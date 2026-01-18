कोहरे का कहर: बठिंडा-चंडीगढ़ हाईवे पर दो बस सहित कई वाहन आपस में टकराए, 8 यात्री घायल
पंजाब में कोहरे के कारण बठिंडा-चंडीगढ़ हाईवे पर PRTC की दो बसों समेत आधा दर्जन गाड़ियों में टक्कर हो गई.
Published : January 18, 2026 at 3:54 PM IST
बठिंडा (पंजाब): उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने सड़कों पर सफर को जोखिम भरा बना दिया है. रविवार 18 जनवरी की सुबह पंजाब के बठिंडा-चंडीगढ़ हाईवे पर घने कोहरे के कारण भीषण सड़क हादसा हो गया. गांव माईसरखाना के पास धुंध की चादर में लिपटे हाईवे पर दो पीआरटीसी (Pepsu Road Transport Corporation) बसों सहित आधा दर्जन वाहन एक के बाद एक आपस में टकरा गए. हादसे में करीब एक दर्जन यात्री घायल हो गए.
बठिंडा से चंडीगढ़ पीआरटीसी बस ले जा रहे ड्राइवर जतिंदर सिंह ने बताया, कि जब वे गांव माईसरखाना के पास पहुंचे, तो एक ढाबे से निकले ट्रेलर चालक ने अचानक सड़क पर ट्रेलर चढ़ा दिया. जिससे उनकी बस ट्रेलर से टकरा गई. उनके पीछे आ रहे सिलेंडरों से भरे एक कैंटर, कई कारों और पीआरटीसी बुढलाडा डिपो की एक बस की भी आपस में टक्कर हो गई. करीब एक दर्जन यात्री घायल हो गए.
जतिंदर ने लापरवाही से ट्रेलर को सड़क पर लाने वाले ड्राइवर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की. इस दुर्घटना के दौरान पीआरटीसी बुढलाडा डिपो के ड्राइवर की हालत गंभीर बताई जा रही है और उनका बठिंडा के सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है. अन्य घायलों को भी अस्पताल में भर्ती कराया गया.
108 एम्बुलेंस के ड्राइवर कुलदीप सिंह ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि गांव माईसरखाना के पास सड़क हादसा हुआ है. जब वे मौके पर पहुंचे, तो उन्होंने घायलों को इलाज के लिए मौड़ मंडी और बठिंडा के सरकारी अस्पतालों में भर्ती कराया. उनमें से एक की हालत नाजुक है.
सरकारी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में घायलों का इलाज कर रहे डॉ. दीपिंदर सिंह ने बताया कि सड़क हादसे में घायल चार मरीजों को 108 एम्बुलेंस के जरिए उनके पास लाया गया था, जिनमें से एक की हालत गंभीर है. उनका इलाज किया जा रहा है और पुलिस को इस सड़क हादसे की सूचना दे दी गई है.
मौके पर पहुंचे डीएसपी हरविंदर सिंह सरां ने कहा, "कोहरे के कारण हुए इस हादसे में कुल आठ यात्री घायल हुए हैं. उनमें से चार को मौड़ मंडी और चार को बठिंडा के सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है. फिलहाल मामले की जांच की जा रही है."
