हरिद्वार अर्ध कुंभ 2027: संतों के बीच फंसी धामी सरकार! अखाड़ों में दो फाड़, जानिए पूरा मामला

दो जगहों पर लगता है अर्ध कुंभ: देश में दो ही ऐसे स्थान हैं, जहां पर अर्ध कुंभ मेला लगता है. पहला हरिद्वार और दूसरा उत्तर प्रदेश का प्रयागराज. प्रयागराज में लगने वाले अर्ध कुंभ मेले को माघ मेले का नाम दिया जाता है, जबकि हरिद्वार में आयोजित होने वाले मेले को अर्ध कुंभ ही कहा जाता है.

भारत साधु समाज की बैठक में आए तमाम संतों ने कहा है कि जिस वक्त हरिद्वार में अर्ध कुंभ मेला लगेगा, उसी समय नासिक में कुंभ (पूर्ण) का आयोजन होना है. ऐसे में सरकार को सभी बातों का ध्यान रखते हुए उन परंपराओं को निर्वहन करना चाहिए तो आज तक चली आ रही हैं.

साधु-संतों की नाराजगी: दरअसल, एक तरफ जहां अखाड़ा परिषद ने अर्ध कुंभ को कुंभ के तौर पर मनाने के सरकार के फैसले का स्वागत किया है, तो वहीं दूसरी ओर संतों का एक धड़ा धामी सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहा है. कुछ महामंडलेश्वरों का कहना है कि सरकार और कुछ संत अपनी सहूलियत के हिसाब से अर्ध कुंभ की पंरपराओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

इस प्रमुख कार्य की जिम्मेदारी सरकार ने IAS अधिकारी सोनिका सिंह को दी है. आईएएस सोनिका सिंह को कुंभ अधिकारी नियुक्त किया गया है. वहीं हरिद्वार अर्ध कुंभ 2027 की इन तैयारियों के बीच संतों दो धड़ों में बंट गए हैं जो सरकार के सामने बड़ी चिंता के रूप में उभर रहा है.

देहरादून: साल 2027 में धर्मनगरी हरिद्वार में अर्ध कुंभ का आयोजन होना है. इस आयोजन को लेकर उत्तराखंड सरकार ने बड़ी तैयारियां शुरू कर दी हैं. सरकार 2027 अर्ध कुंभ को कुंभ की तर्ज पर ही आयोजित करना चाहती है. इसकी वजह ये भी है क्योंकि साल 2021 का हरिद्वार कुंभ कोरोना महामारी की भेंट चढ़ गया था. ऐसे में सरकार उस कसर को आगामी अर्ध कुंभ में पूरी करना चाहती है.

अर्ध कुंभ को लेकर भी सरकार बड़े स्तर पर तैयारियां कर रही है. क्योंकि अर्ध कुंभ में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए पहुंचते हैं. हालांकि, इस दौरान कुंभ मेले की तरह अखाड़ों की पेशवाई नहीं निकलती है. साथ ही साधु-संतों के लिए कुंभ की तरह अर्ध कुंभ में कोई खास व्यवस्था भी नहीं होती है. महाकुंभ में ही सरकार सबसे अधिक सरकार साधु संतों के लिए ही व्यवस्था करती है. मान्यता भी यही है कि महाकुंभ हकीकत में साधु-संतों का ही मेला होता है. परंतु इस बार राज्य सरकार ने हरिद्वार में आयोजित होने वाले अर्ध कुंभ मेले को कुंभ की तर्ज पर करवाने का फैसला लिया है.

चार जगहों पर ही होता है कुंभ. (फोटो- ETV Bharat GFX)

कई सेक्टर और जोन में बांटा हरिद्वार कुंभ मेला: एक तरफ जहां कुंभ को लेकर गंगा घाटों को मजबूत किया जा रहा है, वहीं कुछ नए घाट भी बनवाए जा रहे हैं. सुरक्षा और इंतजामों को देखते हुए हरिद्वार कुंभ मेला क्षेत्र को कई जोन और सेक्टरों में बांटा गया है. मेला अधिकारी सोनिका सिंह लगातार अधिकारियों के साथ बैठक लेकर अर्ध कुंभ मेले की तैयारी को रफ्तार दे रही हैं.

लगातार मेला क्षेत्र का भ्रमण कर अधिकारियों के साथ बैठक की जा रही है. साधु संतों से भी सुझाव लिए जा रहे हैं. पुलिस को कंट्रोल रूम बनाने के निर्देश दिए गए हैं. ट्रैफिक और पार्किंग को लेकर भी प्लान तैयार किया जा रहा है. अखाड़ों से बातचीत करके उनके लिए भी स्थान चिन्हित किया जा रहे हैं.

- सोनिका, मेलाधिकारी -

सरकार ने शुरू कर दी है तैयारी: सरकार की तैयारी का अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि राज्य सरकार ने अर्ध कुंभ को कुंभ मेले की तरह भव्य करने के लिए केंद्र सरकार से भी 1000 करोड़ रुपए मांगे हैं. इसके साथ ही राज्य सरकार स्वयं भी एक बड़ा बजट इस मेले के लिए जारी करने जा रही है.

जानिए कहां-कहां पर होता है कुंभ. (फोटो- ETV Bharat GFX)

अखाड़ा परिषद अस्तित्व में नहीं: उधर, भारत साधु समाज की बैठक में महामंडलेश्वरों ने यह फैसला लिया है कि वह राज्य सरकार को इस आयोजन को अर्ध कुंभ के भांति ही मनाने की सलाह देंगे. वैसे देखा जाए तो ये साधु संतों में अलग-अलग बयान अखाड़ों की राजनीती से भी जुड़े हैं.

