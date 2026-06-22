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कस्तूरी मृग से लेकर गोल्डन ईगल तक, नंदा देवी नेशनल पार्क में दुर्लभ वन्यजीवों और पक्षियों का मिला खजाना

उत्तराखंड के नंदा देवी नेशनल पार्क में दशकीय जैव-निगरानी अभियान, दुर्लभ वन्यजीवों, पक्षियों और वनस्पतियों की मौजूदगी के मिले अहम प्रमाण

Nanda Devi National Park
नंदा देवी नेशनल पार्क का खूबसूरत नजारा (फोटो सोर्स- DFO Abhimanyu)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 22, 2026 at 9:35 PM IST

7 Min Read
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देहरादून: नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान में अध्ययन के लिए रवाना हुए दल को दुर्लभ प्रजातियों की मौजूदगी के संकेत मिले हैं. उन्हें न केवल जंगली जानवरों के मामले में बल्कि, पक्षियों और वनस्पतियों की भी इस क्षेत्र में भरमार मिली है. फिलहाल, 45 किलोमीटर की कठिन यात्रा के बाद अध्ययन दल अपने आखिरी बेस कैंप सरसो पाताल पहुंच चुका है. अब वापसी के लिए इतने ही लंबे रास्ते के लिए निकल पड़ा है.

बता दें कि उत्तराखंड के विश्व धरोहर स्थल नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान से उत्साहजनक संकेत सामने आए हैं. करीब चार दशक से ज्यादा समय तक मानवीय हस्तक्षेप से करीबन मुक्त रहे इस संवेदनशील हिमालयी क्षेत्र में चल रहे दशकीय जैव-निगरानी अभियान के दौरान दुर्लभ वन्यजीवों, पक्षियों और वनस्पतियों की मौजूदगी के महत्वपूर्ण प्रमाण मिले हैं. अध्ययन दल अभी अपने अभियान से वापस भी नहीं लौटा है, लेकिन शुरुआती निष्कर्ष यह संकेत दे रहे हैं कि नंदा देवी का पारिस्थितिक तंत्र लगातार मजबूत और समृद्ध हो रहा है.

उत्तराखंड वन विभाग, भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII), जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, आईटीबीपी और एसडीआरएफ के संयुक्त तत्वावधान में 7 जून से 28 जून तक नंदा देवी दशकीय जैव-निगरानी अभियान 2026 संचालित किया जा रहा है. करीब 85 सदस्यीय यह दल 2,000 मीटर की ऊंचाई से शुरू होकर करीब 45 किलोमीटर की कठिन पैदल यात्रा पूरी करते हुए अपने अंतिम बेस कैंप सरसो पाताल तक पहुंच चुका है.

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अध्ययन पर निकला दल (फोटो सोर्स- DFO Abhimanyu)

इस अभियान की सबसे बड़ी उपलब्धि दुर्लभ वन्यजीवों की प्रत्यक्ष मौजूदगी का रिकॉर्ड होना है. अध्ययन दल ने नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान के भीतर कस्तूरी मृग, हिमालयन थार, काला भालू, साइबेरियन विजल, पाइका समेत 6 महत्वपूर्ण वन्यजीव प्रजातियों को प्रत्यक्ष रूप से देखा है. हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए ये सभी प्रजातियां अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं. इनकी मौजूदगी किसी भी क्षेत्र की जैव विविधता की समृद्धि का संकेत देती है.

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नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान (फोटो सोर्स- DFO Abhimanyu)

स्नो लेपर्ड की सक्रिय मौजूदगी: अभियान के दौरान दुर्लभ वन्यजीवों की मौजूदगी केवल देखकर ही रिकॉर्ड नहीं की गई, बल्कि कई अन्य दुर्लभ वन्यजीवों की मौजूदगी के अप्रत्यक्ष प्रमाण भी मिले हैं. विशेषज्ञों को विभिन्न स्थानों पर शिकार के अवशेष, खुरचने के निशान और मल के नमूने मिले हैंय इन संकेतों के आधार पर माना जा रहा है कि इस क्षेत्र में हिम तेंदुए यानी स्नो लेपर्ड की सक्रिय मौजूदगी है.

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बेहद खूबसूरत है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान (फोटो सोर्स- DFO Abhimanyu)

रेड फॉक्स की भी मौजूदगी: इसके अलावा रेड फॉक्स की उपस्थिति की भी पुष्टि हुई है. हिम तेंदुए जैसे शीर्ष शिकारी की मौजूदगी किसी भी पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र के स्वस्थ होने का महत्वपूर्ण संकेत मानी जाती है. वन्यजीवों के साथ-साथ पक्षी विशेषज्ञों को भी इस अभियान के दौरान कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां मिली हैं.

अध्ययन दल ने राज्य पक्षी मोनाल, स्नो कॉक और गोल्डन ईगल जैसे दुर्लभ और आकर्षक पक्षियों को देखा है. हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाने वाले ये पक्षी जैव विविधता की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं. विशेष रूप से गोल्डन ईगल जैसे शिकारी पक्षी की मौजूदगी इस बात का संकेत है कि खाद्य श्रृंखला संतुलित अवस्था में है. हालांकि, अभियान की सबसे बड़ी उपलब्धि एशी वुड पिजन बर्ड का रिकॉर्ड होना माना जा रहा है.

