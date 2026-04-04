दादर और नगर हवेली : गोदाम में सिलेंडर फटने से भीषण धमाका, 4 की मौत, 8 लोग घायल
सिलेंडर फटने से धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि लोगों को भूकंप जैसा झटका महसूस हुआ.
Published : April 4, 2026 at 1:40 PM IST
सिलवासा (दादर और नगर हवेली) : केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव के सिलवासा में शनिवार की सुबह भीषण हादसा हो गया. डेमानी रोड स्थित एक गोदाम में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस गोदाम में सिलेंडर के फटने से जोरदार धमाका हुआ. हादसे में चार लोगों की मौत हो गई और आठ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.
घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है. चश्मदीदों के अनुसार, धमाका इतना शक्तिशाली था कि गोदाम की छत और दीवारें उड़ गईं. धमाके की गूंज 30 मीटर के दायरे में सुनी गई, जिससे स्थानीय निवासियों को भूकंप जैसा झटका महसूस हुआ. वहीं सड़क पर उड़कर गिरे मलबे और तेज आवाज के कारण पास के स्कूल के बच्चों और स्थानीय लोगों में चीख-पुकार मच गई.
Dadra and Nagar Haveli, Gujarat: A massive explosion occurred at a nitrogen and oxygen gas warehouse in Demni School Faliya, Dadra (Dadra and Nagar Haveli). Eight people were injured and rushed to hospital. Authorities confirmed that four victims later died, while the remaining… pic.twitter.com/sUcpS3HLgC— IANS (@ians_india) April 4, 2026
एक स्थानीय व्यक्ति ने बताया कि धमाका सुबह करीब 9:15 बजे हुआ. धमाका इतना तेज था कि 10-15 मिनट तक कुछ भी दिखाई नहीं दिया. धमाके के कारण हमारे घर पर खड़ी गाड़ी का शीशा टूट गया.
VIDEO | A nitrogen gas warehouse explosion in Dadra claims four lives and leaves six others injured. Visuals from the spot. More details awaited.— Press Trust of India (@PTI_News) April 4, 2026
वहीं कलेक्टर, प्रियांक किशोर ने कहा, "जांच चल रही है, और एक एफएसएल टीम मौके पर पहुंच रही है. यह गैस एजेंसी यहां काम कर रही थी और गैस सप्लाई कर रही थी. घटना की जांच अभी चल रही है..."
Dadra and Nagar Haveli, Gujarat: A local says, " the blast occurred at around 9:15. it was so massive that nothing was visible for 10–15 minutes. the glass of the vehicle parked at our house was shattered due to the explosion..." pic.twitter.com/JnNUlyVxDv— IANS (@ians_india) April 4, 2026
गैस रिफिलिंग के दौरान हुआ विस्फोट
शुरुआती जांच में पता चला है कि हादसा उस समय हुआ जब गोदाम में गैस सिलेंडर फिर से भरे जा रहे थे. रिफिलिंग के दौरान अचानक एक सिलेंडर अचानक फट गया, जिसने पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंच गईं और राहत कार्य शुरू कर दिया.
