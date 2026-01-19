गुब्बारे फुलाने वाले गैस सिलेंडर के फटने से 4 लोगों की मौत, 10 से ज्यादा गंभीर रूप से घायल
घायलों में से कुछ बुरी तरह जल गए हैं. सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और बचाव कार्य में जुट गई है.
कल्लाकुरिची: तमिलनाडु के कल्लाकुरिची जिले में एक त्योहार में गुब्बारे फुलाने वाले गैस सिलेंडर के फटने से चार लोगों की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि घायलों में से कुछ बुरी तरह जल गए हैं. सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और बचाव कार्य में जुट गई है.
कल्लाकुरिची जिले के मनालुरपेट्टई में आज हुए रिवर फेस्टिवल में आस-पास के इलाकों से बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए थे. त्योहार के कार्यक्रम खत्म होने के बाद जब लोग घर लौट रहे थे, तो शाम करीब 7 बजे इलाके में गुब्बारे फुलाने वाले गैस सिलेंडर में अचानक विस्फोट हो गया.
इस हादसे में सिलेंडर से उड़े मलबे की वजह से कई लोग गिरकर घायल हो गए. बताया जा रहा है कि चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. मृतकों के शवों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है. हादसे में 10 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं. घायलों को एंबुलेंस और प्राइवेट गाड़ियों से पास के सरकारी अस्पताल भेजा गया है.
अस्पताल में घायलों का इलाज चल रहा है. अचानक हुए हादसे की वजह से मनालुरपेट्टई और उसके आस-पास के इलाकों में तनाव की स्थिति बनी हुई है. पुलिस मौके पर सुरक्षा मुहैया करा रही है. वहीं, फायर डिपार्टमेंट ने सिलेंडर फटने के बाद लगी आग पर पूरी तरह काबू पा लिया है.
पुलिस ने इस हादसे के संबंध में मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है. जांच कई एंगल से की जा रही है, जिसमें यह भी शामिल है कि क्या गैस के गुब्बारे भरने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सिलेंडर सही परमिशन से खरीदा गया था, क्या सुरक्षा नियमों का पालन किया गया था, और क्या यह हादसा लापरवाही की वजह से हुआ था.
इस बीच, पुलिस मरने वालों और घायलों की पूरी जानकारी इकट्ठा कर रही है. इस घटना ने एक बार फिर हमें याद दिलाया है कि रिवर फेस्टिवल जैसे सार्वजनिक समारोहों में सुरक्षा व्यवस्था बहुत जरूरी है.
