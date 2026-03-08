ETV Bharat / bharat

बिहार में भीषण सड़क हादसा, यूपी के चार पुलिसकर्मी घायल, तीन की हालत नाजुक

मुंगेर में रविवार सुबह भीषण सड़क हादसा, यूपी पुलिस टीम का वाहन पेड़ से टकराया. चार पुलिसकर्मी घायल, दो की हालत गंभीर. पढ़ें पूरी खबर-

Munger road accident
मुंगेर में सड़क हादसा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 8, 2026 at 1:16 PM IST

मुंगेर: बिहार के मुंगेर जिले के हवेली खड़गपुर में रविवार की अहले सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हुआ. उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से आई पुलिस टीम का चारपहिया वाहन अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे एक पेड़ से जा टकराया. यह घटना एनएच-333 पर हवेली खड़गपुर-बरियारपुर मुख्य मार्ग के शामपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत धपरी के पास सुबह करीब 4 बजे हुई. पुलिस टीम यूपी में हुई एक घटना की जांच के सिलसिले में मुंगेर होते हुए जमुई जा रही थी.

घायल पुलिसकर्मियों में तीन की हालत गंभीर: इस दुर्घटना में चार पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों में पुलिस पदाधिकारी नीरज राय, अभिजीत उपाध्याय, संजीत सिंह और जयप्रकाश यादव शामिल हैं. चिकित्सकों के अनुसार, नीरज राय और जयप्रकाश यादव की हालत चिंताजनक बताई जा रही है. उन्हें बेहतर उपचार के लिए मुंगेर के जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है, जबकि अन्य दो घायलों का इलाज हवेली खड़गपुर के अनुमंडल अस्पताल में ही चल रहा है.

मुंगेर में सड़क हादसा (ETV Bharat)

मौके पर पहुंची डायल 112 और स्थानीय पुलिस: हादसे की सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और घायल पुलिसकर्मियों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया. इसके साथ ही शामपुर थाना की पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और मामले की छानबीन शुरू कर दी. पुलिस ने वाहन का मुआयना किया और हादसे के कारणों की जांच में जुट गई है. प्रारंभिक जांच में ड्राइवर की थकान या नींद आने को मुख्य वजह माना जा रहा है.

लंबी दूरी की यात्रा बनी काल: 112 टीम हवलदार रवीश कुमार ने बताया कि गोरखपुर से जमुई तक की लंबी दूरी तय करने के दौरान पुलिस टीम रात भर यात्रा कर रही थी. ड्राइवर की थकान और झपकी आने की वजह से ये हादसा हुआ है.

"एक ढाबा है वहां हादसा हुआ है. ये लोग गोरखपुर से जमुई जा रहे थे, ये घटना ड्राइवर को झपकी आने की वजह से हुई है." रवीश कुमार, हवलदार, 112 टीम

क्या कहते हैं डॉक्टर: अनुमंडल अस्पताल हवेली खड़गपुर में घायलों को भर्ती करने के बाद चिकित्सक डॉ. अजीत कुमार की टीम ने तत्काल इलाज शुरू किया. गंभीर घायलों को प्राथमिक उपचार देकर मुंगेर रेफर किया गया ताकि उन्हें उन्नत चिकित्सा सुविधाएं मिल सकें. डॉक्टर अजीत कुमार ने बताया कि सभी घायलों की स्थिति पर नजर रखी जा रही है और आवश्यक सहायता प्रदान की जा रही है.

"घायल नीरज राय और जयप्रकाश यादव की हालत गंभीर होने के कारण बेहतर इलाज के लिए उन्हें मुंगेर रेफर किया गया है, जबकि अन्य दो पुलिसकर्मियों का इलाज अनुमंडल अस्पताल में ही चल रहा है."-अजीत कुमार, डॉक्टर

जांच में जुटी पुलिस: शामपुर थाना पुलिस ने हादसे का पंचनामा तैयार किया और गवाहों के बयान दर्ज करने शुरू कर दिए हैं. यूपी पुलिस टीम के साथ समन्वय स्थापित कर घटना के पूरे विवरण की जानकारी ली जा रही है, पुलिस अधिकारियों ने कहा कि जांच पूरी होने के बाद हादसे के सटीक कारणों का खुलासा होगा.

