कोहरे का कहर: बठिंडा-चंडीगढ़ हाईवे पर दो बस सहित कई वाहन आपस में टकराए, 8 यात्री घायल

बठिंडा (पंजाब): उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने सड़कों पर सफर को जोखिम भरा बना दिया है. रविवार 18 जनवरी की सुबह पंजाब के बठिंडा-चंडीगढ़ हाईवे पर घने कोहरे के कारण भीषण सड़क हादसा हो गया. गांव माईसरखाना के पास धुंध की चादर में लिपटे हाईवे पर दो पीआरटीसी (Pepsu Road Transport Corporation) बसों सहित आधा दर्जन वाहन एक के बाद एक आपस में टकरा गए. हादसे में करीब एक दर्जन यात्री घायल हो गए.

बठिंडा से चंडीगढ़ पीआरटीसी बस ले जा रहे ड्राइवर जतिंदर सिंह ने बताया, कि जब वे गांव माईसरखाना के पास पहुंचे, तो एक ढाबे से निकले ट्रेलर चालक ने अचानक सड़क पर ट्रेलर चढ़ा दिया. जिससे उनकी बस ट्रेलर से टकरा गई. उनके पीछे आ रहे सिलेंडरों से भरे एक कैंटर, कई कारों और पीआरटीसी बुढलाडा डिपो की एक बस की भी आपस में टक्कर हो गई. करीब एक दर्जन यात्री घायल हो गए.

जतिंदर ने लापरवाही से ट्रेलर को सड़क पर लाने वाले ड्राइवर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की. इस दुर्घटना के दौरान पीआरटीसी बुढलाडा डिपो के ड्राइवर की हालत गंभीर बताई जा रही है और उनका बठिंडा के सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है. अन्य घायलों को भी अस्पताल में भर्ती कराया गया.

108 एम्बुलेंस के ड्राइवर कुलदीप सिंह ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि गांव माईसरखाना के पास सड़क हादसा हुआ है. जब वे मौके पर पहुंचे, तो उन्होंने घायलों को इलाज के लिए मौड़ मंडी और बठिंडा के सरकारी अस्पतालों में भर्ती कराया. उनमें से एक की हालत नाजुक है.