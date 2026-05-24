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कर्नाटक में बड़ा हादसा, नदी में सीपियां इकट्ठा करते समय 8 लोग डूबे, दो लापता

उत्तर कन्नड़ (कर्नाटक): कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में रविवार को बड़ा हादसा हो गया. यहां वेंकटपुरा नदी में सीपियां इकट्ठा करते समय अचानक पानी का स्तर बढ़ जाने से आठ लोगों की पानी में डूब जाने से मौत हो गई. हादसा भटकल तालुक के शिराली, टट्टी हक्कल इलाके में हुआ.

बताया जाता है कि कुल 14 लोग वेंकटपुरा नदी में सीपियां जमा करने गए थे. नदी तटों और तटीय क्षेत्रों में रहने वाले स्थानीय समुदायों की यह पारंपरिक गतिविधि है. वहीं नदी में अचानक पानी का स्तर बढ़ से लोग पानी में बह गए. हादसे में 7 महिला और एक पुरुष सहित कुल आठ लोगों की मौत हो गई. जबकि एक महिला और एक पुरुष की तलाश जारी है.