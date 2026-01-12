Explainer: खरमास बाद बिहार में होगा 'खेला', विपक्ष के साथ-साथ सत्ता पक्ष पर भी टूट का खतरा!
खरमास के बाद बिहार में सियासी उथल-पुथल मचना तय है. विपक्ष के साथ-साथ एनडीए के भी कई दलों पर टूट का खतरा मंडरा रहा है.
Published : January 12, 2026 at 8:48 PM IST
रिपोर्ट: अविनाश कुमार
पटना: 14 जनवरी के बाद खरमास समाप्त हो जाएगा, उसके बाद बिहार की सियासत में बड़े राजनीतिक उलटफेर के कयास लगाए जा रहे हैं. सत्ता पक्ष के विधायक से लेकर मंत्री तक लगातार बयान दे रहे हैं कि विपक्ष में बड़ी टूट होगी. हालांकि विपक्ष का कहना है कि पहले भी कोशिश हो चुकी है लेकिन कामयाबी नहीं मिली, इस बार भी नाकामी ही हाथ लगेगी. वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि अगर विपक्ष में टूट हुई तो विधायकों को सत्ता में बहुत कुछ मिलेगा, इसकी उम्मीद नहीं करनी चाहिए.
खरमास के बाद बिहार में उथल-पुथल: बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार एनडीए को 243 में से 202 सीटों पर प्रचंड जीत मिली है, जो बहुमत से काफी अधिक है लेकिन उसके बाद भी विपक्षी दलों में टूट की अटकलें लगाई जा रही हैं. बीजेपी-जेडीयू और एनडीए के अन्य घटक दल के नेताओं की तरफ से लगातार बयान आ रहे हैं कि कांग्रेस और आरजेडी में टूट होगी. अब 14 जनवरी को खरमास समाप्त हो रहा है. उसके बाद जरूर कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं. जेडीयू विधायक अजीत सिंह का कहना है कि राजनीति में तो कभी भी कुछ हो सकता है और खरमास समाप्त होने के बाद यदि कुछ हो जाता है तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए.
"हम लोगों की नजर किसी पर नहीं है. हम लोग काहे किसी को तोड़ेंगे और जोड़ेंगे. नीतीश बाबू की सरकार में तो सबका काम हो रहा है विपक्ष के विधायकों में इसलिए घबराहट है कि उधर रहेंगे तो उनका काम नहीं हो पाएगा. इसलिए भाग-दौड़ का आभास और हवा हम लोगों को महसूस हो रहा है. इसलिए कुछ ना कुछ तो बदलाव जरूर होगा."- अजीत सिंह, विधायक, जनता दल यूनाइटेड
बीजेपी का बड़ा दावा: बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्णा भी मानते हैं कि विपक्षी दलों के कई विधायक पाला बदल सकते हैं. वे कहते हैं, 'राजद और कांग्रेस में भी कुछ विधायक हैं, जो जनता की सेवा करना चाहते हैं. उनके लिए वह जगह ठीक नहीं है, सेवा करने के लिए तो एनडीए ही है."
'एनडीए के संपर्क में आरजेडी-कांग्रेस विधायक': वहीं, चिराग पासवान की पार्टी के कोटे से बने मंत्री ने पिछले दिनों बयान दिया था कि विपक्ष के कई विधायक सत्ता पक्ष के संपर्क में हैं. अब एलजेपीआर प्रवक्ता प्रोफेसर विनीत सिंह ने भी कहा कि विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद विपक्ष के विधायकों का यह हाल है कि कोई भी अपने दल के साथ रहना नहीं चाहता है. ऐसे में खरमास के बाद कांग्रेस और आरजेडी के विधायक सत्ता पक्ष के साथ आ जाएंगे.
एनडीए पर आरजेडी का पलटवार: हालांकि विपक्ष का दावा है कि उनके विधायक एकजुट हैं. आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि पिछली बार लगातार एनडीए की तरफ से महागठबंधन में फूट और विधायकों के पाला बदलने के दावे किए जा रहे थे लेकिन हमारे विधायक एकजुट रहे. उन्होंने एनडीए पर पलटवार करते हुए कहा कि टूट तो सत्ता पक्ष के दलों में होगा. आरएलएम के तीन विधायक बीजेपी के संपर्क हैं. लिहाजा पार्टी बचाने की असल चुनौती तो उपेंद्र कुशवाहा के सामने है.
"सत्ता पक्ष 202 सीट जीतने के बाद भी किस तरह से बेचैन और व्याकुल है. साफ दिख रहा है कि एनडीए में नूरा-कुश्ती चल रही है. उपेंद्र कुशवाहा के विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं तो पहले अपने कुनबे को बचा लें. आरजेडी को तोड़ने का प्रयास पहले भी हुआ है लेकिन आरजेडी विचारों और सिद्धांत वाली पार्टी है, इस बार भी सत्ता पक्ष को सफलता नहीं मिलेगी."- एजाज अहमद, प्रवक्ता, राष्ट्रीय जनता दल
छोटे दलों में पहले भी तोड़फोड़: बिहार में नीतीश कुमार पहले भी छोटे दलों को तोड़ते रहे हैं. कांग्रेस, लोजपा, बसपा जैसे दलों के विधायक को जेडीयू में शामिल कराते रहे हैं. आरजेडी के भी कई विधायक पाला बदल चुके हैं. जो जानकारी मिल रही है, उसके मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को इस बार भी कांग्रेस और अन्य दलों को साधने में लगाया है. ऐसे में खरमास के बाद छोटे दलों में टूट होने की सियासी गलियारों में चर्चा तेज है.
