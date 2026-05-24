कर्नाटक में बड़ा हादसा, नदी में सीपियां इकट्ठा करते समय 8 लोग डूबे, दो लापता
कर्नाटक में सीपियां एकत्र करने के दौरान आठ लोगों की डूब जाने से मौत हो गई.
Published : May 24, 2026 at 5:33 PM IST
उत्तर कन्नड़ (कर्नाटक): कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में रविवार को बड़ा हादसा हो गया. यहां वेंकटपुरा नदी में सीपियां इकट्ठा करते समय अचानक पानी का स्तर बढ़ जाने से आठ लोगों की पानी में डूब जाने से मौत हो गई. हादसा भटकल तालुक के शिराली, टट्टी हक्कल इलाके में हुआ.
बताया जाता है कि कुल 14 लोग वेंकटपुरा नदी में सीपियां जमा करने गए थे. नदी तटों और तटीय क्षेत्रों में रहने वाले स्थानीय समुदायों की यह पारंपरिक गतिविधि है. वहीं नदी में अचानक पानी का स्तर बढ़ से लोग पानी में बह गए. हादसे में 7 महिला और एक पुरुष सहित कुल आठ लोगों की मौत हो गई. जबकि एक महिला और एक पुरुष की तलाश जारी है.
VIDEO | Uttara Kannada: Ten people are feared dead after drowning in the Bhatkal river in Uttara Kannada district. Search and rescue operations are currently underway. pic.twitter.com/XpLV18rQnU— Press Trust of India (@PTI_News) May 24, 2026
हादसे में चार लोगों को बचाया गया है जिनका इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है. वहीं हादसे की जानकारी मिलते ही भटकल ग्रामीण पुलिस ने मौके पर पहुंच गई. मृतकों के शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भटकल तालुक अस्पताल भेज दिया गया है. साथ ही लापता लोगों की तलाश का काम तेज कर दिया गया है. घटना के संबंध में भटकल ग्रामीण पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है.
ये भी पढ़ें- वक्फ बोर्ड की जमीन का केस लड़ने वाले वकील को SUV से उड़ाया, CCTV में कैद हुआ रूह कंपाने वाला मंजर