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नंदा देवी नेशनल पार्क में अध्ययन दल (फोटो सोर्स- DFO Abhimanyu)

प्रभागीय वन अधिकारी (DFO) अभिमन्यु के मुताबिक, पहली बार नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान के भीतर इस पक्षी की मौजूदगी के प्रमाण मिले हैं. यह खोज पक्षी विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण मानी जा रही है और आने वाले समय में इस पर विस्तृत अध्ययन किया जाएगा. यदि इसके प्रमाण पूरी तरह स्थापित होते हैं, तो नंदा देवी क्षेत्र की पक्षी विविधता के दस्तावेजों में एक महत्वपूर्ण नया अध्याय जुड़ जाएगा.

वन्यजीवों और पक्षियों के अलावा वनस्पतियों के क्षेत्र में भी सकारात्मक संकेत मिले हैं. अध्ययन दल को यहां कई प्रकार की दुर्लभ वनस्पतियां, औषधीय पौधे और विभिन्न प्रजातियों के कीट मिले हैं. विशेषज्ञ इनका भी विस्तृत दस्तावेजीकरण कर रहे हैं. हिमालयी क्षेत्र में पाए जाने वाले औषधीय पौधों का संरक्षण वैश्विक स्तर पर भी महत्वपूर्ण माना जाता है और नंदा देवी जैसे संरक्षित क्षेत्र इनके लिए सुरक्षित आवास उपलब्ध करा रहे हैं.

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दुर्लभ वनस्पतियों का बारीकी से अध्ययन (फोटो सोर्स- DFO Abhimanyu)

कैमरा ट्रैप से वन्यजीवों पर नजर: अभियान के दौरान पूरे क्षेत्र में 45 कैमरा ट्रैप भी लगाए गए हैं. उम्मीद की जा रही है कि इन कैमरों में कई ऐसे वन्यजीव रिकॉर्ड हुए होंगे, जो अध्ययन दल की प्रत्यक्ष नजर में नहीं आए. वापसी के दौरान इन कैमरा ट्रैप को एकत्र किया जाएगा और इनके डाटा का विश्लेषण किया जाएगा. माना जा रहा है कि कैमरा ट्रैप की रिकॉर्डिंग से हिम तेंदुए, भरल और अन्य दुर्लभ प्रजातियों के बारे में और महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आ सकती हैं.

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दूरबीन से वन्यजीवों पर नजर (फोटो सोर्स- DFO Abhimanyu)

नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का इतिहास भी बेहद खास है. साल 1934 में पहली बार नंदा देवी इनर सेंचुरी का मार्ग खोजा गया था. इसके बाद यहां पर्वतारोहण और अन्य मानवीय गतिविधियां तेजी से बढ़ीं, जिससे इस संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र पर दबाव पड़ने लगा. स्थिति को देखते हुए भारत सरकार ने साल 1982 में इस क्षेत्र में सभी मानवीय गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया. इसके बाद यहां प्रकृति को अपने तरीके से पुनर्जीवित होने का अवसर मिला.

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दशकीय जैव-निगरानी अभियान (फोटो सोर्स- DFO Abhimanyu)

पिछले चार दशकों में कितनी सफल रही जीरो इंटरफेरेंस पॉलिसी? इसी पुनर्जीवन की प्रक्रिया का आकलन करने के लिए हर दस साल में वैज्ञानिक अभियान संचालित किए जाते हैं. पहला अभियान साल 1993 में, दूसरा साल 2003 में और तीसरा अभियान साल 2015 में आयोजित किया गया था. अब 2026 का अभियान इस बात का मूल्यांकन कर रहा है कि पिछले चार दशकों में जीरो इंटरफेरेंस पॉलिसी कितनी सफल रही है.

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वनस्पतियों की जानकारी जुटाते विशेषज्ञ (फोटो सोर्स- DFO Abhimanyu)

अभियान में कौन-कौन हैं शामिल? अभियान में वन्यजीव विशेषज्ञों के अलावा पक्षी वैज्ञानिक, वनस्पति वैज्ञानिक, ग्लेशियर विशेषज्ञ, कीट वैज्ञानिक और औषधीय पौधों के विशेषज्ञ भी शामिल हैं. वन विभाग के 13 अधिकारी-कर्मचारी, आईटीबीपी के 8 जवान, एसडीआरएफ के 3 कर्मी और विभिन्न संस्थानों के वैज्ञानिक इस अध्ययन का हिस्सा हैं.

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मनमोहक नजारे (फोटो सोर्स- DFO Abhimanyu)

अभी अभियान का आखिरी निष्कर्ष आना बाकी है, लेकिन शुरुआती संकेत स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान आज भी हिमालयी जैव विविधता का एक अनमोल खजाना बना हुआ है. कस्तूरी मृग से लेकर हिम तेंदुए के संकेत, मोनाल से लेकर गोल्डन ईगल और पहली बार दर्ज हुई एशिवुड पिजन की मौजूदगी इस बात का प्रमाण है कि संरक्षण के प्रयास रंग ला रहे हैं. नंदा देवी की वादियां आज भी वन्यजीवों और पक्षियों के लिए सुरक्षित आश्रय बनी हुई हैं. हालांकि, अभी इसमें अंतिम स्थितियां अध्ययन के बाद रिपोर्ट सामने आने के बाद ही पूरी तरह से स्पष्ट हो पाएंगी.

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