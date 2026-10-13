गंगा नदी में नाव पलटी, 13 लोगों की मौत.. बिहार के हाजीपुर में बड़ा हादसा
नाव पर 15-20 लोग सवार थे. सभी भोज में शामिल होने के लिए नदी पार जा रहे थे, तभी बोट पलट गई. रिपोर्ट अमरेश कुमार
Published : October 13, 2026 at 11:50 PM IST
वैशाली: बिहार के वैशाली जिले में मंगलवार देर रात बड़ा हादसा हो गया. जिले के राघोपुर थाना क्षेत्र में नाव पलटने से 13 लोगों की मौत हो गई है. वैशाली जिलाधिकारी वर्षा सिंह ने घटना की पुष्टि की है. मृतकों में सभी बच्चे (15 वर्ष से कम) शामिल हैं. घटना में कई लोगों को बचा लिया गया है.
स्थानीय लोगों के मुताबिक, राघोपुर थाना क्षेत्र के रामपुर श्यामचंद गांव के समीप मंगलवार देर रात गंगा नदी में एक नाव असंतुलित होकर पलट गई. नाव पर करीब 15 से 20 लोग सवार थे.
नदी की बीच धारा में अचानक नाव पलटने से अफरा-तफरी मच गई. देखते ही देखते लोग गहरे पानी में गिरने लगे. हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई. घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर जुट गए और अपने स्तर से लोगों को बचाने की कोशिश शुरू कर दी.
''सिंहेश्वर राय के यहां नाव से सभी लोग भोज खाने गए थे, रास्ते में नाव डूब गया. नाव पर 15 से 20 लोग सवार थे. मेरी तीन बच्चियां अंकिता, सुनीता और अमृता डूब गई.'' - बच्चियों के पिता
घटना की सूचना मिलते ही वैशाली डीएम वर्षा सिंह एवं एसएसपी शुभांक मिश्रा सहित अन्य अधिकारी घटना स्थल पर पहुंच गए हैं. स्थानीय और पुलिस प्रशासन की टीम भी मौके पर मौजूद है. प्रशासन और गोताखोरों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा हैं. स्थानीय पुलिस ने बताया कि ''मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेजा गया है.''
वैशाली जिलाधिकारी वर्षा सिंह ने बताया कि, दुखद घटना हुई है. रात 8:30 बजे सूचना मिली थी कि एक छोटी सी नाव में 15 से 20 बच्चे पड़ोस के गांव में भोज खाने के लिए जा रहे थे. इसी क्रम में नाव पलट गई, जिसमें 13 बच्चों की मौत हो गई है. घटना में 7 लोगों को बचाया गया है, सभी को एनएमसीएच भेजा गया है. सभी खतरे से बाहर है.
''नाव में कितने लोग सवार थे, इसका सही आंकड़ा नहीं है. इसलिए रातभर रेस्क्यू जारी रहेगा. एसडीआरएम की टीम यहां मौजूद है और स्थानीय गोताखोरों की मदद से रेस्क्यू किया जा रहा है." - वर्षा सिंह, जिलाधिकारी, वैशाली
वहीं बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी नाव हादसे पर दुख जताया है. उन्होंने लिखा, ''वैशाली के राघोपुर में नाव हादसे में मासूमों की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद और हृदयविदारक है. इस कठिन समय में मेरी गहरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं. ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति दें एवं परिजनों को यह भारी दुःख सहने की शक्ति प्रदान करें.
वैशाली के राघोपुर में नाव हादसे में मासूमों की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद और हृदयविदारक है। इस कठिन समय में मेरी गहरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति दें एवं परिजनों को यह भारी दुःख सहने की शक्ति प्रदान करें। राज्य सरकार की ओर से मृतकों के परिजनों को ₹4-4 लाख की आर्थिक सहायता (अनुग्रह राशि) दी जाएगी। प्रशासन को राहत-बचाव कार्य तेजी से पूरा करने और घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए गए हैं। ॐ शांति! 🙏— Samrat Choudhary (@samrat4bjp) October 13, 2026
''राज्य सरकार की ओर से मृतकों के परिजनों को ₹4-4 लाख की आर्थिक सहायता (अनुग्रह राशि) दी जाएगी. प्रशासन को राहत-बचाव कार्य तेजी से पूरा करने और घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए गए हैं.'' - सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री बिहार
राघोपुर में नाव पलटने की हृदयविदारक घटना से मर्माहत हूँ। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति तथा शोकाकुल परिवारों को यह दुःख सहने की शक्ति प्रदान करें। https://t.co/osi52CLqGc— Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) October 13, 2026
इस बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा- राघोपुर दियारा क्षेत्र में नाव पलटने की दुर्भाग्यपूर्ण दुखद खबर प्राप्त हुई. डूबने वालों में से अधिकांश बच्चे। ईश्वर सबको सुरक्षित रखें. स्थानीय लोगों, प्रशासन और अधिकारियों से वार्ता कर राहत बचाव और उपचार कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया.''
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