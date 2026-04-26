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दनुआ घाटी दुर्घटना में 6 की मौत, एक ही परिवार के थे पांच सदस्य, शादी में शामिल होने जा रहे थे सभी

हजारीबागः चौपारण थाना क्षेत्र अंतर्गत दनुआ घाटी में हुए भीषण सड़क हादसे ने लोगों को दहला दिया है. शनिवार को हुई घटना में 6 लोगों की मौत हुई है. सभी की पहचान कर ली गई है. इसमें से पांच लोग एक ही परिवार के हैं. पूरा परिवार धनबाद से शादी समारोह में शामिल होने के लिए बिहार के शेरघाटी जा रहा था. बरही एसडीपीओ अजीत कुमार विमल ने घटना की पुष्टि की है.

एक ही परिवार के पांच सदस्य की मौत

धनबाद से शादी समारोह में शामिल होने के लिए पूरा परिवार बिहार के शेरघाटी जा रहा था. शादी में पहुंचने के पहले ही पूरा परिवार मौत के काल में समा गया. कल देर रात सभी शवों की पहचान कर ली गई. जब मृतक के बारे में जानकारी मिली तो यह दिल दहलाने वाली थी कि सभी मृतकों में से पांच लोग एक ही परिवार के थे.

वहीं, एक अन्य सदस्य की पहचान ड्राइवर के रूप में हुई. मृतक में शिव कुमार भुईयां, उनकी पत्नी रूबी कुमारी, उनकी दो पुत्री सोनी कुमारी और सुहानी कुमारी व ससुर और चालक शामिल हैं. सभी का पोस्टमार्टम अनुमंडल अस्पताल में करवाया जा रहा है. इधर, घटना के बाद मृतक के रिश्तेदार अस्पताल पहुंचे हैं.

ट्रक ने पीछे से मारी कार को टक्कर

इस दर्दनाक सड़क दुर्घटना में कार के परखच्चे उड़ गए. घाटी की घुमावदार सड़क पर पीछे से आ रहे एक ट्रक ने कार को जोरदार टक्कर मार दी. यह भी जानकारी मिली है कि घटनास्थल पर तेल जैसा पदार्थ गिरा हुआ था, जिससे वहां फिसलन बन गई थी. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. घटना के बाद स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और लोगों को बचाने की कोशिश में जुटे रहे.