अहमदाबाद-वडोदरा एक्सप्रेस हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, तीन लोगों की दर्दनाक मौत

अहमदाबाद: गुजरात में अहमदाबाद-वडोदरा एक्सप्रेस हाईवे पर सोमवार तड़के हुए भीषण सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई. इस दुर्घटना में कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं.

खबर के मुताबिक, यहां हाईवे पर खड़ी एक कार और एक प्राइवेट ट्रेवल्स बस को एक ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी. इस हादसे में बस में बैठे सात से आठ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. हालांकि, इलाज के दौरान तीन लोगों की मौत हो गई.

एक्सप्रेस हाईवे पर गंभीर हादसा

इस घटना के बारे में मिली जानकारी के मुताबिक, यह हादसा अहमदाबाद-वडोदरा एक्सप्रेस हाईवे पर हुआ. सुबह करीब 6 बजे हरनियाव गांव के पास हाईवे के किनारे एक निजी ट्रैवल्स बस और एक कार खड़ी थी. इसी दौरान हजीरा की ओर से आ रहे नंबर के एक ट्रक ने निजी बस को पीछे से टक्कर मार दी.

तीन लोगों की दर्दनाक मौत

इस भीषण टक्कर से ट्रक के निजी बस के पिछले हिस्से से टकराने पर बस में सवार यात्री घबरा गए. बस में सवार सात-आठ यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए. वहीं, तीन लोगों की मौत हो गई. घायलों को तुरंत इलाज के लिए अहमदाबाद के सिविल अस्पताल ले जाया गया. मृतकों में दो मुंबई और एक मेहसाणा का निवासी है.