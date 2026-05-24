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कर्नाटक में बड़ा हादसा, नदी में सीपियां इकट्ठा करते समय 8 लोग डूबे, दो लापता

कर्नाटक में सीपियां एकत्र करने के दौरान आठ लोगों की डूब जाने से मौत हो गई.

Several people drowned while collecting shells in a river in Karnataka.
कर्नाटक में नदी में सीपियां इकट्ठा करने के दौरान कई लोग डूबे (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 24, 2026 at 5:33 PM IST

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उत्तर कन्नड़ (कर्नाटक): कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में रविवार को बड़ा हादसा हो गया. यहां वेंकटपुरा नदी में सीपियां इकट्ठा करते समय अचानक पानी का स्तर बढ़ जाने से आठ लोगों की पानी में डूब जाने से मौत हो गई. हादसा भटकल तालुक के शिराली, टट्टी हक्कल इलाके में हुआ.

बताया जाता है कि कुल 14 लोग वेंकटपुरा नदी में सीपियां जमा करने गए थे. नदी तटों और तटीय क्षेत्रों में रहने वाले स्थानीय समुदायों की यह पारंपरिक गतिविधि है. वहीं नदी में अचानक पानी का स्तर बढ़ से लोग पानी में बह गए. हादसे में 7 महिला और एक पुरुष सहित कुल आठ लोगों की मौत हो गई. जबकि एक महिला और एक पुरुष की तलाश जारी है.

हादसे में चार लोगों को बचाया गया है जिनका इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है. वहीं हादसे की जानकारी मिलते ही भटकल ग्रामीण पुलिस ने मौके पर पहुंच गई. मृतकों के शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भटकल तालुक अस्पताल भेज दिया गया है. साथ ही लापता लोगों की तलाश का काम तेज कर दिया गया है. घटना के संबंध में भटकल ग्रामीण पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है.

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COLLECTING SHELLS
UTTARA KANNADA DISTRICT KARNATAKA
कर्नाटक में बड़ा हादसा
कई लोग डूबे
MANY PEOPLE DIED IN UTTARA KANNADA

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