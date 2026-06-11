ETV Bharat / bharat

झारखंड के सिमडेगा में भीषण सड़क हादसा, पति-पत्नी और तीन बच्चों की मौत, चार घायल

सिमडेगा में सड़क हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई. मृतकों में तीन बच्चे भी हैं.

road accident in Simdega
कॉन्सेप्ट इमेज (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 11, 2026 at 5:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सिमडेगा: झारखंड के सिमडेगा जिले में एक भीषण सड़क हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई और चार अन्य घायल हो गए. मरने वालों में पति-पत्नी और उनके तीन बच्चे शामिल हैं. हादसा जिले के अघरमा के पास हुआ, जहां एक स्कॉर्पियो गाड़ी बेकाबू होकर पेड़ से टकरा गई. हादसे से पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. दुर्घटना इतनी भयावह थी कि स्कॉर्पियो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई.

जानकारी के मुताबिक, एक परिवार स्कॉर्पियो में सवार होकर लोहरदगा से लसिया की ओर जा रहा था. इसी दौरान अघरमा के पास गाड़ी बेकाबू होकर पेड़ से टकरा गई. टक्कर की आवाज सुनकर आस-पास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और बचाव का काम शुरू किया. स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को गाड़ी से बाहर निकाला गया.

जानकारी देते एसडीपीओ (Etv Bharat)

हालांकि, इस हादसे में एक दंपती और उनके तीन बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं एक बच्चा, दो महिलाएं और एक पुरुष समेत चार अन्य घायल हैं. जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया. डॉक्टर घायलों की हालत पर लगातार नजर रख रहे हैं.

इस घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग के इमरजेंसी इंतजामों पर भी सवाल उठ रहे हैं. गांववालों का आरोप है कि सूचना देने के बावजूद एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंची, जिससे घायलों को अस्पताल ले जाने में देरी हुई. लोगों ने इमरजेंसी सेवाओं को और मजबूत करने की मांग की है.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया. एसडीपीओ धर्मदेव पासवान ने बताया कि हादसे में पति-पत्नी और तीन बच्चों समेत कुल पांच लोगों की मौत हो गई. चार अन्य घायल बताए गए हैं. पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है.

यह भी पढ़ें:

हजारीबाग में भीषण सड़क हादसा, युवक-युवती की दर्दनाक मौत

पलामू में भीषण सड़क हादसा: ऑटो-ट्रक की टक्कर में बुजुर्ग की मौत, पांच घायल

साहिबगंज में भीषण सड़क हादसा, पुलिस जवान समेत तीन युवक की मौत

TAGGED:

SIMDEGA ROAD ACCIDENT
SIMDEGA SCORPIO ACCIDENT
AGHARMA ACCIDENT
सिमडेगा में सड़क हादसा
ROAD ACCIDENT IN SIMDEGA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.