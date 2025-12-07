महाराष्ट्र : नासिक में कार गहरी खाई में गिरी, छह लोगों की मौत, सीएम ने जताया दुख
नासिक में कार के गहरी खाई में गिर जाने से छह लोगों ने दम तोड़ दिया.
Published : December 7, 2025 at 9:14 PM IST
नासिक (महाराष्ट्र) : महाराष्ट्र में रविवार को हुए भीषण कार हादसे में छह लोगों की मौत हो गई. घटना में नासिक के वनी में इनोवा कार के 900 से 1000 फीट गहरी खाई में गिर जाने से छह लोगों की मौत हो गई. ये घटना उस वक्त हुई जब सप्तश्रृंगी देवी के दर्शन कर श्रद्धालु कार से वापस लौट रहे थे. हादसे पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दुख जताया. राज्य सरकार की ओर से मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी.
बताया जा रहा है कि सुरक्षा बैरिकेड तोड़कर कार सीधे खाई में जा गिरी. माता के दर्शन करके लौटते समय यह दुर्घटना घटी. स्थानीय नागरिकों और आपदा प्रबंधन दल की ओर से राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया है. गहरी घाटी होने के कारण राहत कार्य में दिक्कत आ रही है.
Six dead as car falls into gorge in Saptashring Garh Ghat area in Maharashtra's Nashik district: Police pic.twitter.com/krMQ6RfB1W— Press Trust of India (@PTI_News) December 7, 2025
बताया जाता है कि गणपति घाट पर रविवार दोपहर एक कार गहरी खाई में गिर गई. मृतकों में दो महिलाएं और तीन पुरुष शामिल हैं. कार में सात लोग सवार थे.घायलों का सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है. मृतकों में पिंपलगांव बसवंत गांव की कीर्ति पटेल (50), विट्ठल पटेल (65), लता पटेल (60), पचन पटेल (60), मणिबेन पटेल (70) और रसीला पटेल शामिल हैं. इस घटना से पिंपलगांव बसवंत गांव में कोहराम मच गया.
स्थानीय नागरिकों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, कार (MH 15 BN 0555) रविवार दोपहर को सप्तश्रृंगी देवी के दर्शन के लिए जाते समय घाट एरिया में गणेश पॉइंट के पास ड्राइवर ने कार पर से नियंत्रण खो दिया और गाड़ी खाई में जा गिरी. दुर्घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय नागरिक और आपदा प्रबंधन दलों ने राहत कार्य शुरू कर दिया.
कार के गहरी खाई में गिर जाने से राहत कार्य में दिक्कतें आ रही थीं. सप्तश्रृंगी देवी के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में भक्त किले पर आते हैं. लेकिन शनिवार और रविवार को छुट्टी होने के कारण सप्तश्रृंगी किले पर भक्तों की भीड़ रहती है.
Maharashtra CM Devendra Fadnavis posts, " the incident of 6 devotees losing their lives in an accident where a vehicle fell from saptashrungi gad in nashik district is extremely tragic. i pay my heartfelt tribute to them. we share in the grief of their families. rescue operations… pic.twitter.com/XoNVfAvKx7— Press Trust of India (@PTI_News) December 7, 2025
सीएम ने दी श्रद्धांजलि
महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, "नासिक जिले के सप्तश्रृंगी गढ़ में एक गाड़ी के गिरने से हुए हादसे में 6 श्रद्धालुओं की जान जाने की घटना बहुत दुखद है. मैं उन्हें दिल से श्रद्धांजलि देता हूं. हम उनके परिवारों के दुख में शामिल हैं. शवों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, और पूरी मशीनरी वहां तैयार रखी गई है. राज्य सरकार की ओर से इन श्रद्धालुओं के वारिसों को 5 लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी."
