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एक परिवार की 5 बेटियों को बिहार पुलिस में मिली नौकरी, सरकारी नौकरियों वाला है परिवार!

ऑनलाइन पढ़ाई कर मिली सफलता: प्रीति कुमारी बताती हैं कि हमलोग ऑनलाइन पढ़ाई करते थे. वो कहती हैं कि यहां सरकारी स्कूल भी नहीं है. घर का काम भी थोड़ा-बहुत करती थी. पढ़ाई एक संस्थान के स्कूल से किसी तरह शुरू हुई थी. सपना था कि कुछ बनूं. आज सपने पूरे हो रहे हैं अब हमारे परिवार को हम लोगों पर नाज है.

"हर चुनौती को मात देकर इस परीक्षा में सफलता मिली है. बिहार पुलिस में चयन हुआ तो काफी खुशी है. पूरा परिवार खुश है. एक परिवार की पांच बेटियों ने सफलता पाई है तो एक बहुत बड़ी बात है और हम लोगों को भी खुद पर नाज महसूस हो रहा है."- सोनम कुमारी, सफल छात्रा

4 बेटियां, एक बहू सफल: सरकारी नौकरी के लिए सफल होने वालों में बेटियों में चार चचेरी बहनें हैं, जबकि एक परिवार की बहू हैं. प्रीति और रीति सगी बहने हैं, जो रामजी यादव की पुत्री हैं. इसके अलावे विजय यादव की बेटी सोनम कुमारी और लखन यादव की बेटी रुधा कुमारी है. वहीं, सिकंदर यादव की बहू सिंकु कुमारी (पति मनीष कुमार) भी सफल हुई है. रूधा कुमारी के पिता लखन यादव भी झारखंड पुलिस में हैं.

पांच बेटियों ने हासिल की नौकरी: अब इस परिवार की पांच बेटियों ने सफलता पाई है. इस परिवार की पांच बेटियों का बिहार पुलिस में चयन हुआ है. इस परिवार की पांच लड़कियों का एक साथ बिहार पुलिस में चयनित होने की खबर के बाद यह गांव चर्चा में आ गया है. बेटियों की सफलता बता रही है कि अब इस परिवार में सिर्फ लड़के ही नौकरी नहीं करते बल्कि लड़कियों को भी मौका दिया जाता है.

30 सदस्य नौकरी में: आज एक-दो नहीं बल्कि इस परिवार से 20 से अधिक लोग सरकारी नौकरियों में है. इसके अलावा प्राइवेट नौकरियों में भी 10 से अधिक लोग हैं. इस परिवार के लोग बताते हैं कि करीब 30 से 35 लोग सरकारी और प्राइवेट जॉब में है. अब इस परिवार की पहचान अशिक्षित परिवार के रूप में नहीं, बल्कि नौकरी वाले खानदान के रूप में की जाती है.

1993 में फैमिली में पहली नौकरी: रामबली यादव ने निजी तौर पर वहां एक स्कूल खोला. इसमें पढ़ने परिवार के लोग आने लगे. 1993 के बाद से इस परिवार में नौकरियां लगने लगी. जैसे-जैसे परिवार में लोग शिक्षित होने लगे, वैसे-वैसे पढ़ाई के लिए दूर-दूर जाने लगे और फिर शुरू हो गया नौकरियों का सिलसिला. इस परिवार से सरकारी नौकरियों में लोग जाने लगे. अब तो जैसे इस परिवार में नौकरियों का तांता लग गया है.

स्कूल नहीं फिर भी कामयाबी: गांव में स्कूल की कमी के कारण पढ़ाई की कोई सुविधा नहीं थी. जो भी सुविधा थी, वह कई किलोमीटर दूर होती थी. वहां पहुंचना गांव के लोगों के लिए उस समय की सुविधा के अनुसार अत्यंत ही मुश्किल था. इसके कारण बंगाल महतो के की आगे की पीढ़ी के लोग भी अशिक्षित रह गए. हालांकि वक्त बदला और 20-25 साल पहले गांव के ही इसी परिवार के रामबली यादव परिवार को शिक्षित करने के लिए आगे आए.

पांच बेटियां बिहार पुलिस में सफल: जिस परिवार की पांच बेटियों ने बिहार पुलिस में सफलता पाई है, वह परिवार बंगाल महतो का है. बंगाल महतो इस परिवार के परदादा थे और उन्हीं के नाम पर यह बंगाल बीघा गांव बसा था. तब शिक्षा के नाम पर कुछ नहीं था. अशिक्षा इस परिवार की जड़ में थी. बंगाल महतो का वंश बढ़ा. पुत्र-पोते हुए लेकिन अशिक्षा तब भी कायम रही. इसका सबसे बड़ा कारण था कि उस गांव में या आसपास कोई सरकारी स्कूल तक नहीं था.

गया: बिहार के गया में एक परिवार की पांच बेटियां बिहार पुलिस में सफल हुई हैं. इस सफलता से जहां पूरा परिवार खुश है, वहीं इलाके में यह चर्चा का विषय बन गया है. खास बात ये है कि इस फैमिली की पहचान और 'नौकरी वाले परिवार' के रूप में होने लगी है. वजह भी है, क्योंकि 30 सदस्य नौकरी में हैं. इनमें महिलाओं की भी अच्छी खासी संख्या है.

