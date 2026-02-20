ETV Bharat / bharat

घर में पटाखा बनाते समय विस्फोट, चार साल की बच्ची और दो महिलाओं की मौत

कटकः ओडिशा के कटक जिले से एक दुखद खबर है. पुलिस के मुताबिक, जगतपुर थाना क्षेत्र के महाजनपुर इलाके में गुरुवार को एक घर में हुए धमाके में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई. मृतकों में दो महिलाएं और एक चार साल की बच्ची शामिल है. पुलिस इस मामले की जांच कर रही है कि यह घटना किन परिस्थितियों में हुई और क्या उस घर में अवैध रूप से पटाखे बनाए जा रहे थे.

पुलिस ने बताया कि यह हादसा तब हुआ जब महिलाएं घर में पटाखे बना रही थीं. बच्ची पास के ही कमरे में थी. धमाके की सूचना मिलते ही जगतपुर पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों को गंभीर हालत में एससीबी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया. वहां बच्ची को वेंटिलेटर पर भी रखा गया, लेकिन इलाज के दौरान तीनों ने दम तोड़ दिया.

पुलिस के अनुसार, मृतकों की पहचान सुधांशुबाला नायक, उनकी बेटी प्रज्ञा नायक और पार्वती नायक के रूप में हुई है. मृतकों के रिश्तेदार देवेंद्र राउत ने बताया, "मैं ड्यूटी पर था जब मेरी बहन का फोन आया और उसने बताया कि घर में धमाका हुआ है. उसने कहा कि सब बुरी तरह घायल हो गए हैं. मैं तुरंत घर लौटा. मेरी बहन, भाभी और भतीजी 95 प्रतिशत तक जल चुकी थीं. मुझे नहीं पता कि यह धमाका कैसे हुआ."