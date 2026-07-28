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पुरी में मरी हुई छिपकली वाला मिड-डे मील खाने से 33 बच्चे बीमार, 6 की हालत गंभीर

छात्रों के माता-पिता ने आरोप लगाया गया कि स्कूलों में मिड-डे मील बनाते समय रसोई की साफ-सफाई पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है.

Midday Meal in Puri Odisha
खाने में मरी छिपकली. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 28, 2026 at 3:42 PM IST

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नीमापाड़ा (पुरी): स्कूल के मिड-डे मील (मध्यान्ह भोजन) में लापरवाही का एक और बड़ा मामला सामने आया है. भोजन में मरी हुई छिपकली गिरने के कारण 33 छात्र बीमार हो गए हैं. यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना पुरी जिले के डेलांग ब्लॉक की मटियापाड़ा पंचायत के अरगढ उच्च प्राथमिक विद्यालय में हुई. सभी बीमार छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इनमें से 6 बच्चों की हालत गंभीर बतायी जा रही है.

मिली जानकारी के अनुसार सोमवार 27 जुलाई को छात्रों को दोपहर का भोजन परोसा गया था. खाना खाने के कुछ समय बाद, अचानक कुछ छात्रों ने स्कूल के शिक्षकों को बताया कि उनकी तबीयत खराब हो रही है. एम्बुलेंस बुलाई गई और सभी को मेडिकल सेंटर ले जाया गया. कई बच्चों को उल्टी हुई और सिरदर्द की शिकायत थी. मेडिकल सेंटर में सभी का इलाज चल रहा है. डॉक्टर ने कहा है कि अब सभी बच्चों की स्थिति में सुधार है.

एक छात्र ने बताया कि खाना खाते समय एक बच्चे के भोजन में से मरी हुई छिपकली निकली थी. इस बारे में स्कूल के शिक्षक को जानकारी दी गयी थी. शिक्षक ने वह भोजन नहीं खाने को कहा और सारा खाना फेंकने के लिए कह दिया. इसके बाद, सभी अपने घर चले गए. फिर उन बच्चों के नामों की सूची बनाई गई जिन्होंने भोजन खाया था.

इस संबंध में डॉ. आनंद कुमार पटनायक ने कहा, "33 बच्चों का इलाज किया गया है. इनमें से 6 बच्चों को भर्ती किया गया था, जो फिलहाल डॉक्टरों की निगरानी में हैं. उन्हें आगे के इलाज के लिए पुरी शिफ्ट किया जाएगा. बाकी सभी बच्चे ठीक हैं और उन्हें घर भेज दिया जाएगा."

इस घटना को लेकर छात्रों के माता-पिता और ग्रामीणों में भारी आक्रोश है. आरोप लगाया गया है कि स्कूलों में मिड-डे मील बनाते समय रसोई की साफ-सफाई पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है. खाना परोसने से पहले उसकी ठीक से जांच भी नहीं की जाती है. मासूम बच्चों की जान के साथ ऐसा खिलवाड़ करने वाले गैर-जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है. स्थानीय प्रशासन और शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं.

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