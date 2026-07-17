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गुजरात : स्कूल हॉस्टल में 150 छात्राएं फूड पॉइजनिंग से पीड़ित, अस्पताल में भर्ती

सुरेंद्रनगर (गुजरात) : गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले के चूड़ा तालुका में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (KGBV) में फ़ूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया है. लड़कियों के स्कूल में बासी खाना खाने के बाद, देर रात करीब 150 छात्राओं ने डायरिया की बात बताई. इस वजह से उन्हें तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया. वहीं घटना को देखते हुए 108 एम्बुलेंस टीमों को स्टैंडबाय पर रखा गया.

बताया जाता है कि बासी खाना खाने के बाद कुल 150 छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई. इसके बाद उन्हें इलाज के लिए चूड़ा, लिंबडी और सुरेंद्रनगर के सिविल अस्पतालों में ले जाया गया.

पीड़ित छात्रा के माता-पिता ने बताया कि मेरी दो बेटियां चूड़ा के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (KGBV) हॉस्टल में रहती हैं. वहां सुबह का खाना बनाकर उन्हें रात के खाने में दिया गया. आधी रात को उन्हें पेट दर्द, दस्त और उल्टी होने लगी. उन्हें वहां चूड़ा अस्पताल के बाद यहां सुरेंद्रनगर गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. उनकी तबीयत अभी खराब है और उन्हें अभी भी उल्टी हो रही है. उन्हें बार-बार बाथरूम जाना पड़ रहा है.