"हमें भरोसा था कि मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं तो सफलता मिलेगी और जब बिहार पुलिस की परीक्षा का रिजल्ट आया तो उसमें हम लोग सभी पांच सफल हुए. हम लोग एक दूसरे के सपोर्ट से तैयारी करते थे. घर का काम भी और पढ़ाई भी, दोनों साथ-साथ चलती थी. आखिरकार हमें सफलता मिली."- प्रीति कुमारी, सफल छात्रा

ससुराल का मिला पूरा समर्थन: वहीं, सिंकू कुमारी कहती हैं, '2024 से तैयारी कर रही थी. मायके से भी सपोर्ट मिला और ससुराल से भी सपोर्ट मिला. मायके गई, तो वहां भी पढी और ससुराल आई तो यहां भी पढी. पूरी पढ़ाई ऑनलाइन की और सफल हुई. अब काफी अच्छा लग रहा है. पटना में मेरी पोस्टिंग हुई है.'

छोटे से गांव में लिखी बड़ी कहानी: इस परिवार के सिकंदर यादव बताते हैं कि आज पूरा बिहार इस गांव का नाम जान रहा है. पहले हमारे पूर्वज का नाम बंगाल महतो था, उन्हीं के नाम से यह बंगाल बीघा गांव हुआ. यहां आज इस छोटे से गांव में यह सफलता एक बड़ी कहानी कह रही है. हमलोग बहुत खुश हैं कि हमारे घर की बेटियों और बहू ने परिवार का नाम रौशन किया.

"हमारे परिवार की पांच बेटियों ने यह सफलता पाई है. हमारा परिवार बंगाल महतो का परिवार है. जो सफल हुए उसमें चार बहनें है और एक बहू है. तीन परिवार से चार बहने हैं और एक परिवार से एक बहू है, जो कि सफल हुई है. सभी ने काफी मेहनत किया. इस छोटे से गांव का नाम रोशन हुआ है."- सिकंदर यादव, सिंकु कुमारी के ससुर

इंजीनियर, जेसीओ, रेलवे और पुलिस में नौकरियां: इस परिवार की नौकरियां कई विभागों में है. कई सदस्य इंजीनियर हैं, रेलवे में पोस्टेड हैं. बिहार पुलिस में नौकरी है तो जेसीओ (फौज) के अलावे ग्रुप डी की भी नौकरियों में हैं. इसके अलावे शिक्षा समेत अन्य विभागों में भी हैं. कई बेहतर प्राइवेट जॉब भी कर रहे हैं.

आज भी गांव में सरकारी स्कूल नहीं: आश्चर्य की बात है कि आज भी इस इलाके में सरकारी स्कूल नहीं है. सरकारी स्कूल के लिए कई किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है. पहाड़ की गोद में बंगाल बीघा गांव बसा है. एक तरह से यह जंगल का क्षेत्र है लेकिन यहां अब शिक्षा की जो लो अलख जग चुकी है, वह अब काफी आगे तक जाएगी और इस परिवार में की नौकरी लेने वालों की एक तरह से होड़ हो गई है.

नौकरी वाला खानदान: बंगाल महतो पहले कुछ परिवारिक सदस्यों के साथ इस गांव में रहा करते थे. धीरे-धीरे बेटे-पोते के साथ वंश बढा और फिर अब यही परिवार अशिक्षा से काफी दूर निकलकर एक मिसाल बन चुका है. यह परिवार यह भी बता रहा कि यदि सुविधा नहीं हो भी संघर्ष कर सफलता पाई जा सकती है. ऑनलाइन पढ़ाई कर सफल हुई पांच बेटियों ने एक नया अध्याय गढ़ दिया है.

परिवार के लोग खुश: वहीं, इस संबंध में इसी परिवार के प्रमोद यादव बताते हैं कि इस परिवार में पांच बेटियों ने सफलता पाई है. वे बताते हैं कि सभी ने खुद से मेहनत कर पढ़ाई की. जब बिहार पुलिस की परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए तो फिजिकल की तैयारी के लिए यहां से 30 किलोमीटर दूर बोधगया जाने लगीं. वहां जाकर फिजिकल की तैयारी में काफी पसीना बहाया और फिर 27 को रिजल्ट आया तो खुशी का ठिकाना नहीं है.

"इस परिवार की पांच बेटियों ने सफलता पाई है. बिहार पुलिस में चयनित हो गईं हैं. खुशी की बात यह भी है कि अब इस परिवार में पहले जहां बेटे को ही ज्यादा पढ़ाया-लिखाया. अब स्थिति बदली है. अब बेटियां भी काफी आगे आ रही है. बेटियों को भी परिवार से प्रोत्साहन मिल रहा है और यही वजह है कि इन पांच बेटियों ने बिहार पुलिस में परचम लहराया है."- प्रमोद यादव, परिवार के सदस्य

20 साल पहले इस परिवार में इक्के-दुक्के लोग नौकरी में होते थे. आज दर्जनों नौकरियों में है. एक अदद सरकारी स्कूल नहीं है. फिर भी सफलता की कहानी लिखी जा रही है. यह एक बड़ी मिसाल है. प्रमोद यादव ने बताया कि हमारे परिवार के वर्तमान में 20 से 25 घर हैं. पहले एक घर हुआ करता था. धीरे-धीरे बंटवारा होते-होते वंश बढ़ते-बढ़ते 20 से 25 घर हुए. 100 से अधिक की जनसंख्या हमारे परिवार की है और अब एक मिसाल है कि हमारे परिवार को नौकरी वाला खानदान के रूप में पहचान मिलने लगी है.

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