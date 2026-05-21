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उत्तराखंड में नदियों में न बरतें लापरवाही! इस साल अब तक 40 लोगों की डूबकर हो चुकी मौत

आप भी नहाने के लिए नदी में उतरते हैं या सेल्फी आदि लेने की कोशिश करते हैं, तो सावधानी बरतें.यह खतरनाक भी हो सकता है.

Tourist Drowned in Uttarakhand
नदियों में लापरवाही हो सकती है खतरनाक (फाइल फोटो- SDRF)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 21, 2026 at 8:15 PM IST

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Updated : May 21, 2026 at 8:47 PM IST

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देहरादून: चिलचिलाती गर्मी से राहत पाने के लिए लोग पहाड़ों की ओर दौड़ लगा रहे हैं. ऐसे में पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की भीड़ लगातार बढ़ रही है. तमाम नदी-नालों में लोग नहाते दिख रहे हैं. जो पानी गहराई और जोखिम को दरकिनार कर नहा रहे हैं. ऐसे में जरा सी लापरवाही में उनकी जान भी जा सकती है. यही वजह है कि इस साल अभी तक प्रदेशभर में करीब 40 लोगों की डूबने से मौत हो चुकी है.

बता दें कि हरिद्वार, ऋषिकेश, उत्तरकाशी, श्रीनगर, टिहरी समेत पहाड़ी क्षेत्रों की नदियों में हर दिन हजारों लोग नहाने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन प्राकृतिक सुंदरता के बीच पर्यटकों की लापरवाही अब जानलेवा साबित हो रही है. गंगा और उसकी सहायक नदियों में नहाने, सेल्फी लेने और तेज बहाव के बीच उतरने के कारण हादसे लगातार बढ़ रहे हैं.

Tourist Drowned in Uttarakhand
गंगा में डूबे व्यक्ति की तलाश (फाइल फोटो- SDRF)

स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि इस साल अब तक प्रदेशभर में करीब 40 लोग डूब कर अपनी जान गंवा चुकी हैं. ये वो आंकड़े हैं, जिसमें शव एसडीआरएफ ने निकाले हैं. जबकि, इससे अलग स्थानीय पुलिस अलग से कई शवों को बरामद कर चुकी है.

इन 40 शवों को एसडीआरएफ ने अलग-अलग जिलों में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर बरामद किया है. वहीं, हरिद्वार में भी 4 लोगों की मौत केवल लापरवाही और सेल्फी के दौरान नदी में बहने से हुई है. जबकि, 50 से ज्यादा लोगों को समय रहते बचा लिया गया.

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गंगा में डूबते हैं कई लोग (फाइल फोटो- SDRF)

गंगा किनारे चेतावनी, लेकिन पर्यटक नहीं मान रहे नियम: हरिद्वार और ऋषिकेश में प्रशासन लगातार चेतावनी बोर्ड लगा रहा है. घाटों पर अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं कि गहरे पानी में न जाएं और बैरिकेडिंग पार न करें, लेकिन पर्यटक नियमों को नजरअंदाज कर रहे हैं.

सबसे ज्यादा खतरा उन जगहों पर देखा जा रहा है, जहां लोग वीडियो बनाने, रील शूट करने या सेल्फी लेने के लिए नदी के बीच तक चले जाते हैं. कई बार लोग बहाव का अंदाजा नहीं लगा पाते और कुछ ही सेकंड में तेज धारा उन्हें बहाकर ले जाती है.

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डूबने से छात्र की मौत (फाइल फोटो- SDRF)

ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला क्षेत्र, नीम बीच, गरुड़ चट्टी, शिवपुरी और तपोवन के आसपास गंगा का बहाव बेहद तेज माना जाता है. यहां राफ्टिंग जोन के आसपास भी लोग बिना सुरक्षा नदी में उतर जाते हैं. जिसके चलते उनके साथ हादसा हो जाता है. आए दिन ऋषिकेश क्षेत्र से लोगों के डूबने की खबरें आती हैं.

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तलाशी अभियान (फाइल फोटो- SDRF)

वही, हरिद्वार में हरकी पैड़ी के आसपास सुरक्षित घाटों के अलावा लोग खुले किनारों और बैरिकेडिंग से आगे जाकर नहाते दिखाई देते हैं. चंडी घाट, भीमगौड़ा बैराज, प्रेमनगर आश्रम क्षेत्र और नीलधारा के किनारे सबसे ज्यादा खतरा माना जाता है. इसके अलावा गंग नहर में आए दिन लोग डूबकर अपनी जान गंवाते हैं.

ऊपरी इलाकों आ रहा है तेज पानी: उत्तराखंड के ऊपरी इलाकों में इन दिनों लगातार बारिश हो रही है. इसका सीधा असर गंगा और सहायक नदियों पर दिखाई दे रहा है. पहाड़ों से आने वाला मटमैला पानी नदी की गहराई को छिपा देता है. ऐसे में लोगों को यह अंदाजा नहीं हो पाता कि जहां वे खड़े हैं, वहां गड्ढा या तेज बहाव हो सकता है.

"साफ पानी में लोग बहाव और गहराई को समझ लेते हैं, लेकिन मटमैले पानी में नदी की सतह सामान्य दिखाई देती है. यही कारण है कि कई लोग सेल्फी लेते समय या नहाते हुए अचानक गहरे पानी में चले जाते हैं. कई हादसों में देखा गया है कि लोगों को तैरना भी आता था, लेकिन तेज धारा के सामने वे खुद को संभाल नहीं पाए."- अर्पण यदुवंशी, सेनानायक, उत्तराखंड एसडीआरएफ

ग्लेशियर पिघलने और छोड़े जा रहे पानी से बढ़ा बहाव: गर्मी बढ़ने के साथ हिमालयी क्षेत्रों में ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं. इसका असर भागीरथी, अलकनंदा और गंगा के जलस्तर पर साफ दिखाई दे रहा है. दोपहर के समय नदियों का बहाव अचानक बढ़ जाता है. वहीं, उत्तर प्रदेश की सिंचाई व्यवस्था के लिए बैराजों से छोड़े जाने वाले पानी की मात्रा भी इन दिनों बढ़ाई गई है.

