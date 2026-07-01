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जम्मू कश्मीर : बडगाम में यात्री बस पलटी, 25 लोग घायल

जम्मू-कश्मीर के बडगाम में दुर्घटनाग्रस्त यात्री बस. ( ETV Bharat )

बडगाम (जम्मू कश्मीर) : जम्मू-कश्मीर के बडगाम जिले में बुधवार को एक यात्री बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई. हादसे में कम से कम 25 लोग घायल हो गए.

यह हादसा सेंट्रल कश्मीर जिले के नसरुल्लाह पुरा के पास कौनर इलाके में हुआ. पता चला है कि बस बीरवाह से बडगाम जिले की ओर जा रही थी, तभी रास्ते में कौनर में उसका एक्सीडेंट हो गया.

दुर्घटना का कारण तुरंत पता नहीं चल सका है. वहीं रिपोर्ट लिखे जाने तक घायल यात्रियों की पहचान भी पता नहीं चल सकी थी. हादसे की जानकारी मिलते ही तुरंत नसरुल्लाह पुरा के स्थानीय लोग घटनास्थल पर पहुंच गए और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया.

उन्होंने घायल यात्रियों को बस से निकालने में अहम भूमिका निभाई. बाद में, इमरजेंसी रेस्क्यू टीम भी मौके पर पहुंच गई.