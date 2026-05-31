ETV Bharat / bharat

कर्नाटक में भीषण सड़क हादसा : ऑटो ड्राइवर समेत छह लोगों की मौत, तीन गंभीर

सड़क हादसे में ऑटो के परखच्चे उड़ गए. ( ETV Bharat )