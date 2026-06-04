ETV Bharat / bharat

बिहार के प्राइवेट हॉस्पिटल के ICU में लगी भीषण आग, कई मरीजों की मौत, 20 से ज्यादा झुलसे

मुजफ्फरपुर के अस्पताल में आग ( ETV Bharat )