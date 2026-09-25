छत्तीसगढ़ में भीषण सड़क हादसा, ट्रक ने धुमाल पार्टी की गाड़ी को रौंदा, 6 लोगों की मौत, सीएम साय ने जताया दुख
हादसा इतना खतरनाक था कि दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए. मौके पर राहत बचाव कार्य किया गया. दानवीर साहू की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 25, 2026 at 4:44 PM IST
बालोद: छत्तीसगढ़ में बालोद जिले के पुरूर थाना क्षेत्र से होकर गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30, राजधानी रायपुर को सीधे बस्तर से जोड़ता है. इसी मार्ग में मरकाटोला घाट पर भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई. 2 युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था, वहीं 4 अन्य युवकों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया.
अनाज से भरे ट्रक ने रौंदा
पुलिस ने बताया कि सभी मृतक कवर्धा के रहने वाले हैं. वह जगदलपुर धुमाल बाजा बजाने जा रहे थे और मार्क टोला घाट के पास उनकी गाड़ी खराब हो गई. गाड़ी को खड़ी करके उसे सुधारने का प्रयास कर रहे थे. कुछ लोग मैकेनिक ढूंढने गए थे. इसी दरमियान अनाज से भरी हुई ट्रक ने उन्हें ठोकर मारते हुए लगभग 50 मीटर तक घसीट दिया. जिसके कारण यह हादसा और दर्दनाक हो गया.
दोनों गाड़ियों,बोरियों में दबे थे लोग
लोगों ने बताया कि अनाज से भरी बोरियों में मृतकों के शव दबे हुए थे और घायल भी दबे हुए थे. दुर्घटना के बाद चीख पुकार मच गई थी. स्थानीय आने जाने वाले लोगों ने पुलिस को सूचना दी.
भारी बारिश के बीच दो थानों की टीम ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन
घटना की सूचना मिलते ही दो थानों की पुलिस टीम राहत और बचाव कार्य के लिए मौके पर पहुंची. बालोद जिले में बीते 36 घंटों से लगातार जारी मूसलाधार बारिश के बावजूद जवानों ने बोरियों और मलबे को हटाकर फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला.
एएसपी बालोद चंद्रकांत गवर्ना ने बताया कि घटना स्थल पर दो लोगों की मौत हुई थी, वहीं चार अन्य लोगों की धमतरी में इलाज के दौरान मौत हुई है. 11 अन्य घायलों का उपचार किया जा रहा है. गंभीर लोगों को हायर सेंटर रेफर किया जा रहा है.
बालोद जिले के मरकाटोला घाट में हुई भीषण सड़क दुर्घटना में कई लोगों के असामयिक निधन का समाचार अत्यंत दुःखद है। इस हृदयविदारक घटना में अपने प्रियजनों को खोने वाले शोकाकुल परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति तथा घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करता हूं। घायलों के समुचित उपचार के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। दुःख की इस घड़ी में छत्तीसगढ़ सरकार प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी है।— Vishnu Deo Sai (@vishnudsai) September 25, 2026
सीएम साय ने हादसे पर जताया दुख
बालोद सड़क हादसे पर सीएम साय ने गहरा दुख जताया है. उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर इसे लेकर पोस्ट किया है. सीएम ने लिखा कि बालोद जिले के मरकाटोला घाट में हुई भीषण सड़क दुर्घटना में कई लोगों के असामयिक निधन का समाचार अत्यंत दुःखद है. इस हृदयविदारक घटना में अपने प्रियजनों को खोने वाले शोकाकुल परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं. ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति तथा घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करता हूं. घायलों के समुचित उपचार के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं. दुःख की इस घड़ी में छत्तीसगढ़ सरकार प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी है.