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गंगा नदी में नाव पलटी, 13 लोगों की मौत.. बिहार के हाजीपुर में बड़ा हादसा

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वैशाली: बिहार के वैशाली जिले में मंगलवार देर रात बड़ा हादसा हो गया. जिले के राघोपुर थाना क्षेत्र में नाव पलटने से 13 लोगों की मौत हो गई है. वैशाली जिलाधिकारी वर्षा सिंह ने घटना की पुष्टि की है. मृतकों में सभी बच्चे (15 वर्ष से कम) शामिल हैं. घटना में कई लोगों को बचा लिया गया है.

स्थानीय लोगों के मुताबिक, राघोपुर थाना क्षेत्र के रामपुर श्यामचंद गांव के समीप मंगलवार देर रात गंगा नदी में एक नाव असंतुलित होकर पलट गई. नाव पर करीब 15 से 20 लोग सवार थे.

नदी की बीच धारा में अचानक नाव पलटने से अफरा-तफरी मच गई. देखते ही देखते लोग गहरे पानी में गिरने लगे. हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई. घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर जुट गए और अपने स्तर से लोगों को बचाने की कोशिश शुरू कर दी. ''सिंहेश्वर राय के यहां नाव से सभी लोग भोज खाने गए थे, रास्ते में नाव डूब गया. नाव पर 15 से 20 लोग सवार थे. मेरी तीन बच्चियां अंकिता, सुनीता और अमृता डूब गई.'' - बच्चियों के पिता घटना की सूचना मिलते ही वैशाली डीएम वर्षा सिंह एवं एसएसपी शुभांक मिश्रा सहित अन्य अधिकारी घटना स्थल पर पहुंच गए हैं. स्थानीय और पुलिस प्रशासन की टीम भी मौके पर मौजूद है. प्रशासन और गोताखोरों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा हैं. स्थानीय पुलिस ने बताया कि ''मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेजा गया है.'' वैशाली जिलाधिकारी वर्षा सिंह ने बताया कि, दुखद घटना हुई है. रात 8:30 बजे सूचना मिली थी कि एक छोटी सी नाव में 15 से 20 बच्चे पड़ोस के गांव में भोज खाने के लिए जा रहे थे. इसी क्रम में नाव पलट गई, जिसमें 13 बच्चों की मौत हो गई है. घटना में 7 लोगों को बचाया गया है, सभी को एनएमसीएच भेजा गया है. सभी खतरे से बाहर है.