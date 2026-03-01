ETV Bharat / bharat

यूपी के कई लोग ईरान में फंसे, जान बचाने के लिए बंकरों की शरण, फूट रहा है यूएस और इजराइल पर गुस्सा

बता दें कि अमेरिका और इजराइल के साझा हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत हो गई. खामेनेई का 1989 से ईरान की राजनीति में दबदबा था. उनकी मौत से ईरान में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. वहीं 86 वर्षीय खामेनेई की मौत के बाद उनके सम्मान में ईरान में 40 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की गई है. भारत में शिया समुदाय शोक मना रहा है.

ईरान में फंसे लोगों ने अपने रिश्तेदारों से फोन कर एक दिन पहले ईरान में वर्तमान हालात के बारे में जानकारी दी. इसके बाद से फोन बंद होने से संपर्क नहीं हो पा रहा है. इससे लखनऊ में रह रहे परिजन काफी परेशान हैं.

गौर करें तो भारत से बहुत सारे लोग ईरान धार्मिक तथा आर्थिक उद्देश्य से ईरान जाते हैं. अचानक हुए इजराइल के हमले के बाद लखनऊ के कई लोग ईरान में फंसे हुए हैं.

लखनऊ: अमेरिका और इजराइल ने संयुक्त रूप से ईरान पर हमला कर दिया है. इस हमले के कारण सैकड़ों की संख्या में भारतीय नागरिक भी ईरान में फंस गए हैं. वहीं इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई की मौत होने पर मुसलमानों खासकर शिया समुदाय के लोग सदमे में है.

राजधानी लखनऊ के रहने वाले शाहकार भाई ने बताया कि "उनके सगे भाई समेत लगभग 15 रिश्तेदार ईरान में फंसे हुए हैं. यह लोग वहां पर रहकर नौकरी करते हैं. शुक्रवार को फोन पर बात हुई थी, तो उन लोगों ने बताया था कि जहां पर वह लोग रह रहे हैं. उस इमारत के पास विस्फोट हुआ था. इसके बाद ये रिश्तेदार काफी भयभीत नजर आ रहे थे."

उन लोगों ने बताया था कि "हम लोग बंकरों की ओर जा रहे हैं. इसके बाद से उनसे हमारा कोई संपर्क नहीं हो पाया. उन सभी लोगों की सलामती के लिए हम लोग दुआ मांग रहे हैं. जल्द ही युद्ध समाप्त हो और हमारे भाई और रिश्तेदार वापस घर आए."

लखनऊ एयरपोर्ट से आने में जाने वाले 15 से अधिक उड़ानें रद्द

ईरान और इजराइल युद्ध का असर खाड़ी देशों के साथ-साथ उत्तर प्रदेश पर भी पड़ा है. उत्तर प्रदेश से लगभग 1500 से 2000 यात्री खाड़ी देश की यात्रा करते हैं. शनिवार को लखनऊ से दुबई, शारजाह, अबूधाबी, जेद्दा, दम्माम, सऊदी अरब जाने वाली ज्यादातर विमान सेवाएं रद्द कर दी गई हैं. इससे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

गौर करें तो अचानक हमले के बाद लखनऊ से खाड़ी देश जाने वाली ज्यादातर उड़ाने रद्द कर दी गई हैं. सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना उत्तर प्रदेश से खाड़ी देश जाकर नौकरी करने वालों को हो रही है, क्योंकि अचानक विमान सेवा बंद होने से उनके सामने वीजा खत्म होने का संकट भी सामने आ रहा है.

दुबई में एयर स्पेस बंद होने के कारण आज भी लखनऊ एयरपोर्ट से दुबई, शारजाह, अबूधाबी, मस्कट, दमाम जाने वाली ज्यादातर उड़ाने रद्द कर दी गई हैं. एयरलाइन अपने ग्राहकों को मैसेज के जरिए विमान सेवा बंद होने की जानकारी दे रही हैं, ताकि लखनऊ एयरपोर्ट पर कोई पैनिक स्थिति ना बने.

