घर में पटाखा बनाते समय विस्फोट, चार साल की बच्ची और दो महिलाओं की मौत
पुलिस जांच कर रही है कि यह घटना किन परिस्थितियों में हुई और क्या उस घर में अवैध रूप से पटाखे बनाए जा रहे थे.
Published : February 20, 2026 at 1:01 PM IST
कटकः ओडिशा के कटक जिले से एक दुखद खबर है. पुलिस के मुताबिक, जगतपुर थाना क्षेत्र के महाजनपुर इलाके में गुरुवार को एक घर में हुए धमाके में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई. मृतकों में दो महिलाएं और एक चार साल की बच्ची शामिल है. पुलिस इस मामले की जांच कर रही है कि यह घटना किन परिस्थितियों में हुई और क्या उस घर में अवैध रूप से पटाखे बनाए जा रहे थे.
पुलिस ने बताया कि यह हादसा तब हुआ जब महिलाएं घर में पटाखे बना रही थीं. बच्ची पास के ही कमरे में थी. धमाके की सूचना मिलते ही जगतपुर पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों को गंभीर हालत में एससीबी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया. वहां बच्ची को वेंटिलेटर पर भी रखा गया, लेकिन इलाज के दौरान तीनों ने दम तोड़ दिया.
पुलिस के अनुसार, मृतकों की पहचान सुधांशुबाला नायक, उनकी बेटी प्रज्ञा नायक और पार्वती नायक के रूप में हुई है. मृतकों के रिश्तेदार देवेंद्र राउत ने बताया, "मैं ड्यूटी पर था जब मेरी बहन का फोन आया और उसने बताया कि घर में धमाका हुआ है. उसने कहा कि सब बुरी तरह घायल हो गए हैं. मैं तुरंत घर लौटा. मेरी बहन, भाभी और भतीजी 95 प्रतिशत तक जल चुकी थीं. मुझे नहीं पता कि यह धमाका कैसे हुआ."
28 जनवरी को भुवनेश्वर के बालीपटना थाना क्षेत्र के निधिसही इलाके में एक अवैध पटाखा गोदाम में भीषण विस्फोट हुआ, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और तीन अन्य घायल हो गए थे. धमाका इतना जोरदार था कि पूरा घर जलकर खाक हो गया था. सूचना मिलने पर नियाली दमकल विभाग और बालीपटना पुलिस मौके पर पहुंची थी. घायलों को पहले इलाज के लिए नियाली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया था.
इसे भी पढ़ेंः