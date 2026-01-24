ETV Bharat / bharat

हिमाचल में भारी बर्फबारी से कई क्षेत्रों का संपर्क कटा, 1291 सड़कें अभी भी बंद, इस दिन हैवी स्नोफॉल का येलो अलर्ट

इसी बीच मौसम विभाग ने 27 जनवरी को फिर से भारी बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी कर दिया है, जिससे लोगों की चिंताएं और बढ़ सकती हैं. वहीं, पहाड़ी ढलानों पर भूस्खलन और हिमस्खलन का खतरा मंडरा रहा है, इसके अलावा लोगों को एक बार फिर बिजली गुल और सड़कें बाधित होने की समस्या से जूझना पड़ सकता है. जिससे ग्रामीण इलाकों में बुजुर्गों, बच्चों और मरीजों को सबसे अधिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.

लाहौल-स्पीति, किन्नौर, चंबा, कुल्लू, शिमला और मंडी जैसे जिलों में हालात सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं. रोजमर्रा की जरूरतों का सामान, दवाइयां और ईंधन की आपूर्ति बाधित है. कई जगहों पर स्कूल-कॉलेज बंद हैं. ऐसे में पीडब्ल्यूडी ने कठिन परिस्थितियों के बावजूद फील्ड में उतरकर सड़कों को खोलने का कार्य युद्ध स्तर पर शुरू कर जल्द हालातों को सामान्य होने की आशा जगाई है.

शिमला: हिमाचल में कुदरत अपने दोहरे रंग दिखा रही है. प्रदेश में लंबे सूखे के बाद पहाड़ों पर जहां किसानों और बागवानों के लिए बर्फ की सफेद चादर उम्मीद बनकर बिछी है, वहीं भारी बर्फबारी से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है. प्रदेश में बर्फबारी से दूसरे दिन की ताजा स्थिति के अनुसार राज्य में 1291 सड़कें अभी भी बंद पड़ी हैं, जिससे दूरदराज इलाकों का संपर्क पूरी तरह कट गया है.

किसानों और बागवानों ने ली राहत की सांस

हालांकि, इस कड़ाके की ठंड और बर्फीली मुसीबत के बीच हिमाचल का कृषि और बागवानी क्षेत्र राहत की सांस लेता नजर आ रहा है. सेब, नाशपाती, आड़ू और चेरी जैसी फसलों के लिए यह बर्फबारी बेहद फायदेमंद मानी जा रही है. विशेषज्ञों के अनुसार पर्याप्त बर्फ से मिट्टी में नमी बढ़ेगी, कीट-रोग कम होंगे और आने वाले सीजन में उत्पादन बेहतर होने की उम्मीद है.

बर्फ पिघलने के बाद यह पानी नदियों, नालों और जल स्रोतों को भी संजीवनी देगा, जिससे गर्मियों में जल संकट की आशंका कम होगी. यानी हिमाचल में इस वक्त हालात ऐसे हैं कि एक तरफ बर्फ लोगों की राहें रोक रही है, तो दूसरी तरफ वही बर्फ लोगों को सुखद उम्मीदों की खुशी दे रही है.

भारी बर्फबारी से कई क्षेत्रों का संपर्क कटा, 1291 सड़कें अभी भी बं (ETV Bharat)

आज शाम तक खुल जाएंगी 655 सड़कें

पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह का कहना है, 'भारी बर्फबारी की वजह से प्रदेश में 1291 सड़कें अभी बंद हैं, जिसमें आज शाम तक 655 सड़कें खोल दी जाएंगी. उन्होंने कहा कि कल 299 और सड़कों को खोलने का लक्ष्य रखा गया है. इसी तरह से 26 और 27 जनवरी को 344 सड़कें और खोल दी जाएगी'.

जेसीबी सहित कुल 385 मशीनरी फील्ड में तैनात

विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि एक या दो दिन के बाद फिर से बर्फबारी हो सकती है, लेकिन सड़कों को खोलने के लिए हमारी मशीनरी फील्ड में तैनात है. उन्होंने कहा कि हमने जेसीबी सहित कुल 385 मशीनरी फील्ड में लगा रखी है. अगर जरूरत पड़ती है तो और भी मशीनरी फील्ड में भेजी जाएगी, लेकिन हम अधिक मशीनरी इसलिए नहीं लगाना चाहते हैं कि जब हम विपक्ष में थे तो हमने देखा की बर्फ के नाम पर कई घोटाले हुए हैं. कई तरीके से बर्फबारी हटाने के नाम पर मशीनें लगाई ने जाती थी. जिसके रिकॉर्ड करने का कोई सिस्टम तक नहीं था. जिससे कई जगहों पर घपले हुए हैं.

रिसोर्स का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए: विक्रमादित्य सिंह

उन्होंने कहा कि मशीनों का इस्तेमाल हो, लेकिन रिसोर्स का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए. अधिक बर्फबारी होने वाले क्षेत्रों में मशीनों को लेकर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, जहां आवश्यकता होगी मशीन तैनात की जाएगी. उन्होंने कहा कि हमने बर्फबारी से पहले ही अपनी तैयारियां पूरी कर ली थी और मशीनों को तैनात करने को लेकर जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए थे. अभी भी बर्फबारी की स्थिति को लेकर अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में हूं.

ऐसा रहेगा मौसम का हाल

हिमाचल में अभी मौसम राहत देने वाला नहीं है. प्रदेश में 24 जनवरी को मैदानी क्षेत्रों में मौसम साफ रहेगा. लेकिन मध्यम ऊंचाई और अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में एक या दो स्थानों पर हल्की बारिश और बर्फबारी होने की संभावना बनी हुई है. इसी तरह से 25 जनवरी को मैदानी और मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम साफ रहेगा, लेकिन अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बारिश और बर्फबारी होने के आसार हैं.

26 जनवरी को बारिश और बर्फबारी का अलर्ट

इसी तरह से 26 जनवरी को मैदानी क्षेत्र में एक या दो स्थानों पर हल्की बारिश के आसार हैं. वहीं, मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी के आसार हैं. इसके अलावा 27 जनवरी को प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में अधिकतर स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने के असर है. वही, मध्यम ऊंचाई वाले और अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अधिकतर स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी की संभावना है.

29 जनवरी से मौसम होगा साफ

28 जनवरी को मैदानी क्षेत्रों में एक या दो स्थानों पर हल्की बारिश के आसार हैं. इसी तरह से मध्यम और अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अधिकतर स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी की संभावना है. प्रदेश में 29 जनवरी से मौसम साफ हो जाएगा.

ये भी पढ़ें: हिमाचल के बर्फ'भारी' से जनजीवन अस्त-व्यस्त, आज भी बारिश-बर्फबारी की संभावना, इस जिले में शिक्षण संस्थान बंद