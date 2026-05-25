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महाराष्ट्र के धुले जिले में भीषण सड़क हादसा, छह लोगों की मौत, 26 घायल

इस जबरदस्त टक्कर में, पैसेंजर बस के केबिन में बैठे कई लोगों की तुरंत मौत हो गई. इस हादसे में 20 से 22 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तुरंत इलाज के लिए धुले जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

मिली जानकारी के मुताबिक, हादसा रेत से भरे डंपर और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर के कारण हुआ. इस घटना के तुरंत बाद टोल प्लाजा स्टाफ और एक पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची और घायलों को निकालने के काम में लग गई. इसी दौरान यात्रियों से भरी एक तेज रफ्तार बस ने ट्रंक और डंपर को टक्कर मारी.

धुले: महाराष्ट्र के धुले जिले के लालिंग घाट इलाके में हुए भीषण सड़क हादसे में छह लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, 26 लोग घायल बताए जा रहे हैं. यह सड़का हादसा जिले के लालिंग घाट इलाके में सुबह के समय हुई.

पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी अभी मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं. हादसे की वजह से इलाके में कुछ देर के लिए ट्रैफिक जाम रहा. इस सड़क हादसे की सही वजह अभी तक साफ नहीं है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

महाराष्ट्र के रायगढ़ में एसयूवी खाई में गिरी, आठ लोगों की मौत

दूसरी तरफ, महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में एक ‘स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल’ (एसयूवी) के खाई में गिर जाने से आठ लोगों की मौत हो गई. पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी.पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हादसा रविवार तड़के पांच बजे से छह बजे के बीच पोलादपुर-महाबलेश्वर मार्ग पर अंबेनली घाट इलाके में हुआ।

उन्होंने बताया कि हादसे का शिकार हुए लोग दापोली से सातारा जा रहे थे। वाहन सोमवार सुबह खाई में मिला. उन्होंने बताया कि पीड़ित दापोली के हर्णे से शनिवार रात करीब दो बजे एसयूवी में रवाना हुए थे और जब वे सातारा नहीं पहुंचे तो उनके परिजनों ने रविवार दोपहर में उनकी तलाश शुरू की और बाद में पुलिस से संपर्क किया.

अधिकारी ने बताया कि जांच के दौरान पीड़ितों की अंतिम ‘लोकेशन’ पोलादपुर के पास एक मोबाइल टावर के जरिये पता चली. पुलिस को सोमवार सुबह अंबेनली घाट इलाके में तलाश के दौरान एसयूवी करीब 800 फुट गहरी खाई में दिखाई दी. उन्होंने बताया कि पुलिस को संदेह है कि चालक ने घाट इलाके में वाहन से नियंत्रण खो दिया जिसके कारण यह हादसा हुआ और एसयूवी खाई में जा गिरी.

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