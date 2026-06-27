ETV Bharat / bharat

कर्नाटक: NH-63 पर लॉरी ने कार को टक्कर मारी, पांच श्रद्धालुओं की मौत, दो गंभीर

कर्नाटक: NH-63 पर लॉरी ने कार को टक्कर मारी, पांच श्रद्धालुओं की मौत, दो गंभीर ( ETV Bharat )