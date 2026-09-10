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महाराष्ट्र : तेज रफ्तार ट्रक और टाटा मैजिक के बीच भिड़ंत, सात लोगों की मौत, कई घायल

महाराष्ट्र के नांदेड़ में दो वाहनों की टक्कर में सात लोगों ने दम तोड़ दिया.

A damaged Tata Magic after an accident on the Nanded-Bhokhar highway in Maharashtra.
महाराष्ट्र के नांदेड़-भोखर हाईवे पर हुए हादसे के बाद क्षतिग्रस्त टाटा मैजिक. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 10, 2026 at 10:18 PM IST

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नांदेड़ (महाराष्ट्र) : महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में गुरुवार को भीषण हादसा हो गया. ट्रक और टाटा मैजिक के बीच आमने-सामने हुई टक्कर में सात लोगों की मौत गई. वहीं सात अन्य लोग घायल हो गए.

हादसा नांदेड़-भोकर हाईवे पर वाकद गांव के पास हुआ. टक्कर इतनी तेज थी कि टाटा मैजिक वैन के परखच्चे उड़ गए और वह छिटककर सड़क के किनारे जा गिरी. हादसे के वक्त दोनों वाहनों की रफ्तार काफी तेज थी.

The truck involved in the accident on Nanded-Bhokar Highway.
नांदेड़-भोकर हाईवे पर हुए हादसे में शामिल ट्रक. (ETV Bharat)

हादसे की जानकारी मिलते ही ग्रामीण एकत्र हो गए. वहीं घायलों को इलाज के लिए भोकर और नांदेड़ के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है. कुछ घायलों की हालत नाजुक होने के कारण मृतकों का आंकड़ा बढ़ने की आशंका जताई जा रही है.

मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, और नांदेड़ पुलिस की एक टीम ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए पहुंच गई है. साथ ही मरने वाले की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है. फिलहाल पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि इस हादसे में गलती किसकी थी.

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महाराष्ट्र में भीषण सड़क हादसा
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नांदेड़ भोकर हाईवे पर एक्सीडेंट
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