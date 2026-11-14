पंजाब के तरन तारन में भीषण सड़क हादसा: 4 लोगों की मौत, कई गंभीर रूप से घायल
पंजाब में तीर्थ योजना के तहत श्रद्धालुओं को ले जा रही दो बसें आपस में टकरा गईं. हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई.
Published : November 14, 2026 at 8:22 PM IST
तरनतारन: पंजाब के तरनतारन में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है. मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के तहत श्रद्धालुओं को ले जा रही दो बसें आमने-सामने टकरा गईं. इस हादसे में चार लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं.
जानकारी के अनुसार, शनिवार शाम करीब 4 बजे नेशनल हाईवे नंबर 54 पर यह भीषण सड़क हादसा हुआ, जब तीर्थ योजना के तहत श्रद्धालुओं को ले जा रही दो बसें आपस में टकरा गईं. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, मोटरसाइकिल सवारों को बचाने की कोशिश में एक बस का संतुलन बिगड़ गया और वह डिवाइडर पार करके सड़क के दूसरी तरफ चली गई, जहां सामने से आ रही दूसरी बस से टकरा गई.
डॉक्टर ने बताया कि सड़क हादसे में घायल करीब 20 लोगों को गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल लाया गया है. उन्होंने बताया कि दुर्घटना में चार लोगों की मौत हो गई है. टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों बसों के अगले हिस्से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. हादसे में घायल एक व्यक्ति ने बताया, "एक मोटरसाइकिल सामने आ गई थी. जिसे एक बुजुर्ग व्यक्ति चला रहे थे. उन्हें बचाने की कोशिश में यह हादसा हुआ.
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और राहत व बचाव कार्य शुरू किया. घायलों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाने की कोशिशें की गईं. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए और राहत व बचाव कार्य शुरू कर दिया. घायलों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाने के प्रयास किए गए.
असम सड़क हादसा
बता दें कि 13 नवंबर को असम के काजीरंगा के रंगाजन में भीषण सड़क हादसा हो गया था. एक तेज़ रफ़्तार ट्रैवलर (मिनी बस) ने ट्रक को आमने-सामने टक्कर मार दी, जो बोकाखाट से नागांव की ओर जा रही थी. हादसे में 26 लोगों की मौत हो गई. वहीं 20 लोग घायल हो गए.
मिनी बस के अधिकतर यात्री स्टूडेंट
बताया जा रहा है कि ट्रैवलर (मिनी बस) में ज़्यादातर यात्री स्टूडेंट थे. एक्सीडेंट वाली ट्रैवलर का रजिस्ट्रेशन नंबर एएस 02 एसी 6690 है. ड्राइवर की पहचान अब्दुल मजीद के तौर पर हुई है. ट्रैवलर, जिसमें 27 यात्री बैठ सकते थे, बुरी तरह क्षतिग्रस्त्र हो गई.
ये भी पढ़ें: असम में भीषण हादसा : दो वाहनों की टक्कर, 26 लोगों की मौत, 20 घायल, राष्ट्रपति, पीएम व सीएम सरमा ने जताया दुख