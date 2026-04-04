दादर और नगर हवेली : गोदाम में सिलेंडर फटने से भीषण धमाका, 4 की मौत, 8 लोग घायल

सिलेंडर फटने से धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि लोगों को भूकंप जैसा झटका महसूस हुआ.

A massive explosion occurred due to a cylinder bursting in a warehouse.
गोदाम में सिलेंडर फटने से भीषण धमाका (IANS)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 4, 2026 at 1:40 PM IST

सिलवासा (दादर और नगर हवेली) : केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव के सिलवासा में शनिवार की सुबह भीषण हादसा हो गया. डेमानी रोड स्थित एक गोदाम में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस गोदाम में सिलेंडर के फटने से जोरदार धमाका हुआ. हादसे में चार लोगों की मौत हो गई और आठ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.

घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है. चश्मदीदों के अनुसार, धमाका इतना शक्तिशाली था कि गोदाम की छत और दीवारें उड़ गईं. धमाके की गूंज 30 मीटर के दायरे में सुनी गई, जिससे स्थानीय निवासियों को भूकंप जैसा झटका महसूस हुआ. वहीं सड़क पर उड़कर गिरे मलबे और तेज आवाज के कारण पास के स्कूल के बच्चों और स्थानीय लोगों में चीख-पुकार मच गई.

एक स्थानीय व्यक्ति ने बताया कि धमाका सुबह करीब 9:15 बजे हुआ. धमाका इतना तेज था कि 10-15 मिनट तक कुछ भी दिखाई नहीं दिया. धमाके के कारण हमारे घर पर खड़ी गाड़ी का शीशा टूट गया.

वहीं कलेक्टर, प्रियांक किशोर ने कहा, "जांच चल रही है, और एक एफएसएल टीम मौके पर पहुंच रही है. यह गैस एजेंसी यहां काम कर रही थी और गैस सप्लाई कर रही थी. घटना की जांच अभी चल रही है..."

गैस रिफिलिंग के दौरान हुआ विस्फोट
शुरुआती जांच में पता चला है कि हादसा उस समय हुआ जब गोदाम में गैस सिलेंडर फिर से भरे जा रहे थे. रिफिलिंग के दौरान अचानक एक सिलेंडर अचानक फट गया, जिसने पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंच गईं और राहत कार्य शुरू कर दिया.

