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पुरी में मरी हुई छिपकली वाला मिड-डे मील खाने से 33 बच्चे बीमार, 6 की हालत गंभीर

नीमापाड़ा (पुरी): स्कूल के मिड-डे मील (मध्यान्ह भोजन) में लापरवाही का एक और बड़ा मामला सामने आया है. भोजन में मरी हुई छिपकली गिरने के कारण 33 छात्र बीमार हो गए हैं. यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना पुरी जिले के डेलांग ब्लॉक की मटियापाड़ा पंचायत के अरगढ उच्च प्राथमिक विद्यालय में हुई. सभी बीमार छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इनमें से 6 बच्चों की हालत गंभीर बतायी जा रही है.

मिली जानकारी के अनुसार सोमवार 27 जुलाई को छात्रों को दोपहर का भोजन परोसा गया था. खाना खाने के कुछ समय बाद, अचानक कुछ छात्रों ने स्कूल के शिक्षकों को बताया कि उनकी तबीयत खराब हो रही है. एम्बुलेंस बुलाई गई और सभी को मेडिकल सेंटर ले जाया गया. कई बच्चों को उल्टी हुई और सिरदर्द की शिकायत थी. मेडिकल सेंटर में सभी का इलाज चल रहा है. डॉक्टर ने कहा है कि अब सभी बच्चों की स्थिति में सुधार है.

एक छात्र ने बताया कि खाना खाते समय एक बच्चे के भोजन में से मरी हुई छिपकली निकली थी. इस बारे में स्कूल के शिक्षक को जानकारी दी गयी थी. शिक्षक ने वह भोजन नहीं खाने को कहा और सारा खाना फेंकने के लिए कह दिया. इसके बाद, सभी अपने घर चले गए. फिर उन बच्चों के नामों की सूची बनाई गई जिन्होंने भोजन खाया था.