भारत साधु समाज की बैठक में साधु-संतों ने सरकार के फैसले का किया विरोध. (फोटो- ETV Bharat)

बड़ा अखाड़े के महामंडलेश्वर रूपेंद्र प्रकाश कहते हैं कि, सरकार और कुछ संत परंपराओं के साथ छेड़छाड़ न करें तो बेहतर रहेगा. कुंभ और अर्ध कुंभ को करवाने का फैसला साधु संतों का रहता है. साधु-संत ही सरकार के साथ बैठेंगे और अर्द्ध कुंभ मेले पर चर्चा करेंगे.

पूर्णकुंभ में पेशवाई और धर्मध्वजा महत्वपूर्ण होती है. अखाड़े की धर्मध्वजा के नीचे ही कुंभ मेले की पेशवाई और शाही स्नान जैसी सभी गतिविधियां आयोजित होती हैं. इसके सभी निर्णय अखाड़ों के साधु संत ही लेंगे. वर्तमान समय में अखाड़ा परिषद अस्तित्व में नहीं है. अखाड़ा परिषद के दोनों गुटों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है. सभी 13 अखाड़ों के साधु संत ही 2027 अर्ध कुंभ मेले पर विचार करेंगे.

- रूपेंद्र प्रकाश, महामंडलेश्वर, बड़ा अखाड़ा -

अर्ध कुंभ को कुंभ न बनाए सरकार: जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरी भी अर्ध कुंभ को पूर्ण कुंभ के रूप में मानने के खिलाफ हैं. उनका मानना है कि अर्ध कुंभ को पूर्ण कुंभ के रूप में करने का कोई औचित्य नहीं है. यह वास्तव में हिंदू समाज के साथ छलावा और धोखा है.

अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है. (फोटो- ETV Bharat)

उसी दौरान नासिक और उसके बाद उज्जैन कुंभ मेले का आयोजन होना है. इसलिए यह सरकारी पैसों का घोलमोल कराने की योजना है. सारा देश 2021 में करोना काल में हरिद्वार कुंभ कराने को तैयार था, लेकिन सरकार ने उसे बीच में ही स्थगित कर दिया. उसी दौरान उत्तर प्रदेश में प्रयागराज कुंभ से पहले वृंदावन में माघ मेले का सफल आयोजन किया था. इसलिए इस बार वो किसी भी बहकावे में नहीं आने वाले हैं.

- स्वामी प्रबोधानंद गिरी, महामंडलेश्वर, जूना अखाड़ा -

अखाड़े के अध्यक्ष बोले कुछ संत सनातन विरोधी: उधर, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद और मां मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष श्रीमहंत रविंद्रपुरी महाराज ने कहा कि कुंभ का विरोध करने वाले सनातन का विरोध कर रहे हैं. उन्होंने भारत साधु समाज से जुड़े साधु संतों के बयान का पलटवार किया और यह भी कहा कि हरिद्वार में 2027 अर्ध कुंभ मेले का महाकुंभ की तर्ज पर ही दिव्य और भव्य आयोजन कराया जाएगा. देश के प्रधानमंत्री और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के सानिध्य में भी हरिद्वार में सुरक्षित कुंभ मेले का आयोजन होगा.

हरिद्वार हर की पैड़ी. (फाइल फोटो- ETV Bharat)

कुंभ का आयोजन करना अखाड़ों का कार्य होता है. इसलिए सरकार ने अर्ध कुंभ को पूर्ण कुंभ की तर्ज पर आयोजित करने से पहले सभी अखाड़ों से पूछा भी था. सभी 13 अखाड़ों ने इस पर सहमति भी जताई थी. खुद प्रयागराज कुंभ में जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी को लेकर साधु संतों के साथ बैठक की थी, तभी उन्होंने हरिद्वार भव्य कुंभ मेला आयोजित करने की घोषणा की थी. अगर सरकार की इच्छा है तो सभी अखाड़ों के साधु संत भी सरकार के फैसले के साथ हैं.

- श्रीमहंत रविंद्रपुरी महाराज, अध्यक्ष, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद -

रविंद्रपुरी महाराज ने कहा कि सभी अखाड़े 2027 कुंभ मेले की तैयारी में जुटे हैं. बहुत जल्द ही मुख्यमंत्री के साथ बैठक होने वाली है. उस बैठक में सभी अखाड़ों के दो-दो सचिव बुलाए जाएंगे. उस बैठक के बाद कुंभ की तैयारियां जोर पकड़ेगी.

हरिद्वार कुंभ मेलाधिकारी सोनिका सिंह (फोटो- ETV Bharat)

ऐसे तो भूल जाएंगे अर्ध और कुंभ में अंतर: उधर, गंगा सभा के पूर्व अध्यक्ष और हरिद्वार के गणमान्य नागरिकों में शामिल राम कुमार मिश्रा भी सरकार के इस मत से सहमत नहीं है. राम कुमार मिश्रा का सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार अर्ध कुंभ को कुंभ बनाने का क्या मतलब है. इससे होगा क्या? दूसरी बात यह है कि आज हम अर्ध कुंभ को कुंभ बना रहे हैं. कुंभ को महाकुंभ बना रहे हैं. आने वाले 100-200 सालों में जो वास्तविक है, वो केवल किस्सों और कहानियों में रह जाएगा. इसलिए जो जैसा है उसको वैसा रहने दें तो बेहतर है.

बता दें कि कुंभ सिर्फ भारत का ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक और ऐतिहासिक मेला है. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश की कुछ बूंदें धरती पर गिरी थीं. जहां-जहां पर अमृत की बूंदें गिरी थीं, वहीं पर महाकुंभ 2025 का आयोजन किया जाता है. इस तरह यह मेला बहुत महत्‍वपूर्ण है.