आईपी गुप्ता बदल सकते हैं पाला: आईआईपी के एकमात्र विधायक आईपी गुप्ता हैं. उन्होंने तो खुलकर कहा था कि नीतीश कुमार आरक्षण की मांग मान लेते हैं तो हम उनके साथ हो जाएंगे. आईपी गुप्ता ने महागठबंधन के साथ मिलकर सहरसा से चुनाव लड़ा और जीता लेकिन उनके पाला बदलने की चर्चा लगातार हो रही है.
बीएसपी विधायक पर जेडीयू की नजर: वहीं रामगढ़ से बहुजन समाज पार्टी के सतीश कुमार यादव विधायक बने हैं. 2020 में भी बसपा के एकमात्र विधायक (जमा खान) चुनाव जीते थे, जो बाद में जेडीयू में शामिल हो गए और उन्हें अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बनाया गया. इस बार भी बसपा नेताओं का कहना है कि उनके विधायक पर सत्ता पक्ष की नजर है.
आरएलएम में टूट का खतरा: वहीं, दूसरी तरफ एनडीए में उपेंद्र कुशवाहा की भी परेशानी बढ़ने वाली है. उपेंद्र कुशवाहा के तीन विधायक उनसे नाराज हैं और उपेंद्र कुशवाहा के साथ तीनों विधायकों का संपर्क लंबे समय से नहीं हुआ है. राष्ट्रीय लोक मोर्चा के एक विधायक रामेश्वर महतो ने तो खुलेआम सोशल साइट पर पोस्ट भी किया हैं कि कुशवाहा के साथ अब आगे की राजनीति नहीं करेंगे. जाहिर है ऐसे में केवल विपक्ष में ही नहीं, बल्कि एनडीए में भी खरमास के बाद बवाल मचना तय है.
खरमास के बाद की संभावनाएं: नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, 10 नए मंत्री बनाए जा सकते हैं. राज्यसभा के पांच सीटों पर चुनाव होना है. एनडीए की चार सीट मिलना तय लेकिन एक सीट पर जीत के लिए विपक्ष में सेंधमारी की कोशिश होगी. डेढ़ दर्जन विधान परिषद के सीटों पर चुनाव होगा. इसमें भी विपक्ष के विधायकों को तोड़ने की कोशिश होगी है. इसी वजह से कांग्रेस के 6 विधायकों में टूट की अटकलें लगाई जा रही है.
आरजेडी और एआईएमआईएम के विधायकों में भी सेंधमारी की कोशिश होगी. बसपा और आईआईपी विधायक भी पाला बदल सकते हैं. वहीं, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के तीन विधायक माधव आनंद, रामेश्वर महतो और आलोक कुमार सिंह अलग गुट बनाने पर फैसला ले सकते हैं. इसके अलावे अगले महीने बजट सत्र भी शुरू होगा. ऐसे में सत्र के दौरान भी बड़ा खेल हो सकता है.
क्या कहते हैं जानकार?: राजनीतिक विशेषज्ञ अरुण पांडे कहते हैं कि इस बार 243 में 202 सीट पर एनडीए की जीत हुई है. आरजेडी को 25 सीट पर जीत मिली है, जबकि कांग्रेस को 6 सीट और एआईएमआईएम को 5 सीट पर जीत मिली है. ऐसे में किस दल में टूट होगी, ये बता पाना फिलहाल मुश्किल है. पिछली बार एआईएमआईएम में टूट हुई थी लेकिन इस बार तो पहले से नीतीश कुमार को समर्थन देने की बात कह रहे हैं. वहीं आईआईपी और बीएसपी के एक-एक विधायक हैं, जो बुलावे का इंतजार कर रहे हैं लेकिन लगता नहीं है कि उन्हें सत्ता पक्ष से मलाई खाने को मिलने वाला है.
"छोटे दलों में टूट के अपने कारण हैं. सत्ता के नजदीक जाना सत्ता की मलाई चाभना. अब सिद्धांत की राजनीति होती नहीं है. विधानसभा चुनाव में एनडीए को जबरदस्त जीत मिली है. सत्ता पक्ष को प्रबल बहुमत मिला है. इसलिए अगर विपक्ष के विधायक एनडीए में आ भी जाएं तो भी मेरा मानना है कि इस बार विपक्षी विधायकों को सत्ता में बहुत कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जदयू के ही 85 विधायक है और बीजेपी के 89 विधायक, उसी में से मंत्री के लिए कई इंतजार कर रहे हैं."- अरुण पांडे, राजनीतिक विशेषज्ञ
