उत्तराखंड में 'जहर' बना पानी! देहरादून में इंदौर जैसे हालात, अब तक कई लोग पड़े बीमार

पीने के पानी में मानव मल आने का दावा: ईटीवी भारत बातचीत में चुक्खू मोहल्ला निवासी अनूप ने बताया कि पिछले 15-20 दिनों से पीने के पानी की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है. पहले भी इस तरह की स्थिति रहती थी, लेकिन अभी कुछ ज्यादा ही हालात खराब हैं.

दरअसल, देहरादून शहर के बीचों बीच स्थित घंटाघर से सटे चुक्खू मोहल्ले में पिछले एक महीने से पीने के पानी में ही मानव मल मिक्स होकर आ रहा है. स्थानीय लोगों का कहना है कि पीने के पानी की पाइप लाइन और सीवेज मिक्स होने से लगातार लोग गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं. लोगों का यहां तक कहना है कि पीने के पानी में मानव मल मिक्स होकर आ रहा है. लोग मजबूरन इस पानी को पी रहे हैं और लगातार बीमार पड़ रहे हैं.

देहरादून: हाल में ही मध्य प्रदेश के सबसे स्वच्छ शहर का तमगा लिए इंदौर में गंदे पानी से दर्जनों लोगों की मौत की घटना ने पूरे सरकारी सिस्टम को शर्मसार कर दिया था. ऐसे ही कुछ हालात उत्तराखंड में भी बनते नजर आ रहे हैं. जहां पेयजल में गंदा पानी आ रहा है. यह मामला उत्तराखंड के किसी दूरदराज इलाके का नहीं बल्कि, राजधानी देहरादून के बीच में मौजूद घंटाघर से सटे मोहल्ले का है.

"पीने के पानी में सीवेज जैसी बदबू आ रही है. दिन ब दिन पानी और गंदा आ रहा है. यहां तक कि पीने के पानी में मानव मल भी आने लगा है, जिसे साफ तौर पर बाल्टियों में देखा जा सकता है. सरकारी विभागों के साथ तमाम अधिकारी व कर्मचारी चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन वो फॉल्ट नहीं पकड़ पा रहे हैं."- अनूप, निवासी, चुक्खू मोहल्ला

लोगों को अस्पताल पहुंचा रहा गंदा पानी: अनूप ने बताया कि यह समस्या केवल एक दो घरों में नहीं बल्कि, चुक्खू मोहल्ले की ज्यादातर गलियों की समस्या है. उन्होंने कहा कि अभी गर्मियां भी नहीं आयी है. उससे पहले ही ये दिक्कतें शुरू हो गई हैं और जब गर्मी आएगी तो हालात क्या होंगे, भगवान मालिक है.

पेयजल में आ रहा गंदा पानी (फोटो- ETV Bharat)

"इइस गंदे पानी को पीकर लोग बिस्तर पकड़ रहे हैं. हमारे पड़ोसी इसी गंदे पानी को पीकर बीमार हुए थे, जिन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा. डॉक्टरों ने उन्हें बताया कि वो गंदे पानी से इन्फेक्टेड हुए हैं."- अनूप, निवासी, चुक्खू मोहल्ला

अनूप बताते हैं कि उत्तराखंड की राजधानी के बिलकुल केंद्र में मौजूद घंटाघर के पास इस तरह के हालात हैं तो प्रदेश के दूरदराज वाले लोग सरकार से क्या उम्मीद करेंगे? वहीं, अनूप की पड़ोसी ममता नैनवाल बताती हैं कि पेयजल में मल भी नजर आ रहा है.

मानव मल आने का दावा (फोटो- ETV Bharat)

"पेयजल में मानव मल साफ तौर पर देखा जा रहा है. हमारे पास पीने के पानी का और कोई विकल्प नहीं है. लोग मजबूरी में या फिर भूल से उस पानी को पी रहे हैं. जो लोग जागरूक हैं, वो उबाल कर पी रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग अनजाने में इस पानी को पीकर बीमार पड़ रहे हैं."- ममता नैनवाल, स्थानीय

7 दिन अस्पताल में भर्ती रहे रवि शर्मा: चुक्खू मोहल्ला निवासी रवि शर्मा बताते हैं कि गंदे पानी की वजह से उनकी तबियत खराब हुई थी और वो सात दिन अस्पताल में एडमिट रहे. डॉक्टरों से उन्हें मालूम चला कि वो गंदे पानी से इन्फेक्टेड हो गए थे.

"हमारे घर पर आने वाले पानी में काफी दिनों से गंदी बदबू आ रही थी, लेकिन वो दिखने में साफ था. हम लगातार उस पानी को पी रहे थे, लेकिन जब मेरी तबीयत खराब हुई और डॉक्टरों ने जांच की तो पता चला कि गंदे पानी की वजह से ही मेरी तबीयत खराब हुई थी."- रवि शर्मा, स्थानीय चुक्खू मोहल्ला

स्थानीय बोले- देहरादून में इंदौर पार्ट 2 जैसे हालात: देहरादून के चुक्खू मोहल्ला निवासी चंद्रमोहन सिंह अरोड़ा बताते हैं कि लगातार एक महीने से जल संस्थान और पेयजल निगम को इस समस्या को लेकर अवगत कराया जा रहा है कि पानी साफ नहीं आ रहा है, लेकिन कोई गंभीर नहीं है. उन्होंने बताया कि पानी कभी साफ होता है, लेकिन कब गंदा आ जाए, कुछ पता नहीं चलता है.

गंदगी के बीच से गुजर रही पेयजल लाइन (फोटो- ETV Bharat)

"पहले तो हर किसी को यह अपनी व्यक्तिगत समस्या लगी, लेकिन जब मोहल्ले के लोगों में बातचीत हुई, तब जाकर पता लगा कि पूरे मोहल्ले में सीवेज का पानी पेयजल के साथ मिक्स होकर आ रहा है. इस गंदे पानी की वजह से उनके आस पड़ोस में करीब 25 लोग अस्पताल में भर्ती हुए. सभी को डायरिया और पेचिश के लक्षण पाए गए. बीते रात भी एक महिला की तबीयत बिगड़ी."- चंद्रमोहन अरोड़ा, स्थानीय

स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मोहल्ले में मध्य प्रदेश के इंदौर पार्ट 2 जैसे हालात बनते जा रहे हैं. उन्होंने बताया कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में गंदे पानी की वजह से लोगों की मौत हुई है. हालात धीरे-धीरे यहां पर भी उसी तरह से होते जा रहे हैं. अगर समय रहते मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया तो हालात बुरे हो सकते हैं.

सीवेज का हाल (फोटो- ETV Bharat)

सैकड़ों परिवारों का एक जैसा हाल: इसी तरह से मोहल्ले के अन्य स्थानीय लोग जिसमें श्वेता वर्मा, कृपा, रवि और लाजवान ने भी चुक्खू मोहल्ले में पेयजल समस्या को लेकर जानकारी दी. उन्होंने बताया कि पीने के पानी वाले नल से मानव मल और सीवेज दुर्गंध वाला पानी आता है. इस पानी को कैसे पी सकते हैं?

उन्होंने बताया कि उनके मोहल्ले में आए दिन सीवर लाइन खुदी रहती है. जिसके चलते लगातार लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. उनका आरोप है कि सरकारी विभागों का यहां पर बहुत ही उदासीन रवैया देखने को मिलता है. तमाम शिकायतों के बाद महज दौरा कर इतिश्री कर ली जाती है, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है.

