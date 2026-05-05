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24 घंटे में 24 की मौत, बिहार में जानलेवा हुई बारिश.. आज भी आसमान से बरसेगी आफत

जर्जर बुनियादी ढांचे पर सवाल: सीतामढ़ी में कई जगहों पर पेड़ और बिजली के पोल गिरने से आवागमन बाधित रहा तथा बिजली आपूर्ति घंटों तक ठप रही. स्थानीय लोगों में आक्रोश है कि जर्जर पोल लंबे समय से खतरा बने हुए थे, लेकिन विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है. घायल गुलाम हुसैन का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है.

सीतामढ़ी में दो महिलाओं की मौत: सीतामढ़ी जिले में तेज आंधी-बारिश ने भारी तबाही मचाई. नगर थाना क्षेत्र के मालीपुर पकड़ी चौक पर बिजली का पोल गिरने से दो महिलाओं की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया. मृतक रकीबा खातून और निखत परवीन की पहचान हुई है. रकीबा खातून इलाज कराकर लौट रही थीं, तभी यह हादसा हो गया. परिजनों ने बिजली विभाग की लापरवाही पर सवाल उठाए हैं.

"प्रारंभिक जानकारी के अनुसार तेज बारिश और तूफान के कारण पेड़ की डाली टूटकर हाईटेंशन तार पर गिर गई, जिसके चलते यह आग लगी. स्थिति पर तुरंत काबू पा लिया गया और रेल परिचालन को सामान्य कर दिया गया है." -अनूप कुमार सिंह, सीनियर डीसीएम

रेल परिचालन एक घंटे तक प्रभावित: इस घटना से गाड़ी संख्या 55708 (कटिहार-राधिकापुर पैसेंजर) प्लेटफॉर्म पर करीब एक घंटे तक खड़ी रही. यात्री इंतजार करते रहे, जबकि रेलवे कर्मी तुरंत मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया. सीनियर डीसीएम अनूप कुमार सिंह ने बताया कि तेज बारिश और तूफान के कारण यह घटना हुई. इंजीनियरिंग टीम की त्वरित कार्रवाई से आग पर काबू पाया गया और रेल परिचालन सामान्य हो गया. किसी प्रकार के जान-माल की हानि नहीं हुई.

कटिहार में बड़ा हादसा टला: कटिहार रेल मंडल के आजमनगर स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 के पास एक बड़ा हादसा टल गया, जब करीब 25 हजार वोल्ट के हाईटेंशन ओवरहेड तार पर पेड़ की भारी डाल गिर गई और भीषण आग लग गई. तेज हवाओं के कारण टूटी डाल सीधे बिजली के तार पर गिरी, जिससे चिंगारियां उठीं और पूरा इलाका धुएं से भर गया. यात्रियों में दहशत फैल गई.

एक दिन में 24 लोगों की मौत : पटना जिले के बाढ़ में पेड़ और दीवार गिरने से 2 की मौत, पूर्वी चंपारण में 5 लोगों की मौत, गयाजी में 4 की मौत, औरंगाबाद में व्रजपात से 3 की मौत, गयाजी के शेरघाटी, टिकारी और कोंच में 5 लोगों की मौत, रोहतास जिले में 1 की मौत, वैशाली के लालगंज में एक महिला और संदेश थाना क्षेत्र में एक युवक की मौत, सीतामढ़ी में 2 की मौत हुई है.

मई की बारिश बिहार के लिए बनी जानलेवा : बिहार के कई जिलों में सोमवार सुबह से उमस भरी गर्मी महसूस की गई. इसके बाद मौसम ने पलटी मारी. शाम 4 बजे के बाद आसमान में काले बादलों ने डेरा डालना शुरू किया. इसके बाद शाम होते-होते आंधी-बारिश और व्रजपात ने कहर बरपाना शुरू किया.

कटिहार: बिहार में पिछले 24 घंटे में बारिश ने कहर बरपाया है. आंधी, पानी और व्रजपात की चपेट में आने से 20 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, जबकि कई घायल है. सबसे ज्यादा मौत गयाजी और औरंगाबाद जिले में देखने को मिली. इन मौतों के बाद मुख्यमंत्री सचिवालय की ओर से मृतकों के परिवार को 4-4 लाख मुखावजे की घोषणा की गई है.

एक दिन में 24 लोगों की मौत (ETV Bharat)

रोहतास में आकाशीय बिजली का प्रकोप: रोहतास जिले के डेहरी मुफ्फसिल के पहलेजा में कोयला पोड़ा कार्य स्थल पर आकाशीय बिजली गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई. 25 वर्षीय बलवंत पासवान परमेश्वर बिगहा निवासी की मौके पर ही मौत हो गई. साथ काम कर रहे चार अन्य मजदूर मुकेश कुमार, श्रीभगवान पासवान, कामता चौरसिया और गोरख चौरसिया झुलस गए. सभी घायलों को अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

परिजनों में मचा कोहराम: घटना की सूचना मिलते ही अंचल राजस्व पदाधिकारी तौकीर आलम और पुलिस मौके पर पहुंची. मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सासाराम सदर अस्पताल भेजा गया. परिजनों ने रोते-बिलखते प्रशासन से न्याय की मांग की. मुखिया चंदन कुमार समेत स्थानीय लोगों ने परिजनों को सांत्वना दी और सहयोग का आश्वासन दिया.

