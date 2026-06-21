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तमिलनाडु: तिरुवल्लूर में फैक्ट्री में अमोनिया गैस का रिसाव, 7 की मौत, 40 से ज्यादा अस्पताल में भर्ती

तिरुवल्लूर में झींगा प्रोसेसिंग फैक्ट्री में अमोनिया गैस लीक होने से सात मजदूरों की मौत हो गई है.

many killed in Ammonia gas leak at Prawn factory in Thiruvallur Tamil Nadu
तमिलनाडु: तिरुवल्लूर में फैक्ट्री में अमोनिया गैस का रिसाव, 7 की मौत, 40 से ज्यादा अस्पताल में भर्ती (ETV Bharat)
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By PTI

Published : June 21, 2026 at 4:27 PM IST

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तिरुवल्लूर (तमिलनाडु): तिरुवल्लूर जिले में एक झींगा एक्सपोर्ट फैक्ट्री में अमोनिया गैस लीक होने से सात मजदूरों की जान चली गई. अभी 40 से ज्यादा लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है.

पुलिस ने बताया कि तिरुवल्लूर जिले में पेरियापलायम के पास एक गांव में एक प्राइवेट झींगा एक्सपोर्ट फैक्ट्री चलती है. आज दोपहर करीब 1:00 बजे, फैक्ट्री में अचानक अमोनिया गैस लीक हो गई. कुछ ही मिनटों में, साइट पर काम कर रहे कर्मचारी एक के बाद एक बेहोश होने लगे. इसके बाद, लोगों की मदद से, उन्हें दो स्थानीय प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया. शुरुआती रिपोर्ट्स से पता चलता है कि 40 से ज्यादा लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं.

हॉस्पिटल के सूत्रों ने पुष्टि की है कि मेडिकल ट्रीटमेंट मिलने के बावजूद उनमें से सात की दुखद मौत हो गई.

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AMMONIA GAS LEAK IN THIRUVALLUR

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