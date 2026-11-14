ETV Bharat / bharat

पंजाब के तरन तारन में भीषण सड़क हादसा: 4 लोगों की मौत, कई गंभीर रूप से घायल

पंजाब के तरन तारन में भीषण सड़क हादसा: 4 लोगों की मौत, कई गंभीर रूप से घायल ( ETV Bharat )

तरनतारन: पंजाब के तरनतारन में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है. मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के तहत श्रद्धालुओं को ले जा रही दो बसें आमने-सामने टकरा गईं. इस हादसे में चार लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं.

जानकारी के अनुसार, शनिवार शाम करीब 4 बजे नेशनल हाईवे नंबर 54 पर यह भीषण सड़क हादसा हुआ, जब तीर्थ योजना के तहत श्रद्धालुओं को ले जा रही दो बसें आपस में टकरा गईं. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, मोटरसाइकिल सवारों को बचाने की कोशिश में एक बस का संतुलन बिगड़ गया और वह डिवाइडर पार करके सड़क के दूसरी तरफ चली गई, जहां सामने से आ रही दूसरी बस से टकरा गई.