गया के शेरघाटी में तीन नाबालिग छात्रों की दर्दनाक मौत: गया जिले के शेरघाटी थाना क्षेत्र के योगापुर गांव में करीब 4 बजे वज्रपात की भयावह घटना में तीन नाबालिग छात्रों की मौके पर मौत हो गई. दिलकेश्वर कुमार (15), संदीप कुमार और गौतम कुमार आम चुनने बगीचे गए थे. अचानक मौसम बिगड़ने और तेज गर्जना के साथ बिजली गिरने से तीनों बच्चों की जान चली गई. पूरे गांव में मातम छा गया है.

भोजपुर में दो मौतें: भोजपुर जिले में भी वज्रपात से दो लोगों की मौत हो गई. सहार थाना क्षेत्र के गुलजारपुर गांव में 50 वर्षीय एरून खातून (मो. ईशु की पत्नी) की मौत हो गई. वहीं संदेश थाना क्षेत्र के सलेमपुर में 20 वर्षीय निर्मल कुमार (नन्हेलाल राम के पुत्र) की आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई. दोनों घटनाओं ने स्थानीय स्तर पर शोक की लहर पैदा कर दी है.

वैशाली में पेड़ गिरने से एक की मौत: वैशाली जिले के बेलसर थाना क्षेत्र के उफरौल गांव में तेज आंधी-तूफान के कारण लक्ष्मण राय की मौत हो गई. उनके ऊपर बरगद का बड़ा पेड़ गिर गया. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल हाजीपुर भेज दिया है. इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है.

पूर्वी चंपारण में दो मासूम बच्चों की मौत: पूर्वी चंपारण के सुगौली प्रखंड के कैथवलिया गांव में आकाशीय बिजली गिरने से दो बच्चों की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना सोमवार को हुई, जिससे परिवार और गांव वालों में कोहराम मच गया.

नालंदा में दो गई लोगों की गई जान: नालंदा में सोमवार की शाम आए तेज आंधी, बारिश के साथ हुए वज्रपात से महिला समेत दो लोगों की मौत हो गई. तेलमर थाना क्षेत्र नया खंधा में मवेशी चराने के दौरान ठनका गिरने से राजेश्वर गोप के 55 वर्षीय पुत्र मंटू यादव की मौत हो गई है. दूसरी घटना चंडी थाना क्षेत्र कचहरिया गांव की है. जहां तेज आंधी तूफान के कारण महिला के झोपड़ी पर ताड़ का पेड़ गिर गया जिससे महिला की दबकर मौत हो गई. मृतका की पहचान रामाश्रय रविदास की 60 वर्षीय पत्नी लीला देवी के तौर पर हुई है.

CM सम्राट ने किया मुआवजे का ऐलान : राज्य के विभिन्न जिलों पूर्वी चंपारण, गया, औरंगाबाद आदि में अचानक आए आंधी-बारिश और बिजली गिरने की घटनाओं में लोगों को लेकर CM सम्राट चौधरी ने शोक व्यक्त किया. उन्होंने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपये की अनुग्रह राशि (एक्स-ग्रेशिया) देने का निर्देश दिया है. उन्होंने आपदा प्रबंधन विभाग को तुरंत राहत पहुंचाने के आदेश दिए हैं.

मौसम विभाग की चेतावनी पढ़ लीजिए : सोमवार को पटना मौसम विभाग ने बिहार के कई जिलों में आंधी, बारिश और ठनका गिरने का अलर्ट जारी किया था. आंशिक रूप से बादल छाए रहे, गरज-चमक के साथ आंधी और हल्की-मध्यम बारिश की संभावना थी. अधिकतम तापमान लगभग 32-33°C और न्यूनतम तापमान 23-24°C के आसपास रहा. तेज हवाएं (40-50 किमी/घंटा) और वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया था.

आज 10 जिलों में अलर्ट, अगले 48 घंटे संभल कर : मौसम विभाग (IMD) के अनुसार अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, सुपौल, कटिहार, रोहतास, भभुआ (कैमूर), भोजपुर, बक्सार, पटना, नालंदा, जहानाबाद, औरंगाबाद, नवादा, गया, जमुई, मुंगेर समेत कई जिलों में गरज-चमक के साथ तेज आंधी, वज्रपात और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है, जिसमें कुछ इलाकों में हवाओं की रफ्तार 40-60 किमी/घंटा तक पहुंच सकती है. लोगों को सतर्क रहने, खेतों में न जाने और बिजली के उपकरणों से दूर रहने की सलाह दी गई है.

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