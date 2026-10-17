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गुजरात: भरूच में केमिकल कंपनी में धमाका, 5 की मौत, कई घायल, पीड़ित यूपी-बिहार के निवासी

प्रतीकात्मक तस्वीर ( File/ ETV Bharat )

By PTI 2 Min Read

भरूच (गुजरात): भरूच जिले में एक केमिकल बनाने वाली कंपनी में धमाका होने से पांच मजदूरों की मौत हो गई और पांच अन्य घायल हो गए. अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि यह धमाका शुक्रवार रात करीब 10 बजे वागरा तालुका के सायखा GIDC में स्थित सिनजील फार्माकेम में हाइड्रोजनेशन प्रोसेस के दौरान हुआ, जिससे जहरीली मेथिलीन डाइक्लोराइड (MDC) गैस का रिसाव हो गया.

भरूच की उप-जिलाधिकारी (SDM) मनीषा मनानी ने कहा कि सिनजील फार्माकेम (SynZeal Pharmachem) सायखा में सिर्फ एक साल पहले शुरू हुई थी और यह फार्मा इंटरमीडियरी बना रही है. उन्होंने कहा कि यह धमाका इतना भयानक था कि इसने रिएक्टर टैंक को चीर दिया और मशीनरी के पुर्जे जगह पर बिखर गए.