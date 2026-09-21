यूपी-उत्तराखंड के यात्री ध्यान दें! कई ट्रेनों का बदला समय, कुछ को किया गया रद्द, देखें पूरी लिस्ट
लूप लाइन के कमीशनिंग कार्य के चलते उत्तराखंड के हरिद्वार, लक्सर और रुड़की से गुजरने वाली कई ट्रेनों का समय बदला गया है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 21, 2026 at 5:04 PM IST
हरिद्वार: मुरादाबाद-सहारनपुर रेल मार्ग स्थित रायसी स्टेशन के पास यूपी लूप लाइन के कमीशनिंग कार्य के चलते 26 से 29 सितंबर तक रेल यातायात प्रभावित रहेगा. मुरादाबाद मंडल के रायसी स्टेशन स्थित आरएसआई स्टेशन पर एसआरई एमबी सेक्शन में लूप लाइन से संबंधित कार्य के लिए अलग-अलग चरणों में ट्रैफिक और पावर ब्लॉक लिया जाएगा. इसके चलते रेलवे ने कई ट्रेनों के संचालन में बदलाव किया है. वहीं चार ट्रेनों को अलग-अलग तिर्थियों में रद्द किया गया है. जबकि एक ट्रेन को मार्ग में नियंत्रित किया जाएगा, जिससे उत्तराखंड के अलग-अलग शहरों में आने और जाने वाली कई ट्रेन भी प्रभावित रहेगी.
मुरादाबाद रेल मंडल की तरफ से जो जानकारी दी गई है, उसके अनुसार सात ट्रेनें निर्धारित समय से देरी से चलेंगी और पांच ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से संचालित किया जाएगा. इससे हरिद्वार, ऋषिकेश, रुड़की, लक्सर, नजीबाबाद समेत कई स्टेशनों से यात्रा करने वाले यात्रियों को प्रभावित ट्रेनों की जानकारी लेकर यात्रा करनी होगी.
रद्द रहेंगी ये ट्रेनें: रेलवे के मुरादाबाद मंडल की ओर से जारी सूचना के अनुसार
- ट्रेन संख्या 54463 (चन्दौसी-ऋषिकेश) 26 से 29 सितंबर तक रद्द रहेगी.
- ट्रेन संख्या 54464 (ऋषिकेश-चन्दौसी) 25 से 28 सितंबर तक रद्द रहेगी.
- ट्रेन संख्या 14229 (प्रयागराज-योगनगरी ऋषिकेश) 27 सितंबर को
- ट्रेन संख्या 14230 (योगनगरी ऋषिकेश-प्रयागराज) 28 सितंबर को रद्द रहेगी.
दरभंगा-अमृतसर एक्सप्रेस: इसके अलावा कुछ ट्रेनों का संचालन भी नियंत्रित किया जाएगा, जिसमें 15211 दरभंगा-अमृतसर एक्सप्रेस ट्रेन है. दरभंगा-अमृतसर 15211 एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन 28 सितंबर को 30 मिनट के लिए नियंत्रित किया जाएगा. यानी निर्धारित संचालन के दौरान इस ट्रेन को मार्ग पर 30 मिनट तक नियंत्रित रखा जाएगा.
देरी से चलेंगी ये ट्रेन: लाइन के काम के कारण कई ट्रेनों को निर्धारित समय से देरी से संचालित किया जाएगा.
- ट्रेन संख्या 54464 (ऋषिकेश-चन्दौसी) 29 सितंबर को रुड़की से 120 मिनट की देरी से चलेगी.
- ट्रेन संख्या 15211 (दरभंगा-अमृतसर) 25 और 26 सितंबर को दरभंगा से 120 मिनट की देरी से रवाना होगी.
- ट्रेन संख्या 22546 (देहरादून-लखनऊ) 29 सितंबर को देहरादून से 60 मिनट की देरी से चलेगी.
- ट्रेन संख्या 14114 (देहरादून-सूबेदारगंज) भी 29 सितंबर को देहरादून से 60 मिनट विलंब से संचालित होगी.
- ट्रेन संख्या 13037 (हावड़ा-देहरादून) 28 सितंबर को हावड़ा से 120 मिनट की देरी से चलेगी.
- ट्रेन संख्या 14603 (नरपतगंज-अमृतसर) 25 सितंबर को नरपतगंज से 120 मिनट की देरी से रवाना होगी.
- ट्रेन संख्या 22317 (सियालदह-जम्मूतवी) 28 सितंबर को सियालदह से 120 मिनट की देरी से संचालित होगी.
कुछ ट्रेनों का देरी से चलाया जाएगा तो वहीं कुछ ट्रेनों के रुट भी बदला गया है. ये ट्रेनों अपने निर्धारित स्टेशन से न होकर अन्य रुट से संचालित की जाएगी. ऐसे में यात्रियों को थोड़ी मुश्किल का सामान करना पड़ सकता है.
- ट्रेन संख्या 22355 (पटना-चंडीगढ़) 27 सितंबर को एमबी-एनबीडी-एसआरई के बजाय एमबी-एचपीयू-एमटीसी-एसआरई मार्ग से चलेगी. इस दौरान इस ट्रेन का रुड़की स्टेशन पर ठहराव नहीं होगा.
- इस तरह ट्रेन संख्या 14618 (अमृतसर-पूर्णिया कोर्ट) 29 सितंबर को एसआरई-एलआरजे-एमबी के बजाय एसआरई-एमटीसी-एचपीयू-एमबी मार्ग से संचालित होगी. इस दौरान लक्सर, नजीबाबाद और स्योहारा स्टेशन पर ट्रेन का ठहराव नहीं होगा.
- ट्रेन संख्या 12318 (अमृतसर-कोलकाता) 29 सितंबर को एसआरई-एलआरजे-एमबी के स्थान पर एसआरई-एमटीसी-एचपीयू-एमबी मार्ग से चलेगी. इस ट्रेन का नजीबाबाद स्टेशन पर ठहराव नहीं होगा.
- ट्रेन संख्या 13037 (हावड़ा-देहरादून) 26 और 27 सितंबर को एमबी-एनबीडी-एचडब्ल्यू मार्ग के बजाय एमबी-एचपीयू-एमटीसी-आरके-एचडब्ल्यू मार्ग से संचालित होगी.
- वहीं ट्रेन संख्या 13035 (हावड़ा-देहरादून) 25 सितंबर को एमबी-एनबीडी-एचडब्ल्यू के बजाय एमबी-एचपीयू-एमटीसी-आरके-एचडब्ल्यू मार्ग से चलेगी.
यात्रियों से समय से जानकारी लेने की अपील: वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक महेश यादव ने बताया कि कार्य के दौरान यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ट्रेनों के संचालन में यह बदलाव किया गया है. यात्रियों को सलाह है कि 25 से 29 सितंबर के बीच यात्रा करने से पहले अपनी ट्रेन के संचालन की स्थिति, निर्धारित समय, देरी, रद्दीकरण और परिवर्तित मार्ग की जानकारी जरूर प्राप्त कर लें. रेलवे स्टेशनों पर होने वाली उद्घोषणाओं और रेलवे की ओर से जारी नवीनतम सूचना का पालन करने की भी अपील की गई है। इससे यात्रियों को यात्रा के दौरान होने वाली असुविधा से बचने में मदद मिलेगी.
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