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जरा सी लापरवाही में जा सकती है जान (फाइल फोटो- SDRF)

इससे हरिद्वार और उससे नीचे के इलाकों में गंगा का जलस्तर तेजी से ऊपर आ रहा है. स्थानीय लोग बताते हैं कि कई बार नदी सामान्य दिखती है, लेकिन कुछ ही मिनटों में पानी का बहाव कई गुना तेज हो जाता है. यही कारण है कि प्रशासन लगातार लोगों से नदी किनारे सतर्क रहने की अपील कर रहा है. एसडीआरएफ और जल पुलिस की टीमें भी संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार निगरानी कर रही हैं.

इन जगहों पर सबसे ज्यादा खतरा: उत्तराखंड में कुछ स्थान ऐसे हैं, जहां हर साल सबसे ज्यादा हादसे सामने आते हैं. इनमें ऋषिकेश का शिवपुरी क्षेत्र, कौड़ियाला, तपोवन, गरुड़ चट्टी, हरिद्वार की नीलधारा, चंडी घाट, भीमगौड़ा बैराज, उत्तरकाशी में भागीरथी किनारे के खुले क्षेत्र, श्रीनगर में अलकनंदा तट और टिहरी झील के आसपास के इलाके शामिल हैं.

पहाड़ी नदियों की सबसे बड़ी समस्या उनका अनिश्चित बहाव है. मैदानों की नदियों की तुलना में यहां पानी का दबाव कई गुना ज्यादा होता है. ऊपर से नदी के भीतर बड़े पत्थर अचानक गहराई और भंवर जैसे हालात लोगों को फंसा देते हैं. कई बार लोग किनारे पर खड़े-खड़े ही पैर फिसलने से नदी में गिर जाते हैं.

सोशल मीडिया का जुनून भी बन रहा खतरा: बीते कुछ सालों में सोशल मीडिया रील्स और वीडियो बनाने का ट्रेंड तेजी से बढ़ा है. इसका असर उत्तराखंड की नदियों के किनारे भी दिखाई दे रहा है. कई पर्यटक खतरनाक चट्टानों पर चढ़कर वीडियो बनाते हैं. कुछ लोग नदी के बीच पत्थरों पर बैठकर फोटो खिंचवाते हैं.

Tourist Drowned in Uttarakhand
सर्च ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद पानी से बाहर आता गोताखोर (फाइल फोटो- SDRF)

आईपीएस अर्पण यदुवंशी की मानें तो कई हादसों में यह सामने आया कि लोग चेतावनी के बावजूद मोबाइल या कैमरे के लिए जान जोखिम में डाल रहे थे. रेस्क्यू के दौरान कई बार टीमों को अपनी जान भी जोखिम में डालनी पड़ती है. तेज बहाव में किसी व्यक्ति को बचाने के लिए कुछ ही मिनट मिलते हैं. कई मामलों में जब तक सूचना मिलती है, तब तक व्यक्ति बह चुका होता है. फिर भी इस साल करीब 50 लोगों की जान बचाई है. एसडीआरफ की टीमें लगातार भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में तैनात है.

पर्यटक क्या करें और क्या न करें-

  • नदी में केवल चिन्हित और सुरक्षित घाटों पर ही स्नान करें.
  • चेतावनी बोर्ड और बैरिकेडिंग पार न करें.
  • शराब पीकर नदी के आसपास न जाएं.
  • तेज बहाव वाले क्षेत्रों में वीडियो या सेल्फी लेने से बचें.
  • बच्चों को अकेला नदी किनारे न छोड़ें.
  • मौसम खराब होने पर तुरंत नदी तटों और घाटों से दूर हो जाएं.
  • अगर नदी का पानी मटमैला हो या बहाव सामान्य से ज्यादा दिखाई दे, तो बिल्कुल भी पानी में उतरने की कोशिश न करें.
  • पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश होने पर कुछ ही मिनटों में जलस्तर बढ़ सकता है, ऐसे नदी नालों से दूर रहें.

पर्यटन के साथ जिम्मेदारी भी जरूरी: उत्तराखंड में पर्यटन राज्य की अर्थव्यवस्था का बड़ा आधार है. हर साल करोड़ों श्रद्धालु और पर्यटक यहां पहुंचते हैं, लेकिन प्राकृतिक स्थानों पर जिम्मेदारी और सतर्कता बेहद जरूरी है. गंगा केवल आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि बेहद संवेदनशील और शक्तिशाली नदी भी है. थोड़ी सी लापरवाही जिंदगी पर भारी पड़ सकती है.

Tourist Drowned in Uttarakhand
नदी में तलाशी लेता गोतखोर (फाइल फोटो- SDRF)

ऐसे में जरूरत इस बात कि है कि प्रशासनिक चेतावनियों को नजरअंदाज करने के बजाय पर्यटक खुद भी जागरूक बनें. क्योंकि, पहाड़ की नदियां सुंदर जरूर दिखती हैं, लेकिन उनका स्वभाव पलभर में बदल सकता है और यही बदलता बहाव अब उत्तराखंड में लगातार लोगों की जान ले रहा है.

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Last Updated : May 21, 2026 at 8:47 PM IST

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