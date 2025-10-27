ETV Bharat / bharat

अहमदाबाद-वडोदरा एक्सप्रेस हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, तीन लोगों की दर्दनाक मौत

यहां हाईवे पर खड़ी एक कार और एक प्राइवेट बस को एक ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी.

horrific road accident on the Ahmedabad-Vadodara Expressway
अहमदाबाद-वडोदरा एक्सप्रेस हाईवे पर भीषण सड़क हादसा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 27, 2025 at 4:35 PM IST

2 Min Read
अहमदाबाद: गुजरात में अहमदाबाद-वडोदरा एक्सप्रेस हाईवे पर सोमवार तड़के हुए भीषण सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई. इस दुर्घटना में कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं.

खबर के मुताबिक, यहां हाईवे पर खड़ी एक कार और एक प्राइवेट ट्रेवल्स बस को एक ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी. इस हादसे में बस में बैठे सात से आठ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. हालांकि, इलाज के दौरान तीन लोगों की मौत हो गई.

एक्सप्रेस हाईवे पर गंभीर हादसा
इस घटना के बारे में मिली जानकारी के मुताबिक, यह हादसा अहमदाबाद-वडोदरा एक्सप्रेस हाईवे पर हुआ. सुबह करीब 6 बजे हरनियाव गांव के पास हाईवे के किनारे एक निजी ट्रैवल्स बस और एक कार खड़ी थी. इसी दौरान हजीरा की ओर से आ रहे नंबर के एक ट्रक ने निजी बस को पीछे से टक्कर मार दी.

तीन लोगों की दर्दनाक मौत
इस भीषण टक्कर से ट्रक के निजी बस के पिछले हिस्से से टकराने पर बस में सवार यात्री घबरा गए. बस में सवार सात-आठ यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए. वहीं, तीन लोगों की मौत हो गई. घायलों को तुरंत इलाज के लिए अहमदाबाद के सिविल अस्पताल ले जाया गया. मृतकों में दो मुंबई और एक मेहसाणा का निवासी है.

बस और कार हाईवे पर क्यों खड़ी थी?
गौरतलब है कि निजी ट्रेवल्स की बस और दुर्घटनाग्रस्त कार के बीच सामान्य टक्कर हुई थी. इसलिए, दोनों वाहनों के चालकों ने अपने वाहन एक्सप्रेस हाईवे के किनारे खड़े कर दिए. इसके अलावा, दुर्घटना को लेकर दोनों चालकों के बीच विवाद भी हुआ. इसी बीच, हाईवे पर आ रहे एक ट्रक ने निजी बस को पीछे से टक्कर मार दी.

ट्रक चालक हिरासत में
घटना की सूचना मिलने के बाद, कंभा पुलिस और विवेकानंदनगर पुलिस की टीमें मौके पर पहुंचीं. पुलिस टीम ने शव को कब्जे में लेकर मानक कार्रवाई की. दुर्घटनाग्रस्त निजी बस मुंबई से आ रही थी और पालनपुर जा रही थी. दुर्घटना के बाद, पुलिस टीम ने ट्रक चालक को हिरासत में लिया. साथ ही, दुर्घटनाग्रस्त निजी बस के चालक की शिकायत और बयान लेकर कानूनी कार्रवाई की गई है.

TAGGED:

AHMEDABAD ACCIDENT
AHMEDABAD VADODARA EXPRESS HIGHWAY
BUS TRUCK CAR ACCIDENT
हाईवे पर भीषण सड़क हादसा
MAJOR ROAD ACCIDENT IN GUJRAT

