिवहन सुरक्षा नियमों को सख्ती से लागू करने की जरूरत है. आगे की जांच चल रही है.
