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महाराष्ट्र : तेज रफ्तार ट्रक और टाटा मैजिक के बीच भिड़ंत, सात लोगों की मौत, कई घायल

महाराष्ट्र के नांदेड़-भोखर हाईवे पर हुए हादसे के बाद क्षतिग्रस्त टाटा मैजिक. ( ETV Bharat )