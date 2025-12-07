ETV Bharat / bharat

महाराष्ट्र : नासिक में कार गहरी खाई में गिरी, छह लोगों की मौत, सीएम ने जताया दुख

नासिक में कार खाई में गिरी ( @airnews_nagpur )

नासिक (महाराष्ट्र) : महाराष्ट्र में रविवार को हुए भीषण कार हादसे में छह लोगों की मौत हो गई. घटना में नासिक के वनी में इनोवा कार के 900 से 1000 फीट गहरी खाई में गिर जाने से छह लोगों की मौत हो गई. ये घटना उस वक्त हुई जब सप्तश्रृंगी देवी के दर्शन कर श्रद्धालु कार से वापस लौट रहे थे. हादसे पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दुख जताया. राज्य सरकार की ओर से मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी. बताया जा रहा है कि सुरक्षा बैरिकेड तोड़कर कार सीधे खाई में जा गिरी. माता के दर्शन करके लौटते समय यह दुर्घटना घटी. स्थानीय नागरिकों और आपदा प्रबंधन दल की ओर से राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया है. गहरी घाटी होने के कारण राहत कार्य में दिक्कत आ रही है. बताया जाता है कि गणपति घाट पर रविवार दोपहर एक कार गहरी खाई में गिर गई. मृतकों में दो महिलाएं और तीन पुरुष शामिल हैं. कार में सात लोग सवार थे.घायलों का सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है. मृतकों में पिंपलगांव बसवंत गांव की कीर्ति पटेल (50), विट्ठल पटेल (65), लता पटेल (60), पचन पटेल (60), मणिबेन पटेल (70) और रसीला पटेल शामिल हैं. इस घटना से पिंपलगांव बसवंत गांव में कोहराम मच गया.