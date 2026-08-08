सहरसा में प्रसाद खाने से 100 से अधिक लोगों की बिगड़ी तबीयत, स्वास्थ्य विभाग की टीम कर रही गांव में कैंप
सहरसा में प्रसाद खाने के बाद 100 से अधिक लोगों के बीमार पड़ने से हड़कंप मच गया. रिपोर्ट- राहुल कुमार
Published : August 8, 2026 at 7:04 PM IST
सहरसा: अनुमंडल क्षेत्र के सरडीहा गांव के मध्य टोला में सत्यनारायण भगवान की पूजा का प्रसाद खाने के बाद लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी और 100 से अधिक लोगों के बीमार पड़ने से हड़कंप मच गया. बीमार लोगों में महिलाएं, पुरुष और बच्चे शामिल हैं. कई लोगों को उल्टी-दस्त की शिकायत के बाद ग्रामीणों में अफरा-तफरी मच गई.
प्रसाद खाने के बाद बिगड़ने लगी तबीयत: ग्रामीणों के अनुसार, गुरुवार शाम गांव में सत्यनारायण भगवान की पूजा हुई थी. पूजा के बाद लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया. अगले दिन अचानक लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी. एक के बाद एक कई घरों से उल्टी-दस्त की शिकायत सामने आने लगी. बड़ी संख्या में लोगों के बीमार पड़ने की सूचना ग्रामीणों ने अनुमंडल अस्पताल के चिकित्सा पदाधिकारी को दी.
"गुरुवार को गांव में ही पूजा थी. सभी ने प्रसाद ग्रहण किया था. प्रसाद खाने वाले सारे लोग बीमार पड़ गए हैं. मेडिकल स्टोर से लेकर सब दवा खा रहे थे, लेकिन स्थिति बिगड़ने लगी. जज साहब गांव आए थे उन्होंने लोगों की हालत देखी. उन्होंने ही स्वास्थ्य विभाग की टीम को गांव में भेजा था. 100 से अधिक लोग बीमार हैं."- ग्रामीण
स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची गांव: सूचना मिलते ही मेडिकल टीम सरडीहा गांव पहुंची और घर-घर जाकर मरीजों की जांच शुरू की. कुछ लोग गंभीर तबीयत होने पर गांव से बाहर भी इलाज कराने पहुंचे. स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में कैंप कर मरीजों को आवश्यक उपचार और दवाएं उपलब्ध करा रही है.
फूड प्वाइजनिंग की आशंका: अनुमंडल अस्पताल सिमरी बख्तियारपुर के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. आशीष कुमार ने प्रथम दृष्टया इसे फूड प्वाइजनिंग का मामला बताया है. उन्होंने कहा कि करीब 100 लोगों के बीमार होने की सूचना मिली है. इनमें से करीब 50 लोगों का अब तक इलाज शुरू किया जा चुका है. मेडिकल टीम लगातार गांव में कैंप कर स्थिति पर नजर रख रही है.
"कुछ खाने से सभी को फूड प्वाइजनिंग हुआ है. उल्टी और दस्त की शिकायत है. जानकारी के बाद टीम लगी हुई है. 50 लोगों का इलाज हो चुका है. मेडिकल टीम नजर बनाए हुए है."- डॉ. आशीष कुमार,प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी,अनुमंडल अस्पताल सिमरी बख्तियारपुर
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