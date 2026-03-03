ETV Bharat / bharat

तमिलनाडु: शिवगंगा में मंजुविरट्टू प्रतियोगिता में तीन लोगों की मौत, 75 घायल

शिवगंगा (तमिलनाडु) : मासी मगम फेस्टिवल के मौके पर तमिलनाडु के शिवगंगा जिले के सिंगमपुनारी में आयोजित मंजूविरट्टू प्रतियोगिता (bull chase event) में तीन लोगों की मौत हो गई और 75 लोग घायल हो गए.

शिवगंगा जिले के पास सिंगमपुनारी में मासी मगम फेस्टिवल के मौके पर सोमवार (2 मार्च) को मंजूविरट्टू प्रतियोगिता आयोजिक की गई थी. इसके लिए 100 सांड को अस्तबल से और 500 से अधिक बैलों को जानवरों की तरह छोड़ा गया था. प्रतियोगिता में 112 बुलफाइटर्स ने हिस्सा लिया.

ऐसे में, हजारों लोग चिलचिलाती धूप के बावजूद पहाड़ियों पर बैठकर दिलचस्पी से मंजूविरट्टू देख रहे थे. जब प्रतियोगिता जोरों पर थी, इस दौरान सांड के हमलों में कई दर्शक और खिलाड़ी घायल हो गए. जिसमें से तीन घायलों की मौके पर मौत हो गई. इनकी पहचान जम्मूलाल लालजी, रामनाथन और राजेंद्रन के रूप में की गई है.